Бавария - Реал Мадрид 15 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Реал Мадрид, которое состоится 15 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|44
|зщ
|Йосип Станишич
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|4
|зщ
|Жонатан Та
|45
|пз
|Александар Павлович
|7
|пз
|Серж Гнабри
|14
|пз
|Луис Диас
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|17
|пз
|Майкл Олисе
|9
|нп
|Гарри Кейн
|13
|вр
|Андрей Лунин
|12
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|45
|пз
|Тьяго Питарч
|15
|пз
|Арда Гюлер
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|Венсан Компани
|Альваро Арбелоа
|07.04.2026
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 2
|08.05.2024
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1
|30.04.2024
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 2
|21.07.2019
|Международный кубок чемпионов - 2019
|Международный кубок чемпионов
|3 : 1
|01.05.2018
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
|25.04.2018
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|18.04.2017
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|4 : 2 ДВ
|12.04.2017
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 2
|04.08.2016
|Международный кубок чемпионов - 2016
|Северная Америка
|0 : 1
|05.08.2015
|Ауди Кап - 2015
|Финал
|0 : 1
|Команда
|1
|2
| Галатасарай
Ювентус
|5 : 2
|3 : 2 ДВ
| Монако
ПСЖ
|2 : 3
|2 : 2
| Бенфика
Реал Мадрид
|0 : 1
|2 : 1
| Боруссия Д
Аталанта
|2 : 0
|4 : 1
|Команда
|1
|2
| Карабах
Ньюкасл Юнайтед
|1 : 6
|3 : 2
| Олимпиакос
Байер
|0 : 2
|0 : 0
| Брюгге
Атлетико М
|3 : 3
|4 : 1
| Будё-Глимт
Интер М
|3 : 1
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Галатасарай
Ливерпуль
|1 : 0
|4 : 0
| Аталанта
Бавария
|1 : 6
|4 : 1
| Атлетико М
Тоттенхэм Хотспур
|5 : 2
|3 : 2
| Ньюкасл Юнайтед
Барселона
|1 : 1
|7 : 2
|Команда
|1
|2
| Байер
Арсенал
|1 : 1
|2 : 0
| ПСЖ
Челси
|5 : 2
|0 : 3
| Реал Мадрид
Манчестер Сити
|3 : 0
|1 : 2
| Будё-Глимт
Спортинг
|3 : 0
|5 : 0 ДВ
|Команда
|1
|2
| Спортинг
Арсенал
|0 : 1
|15.04
| Реал Мадрид
Бавария
|1 : 2
|15.04
|Команда
|1
|2
| ПСЖ
Ливерпуль
|2 : 0
|0 : 2
| Барселона
Атлетико М
|0 : 2
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| ПСЖ
Winner QF 2
|28.04
|06.05
|Команда
|1
|2
| Атлетико М
Winner QF 4
|29.04
|05.05
| Winner SF 1
Winner SF 2
|30.05