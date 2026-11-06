Твенте - Пафос 5 ноября обзор матча
Дата публикации: 06-11-2026
Твенте
3 : 1
Пафос
События матча Твенте - Пафос
34'
Руд Нийстад
39'
⚽
Леле (0 - 1)
40'
Леле
62'
⚽
Руд Нийстад (1 - 1)
64'
ЛелеВторая желтая — удаление
69'
⇄
Андерсон Силва / Жуан Корреа
76'
⚽
Сондре Эрсатер (2 - 1)
77'
⇄
Лукас Веннегор оф Хесселинк / Дан Ротс
81'
⇄
Домингуш Кина / Влад Драгомир
81'
⇄
Гуга / Алешандре Брито
81'
⇄
Томас ван ден Белт / Юнес Таха
82'
⚽
Дауда Вейдман (3 - 1)
85'
⇄
Марко Пьяца / Сондре Эрсатер
85'
⇄
Жорди Бавуа / Дауда Вейдман
86'
⇄
Михал Росяк / Аске Адельгаард
Составы команд
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
Пафос
Пафос, Кипр
|16
|вр
|Йоэль Дроммель
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|3
|зщ
|Робин Проппер
|4
|зщ
|Руд Нейстад
|29
|зщ
|Аске Адельгор
85'
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|8
|пз
|Дауда Вайдман
85'
|10
|пз
|Юнес Таха
81'
|27
|пз
|Сондре Эрьясетер
85'
|11
|нп
|Дан Ротс
77'
|9
|нп
|Ваут Вегорст
|25
|нп
|Лукас Веннегор оф Хесселинк
77'
|20
|пз
|Томас ван ден Белт
81'
|2
|пз
|Michal Rosiak
85'
|7
|нп
|Марко Пьяца
85'
|18
|Jordy Bawuah
85'
|99
|вр
|Радослав Маецки
|7
|зщ
|Бруно
|3
|зщ
|Сами Ммаэ
|4
|зщ
|Давид Луис
|14
|зщ
|Николас Иоанну
|77
|зщ
|Жоау Коррея
69'
|12
|зщ
|Кен Сема
|50
|пз
|Алешандре Бриту
81'
|26
|пз
|Иван Шуньич
|30
|нп
|Влад Драгомир
81'
|18
|нп
|Lele
|33
|нп
|Андерсон Силва
69'
|8
|пз
|Домингош Кина
81'
|6
|пз
|Гонсалу Родригеш
81'
Запасные
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|24
|зщ
|Krzysztof Kurowski
|14
|нп
|Кристиан Хлинссон
|31
|Yannick Gerritsen
|26
|Benjamin Nagel
|39
|Jip Meilink
|71
|вр
|Михалис Папастиляну
|82
|вр
|Петрос Петру
|42
|пз
|Георгиос Михаил
|60
|пз
|Христос Эфзона
|61
|Melinos Kais
|72
|Kosmas Ioannou
Главные тренеры
|Джон ван ден Бром
Голы
Lele
0:1
40'
Руд Нейстад
Дауда Вайдман
1:1
63'
Сондре Эрьясетер
Юнес Таха
2:1
76'
Дауда Вайдман
Томас ван ден Белт
3:1
82'
Наказания
Руд Нейстад
34'
Lele
40'
Lele
64'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Твенте - Пафос, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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