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Твенте - Пафос 5 ноября обзор матча

Дата публикации: 06-11-2026
Твенте
Твенте
3 : 1
Пафос
Пафос
События матча Твенте - Пафос
34'
Руд Нийстад
39'
Леле (0 - 1)
40'
Леле
62'
Руд Нийстад (1 - 1)
64'
ЛелеВторая желтая — удаление
69'
Андерсон Силва / Жуан Корреа
76'
Сондре Эрсатер (2 - 1)
77'
Лукас Веннегор оф Хесселинк / Дан Ротс
81'
Домингуш Кина / Влад Драгомир
81'
Гуга / Алешандре Брито
81'
Томас ван ден Белт / Юнес Таха
82'
Дауда Вейдман (3 - 1)
85'
Марко Пьяца / Сондре Эрсатер
85'
Жорди Бавуа / Дауда Вейдман
86'
Михал Росяк / Аске Адельгаард
Составы команд
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
Пафос
Пафос, Кипр
16НидерландыврЙоэль Дроммель
28НидерландызщБарт ван Рой
3НидерландызщРобин Проппер
4НидерландызщРуд Нейстад
29ДаниязщАске Адельгор
85'
6АлжирпзРамиз Зерруки
8ФранцияпзДауда Вайдман
85'
10МароккопзЮнес Таха
81'
27НорвегияпзСондре Эрьясетер
85'
11НидерландынпДан Ротс
77'
9НидерландынпВаут Вегорст
25НидерландынпЛукас Веннегор оф Хесселинк
77'
20НидерландыпзТомас ван ден Белт
81'
2ПольшапзMichal Rosiak
85'
7ХорватиянпМарко Пьяца
85'
18БельгияJordy Bawuah
85'
99ПольшаврРадослав Маецки
7Бразилиязщ Бруно
3МароккозщСами Ммаэ
4БразилиязщДавид Луис
14КипрзщНиколас Иоанну
77Кабо-ВердезщЖоау Коррея
69'
12ШвециязщКен Сема
50ПортугалияпзАлешандре Бриту
81'
26Босния и ГерцеговинапзИван Шуньич
30РумыниянпВлад Драгомир
81'
18Бразилиянп Lele
33БразилиянпАндерсон Силва
69'
8ПортугалияпзДомингош Кина
81'
6ПортугалияпзГонсалу Родригеш
81'
Запасные
22НидерландыврРемко Пасвер
24ПольшазщKrzysztof Kurowski
14ИсландиянпКристиан Хлинссон
31НидерландыYannick Gerritsen
26НидерландыBenjamin Nagel
39НидерландыJip Meilink
71КипрврМихалис Папастиляну
82КипрврПетрос Петру
42КипрпзГеоргиос Михаил
60КипрпзХристос Эфзона
61КипрMelinos Kais
72КипрKosmas Ioannou
Главные тренеры
НидерландыДжон ван ден Бром
Голы
Lele
0:1
40'
Руд Нейстад
Дауда Вайдман
1:1
63'
Сондре Эрьясетер
Юнес Таха
2:1
76'
Дауда Вайдман
Томас ван ден Белт
3:1
82'
Наказания
Руд Нейстад
34'
Lele
40'
Lele
64'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Твенте - Пафос, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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