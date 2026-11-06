Твенте - Пафос 5 ноября обзор матча Дата публикации: 06-11-2026 Твенте 3 : 1 Пафос События матча Твенте - Пафос 34' Руд Нийстад 39' ⚽ Леле (0 - 1) 40' Леле 62' ⚽ Руд Нийстад (1 - 1) 64' Леле Вторая желтая — удаление 69' ⇄ Андерсон Силва / Жуан Корреа 76' ⚽ Сондре Эрсатер (2 - 1) 77' ⇄ Лукас Веннегор оф Хесселинк / Дан Ротс 81' ⇄ Домингуш Кина / Влад Драгомир 81' ⇄ Гуга / Алешандре Брито 81' ⇄ Томас ван ден Белт / Юнес Таха 82' ⚽ Дауда Вейдман (3 - 1) 85' ⇄ Марко Пьяца / Сондре Эрсатер 85' ⇄ Жорди Бавуа / Дауда Вейдман 86' ⇄ Михал Росяк / Аске Адельгаард Составы команд Твенте Энсхеде, Нидерланды Пафос Пафос, Кипр 16 вр Йоэль Дроммель 28 зщ Барт ван Рой 3 зщ Робин Проппер 4 зщ Руд Нейстад 29 зщ Аске Адельгор 85' 6 пз Рамиз Зерруки 8 пз Дауда Вайдман 85' 10 пз Юнес Таха 81' 27 пз Сондре Эрьясетер 85' 11 нп Дан Ротс 77' 9 нп Ваут Вегорст 25 нп Лукас Веннегор оф Хесселинк 77' 20 пз Томас ван ден Белт 81' 2 пз Michal Rosiak 85' 7 нп Марко Пьяца 85' 18 Jordy Bawuah 85' 99 вр Радослав Маецки 7 зщ Бруно 3 зщ Сами Ммаэ 4 зщ Давид Луис 14 зщ Николас Иоанну 77 зщ Жоау Коррея 69' 12 зщ Кен Сема 50 пз Алешандре Бриту 81' 26 пз Иван Шуньич 30 нп Влад Драгомир 81' 18 нп Lele 33 нп Андерсон Силва 69' 8 пз Домингош Кина 81' 6 пз Гонсалу Родригеш 81' Запасные 22 вр Ремко Пасвер 24 зщ Krzysztof Kurowski 14 нп Кристиан Хлинссон 31 Yannick Gerritsen 26 Benjamin Nagel 39 Jip Meilink 71 вр Михалис Папастиляну 82 вр Петрос Петру 42 пз Георгиос Михаил 60 пз Христос Эфзона 61 Melinos Kais 72 Kosmas Ioannou Главные тренеры Джон ван ден Бром Голы Lele 0:1 40' Руд Нейстад Дауда Вайдман 1:1 63' Сондре Эрьясетер Юнес Таха 2:1 76' Дауда Вайдман Томас ван ден Белт 3:1 82' Наказания Руд Нейстад 34' Lele 40' Lele 64'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Твенте - Пафос, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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