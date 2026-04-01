Бавария - Реал Мадрид 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
15 Апреля 2026 года в 22:00 (+03:00). , 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Бавария
Реал Мадрид

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Реал Мадрид, которое состоится 15 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1 Германия вр Мануэль Нойер
44 Хорватия зщ Йосип Станишич
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
27 Австрия зщ Конрад Лаймер
4 Германия зщ Жонатан Та
45 Германия пз Александар Павлович
7 Германия пз Серж Гнабри
14 Колумбия пз Луис Диас
6 Германия пз Йозуа Киммих
17 Франция пз Майкл Олисе
9 Англия нп Гарри Кейн
13 Украина вр Андрей Лунин
12 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
3 Бразилия зщ Эдер Милитао
20 Испания зщ Франсиско Гарсия
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
45 Испания пз Тьяго Питарч
15 Турция пз Арда Гюлер
7 Бразилия пз Винисиус Жуниор
5 Англия пз Джуд Беллингем
10 Франция нп Килиан Мбаппе
Главные тренеры
Бельгия Венсан Компани
Испания Альваро Арбелоа
История личных встреч
07.04.2026 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Реал Мадрид1 : 2Бавария
08.05.2024 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Реал Мадрид2 : 1Бавария
30.04.2024 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Бавария2 : 2Реал Мадрид
21.07.2019 Международный кубок чемпионов - 2019 Международный кубок чемпионов Бавария3 : 1Реал Мадрид
01.05.2018 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Реал Мадрид2 : 2Бавария
25.04.2018 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Бавария1 : 2Реал Мадрид
18.04.2017 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Реал Мадрид4 : 2 ДВБавария
12.04.2017 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Бавария1 : 2Реал Мадрид
04.08.2016 Международный кубок чемпионов - 2016 Северная Америка Бавария0 : 1Реал Мадрид
05.08.2015 Ауди Кап - 2015 Финал Реал Мадрид0 : 1Бавария
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Бавария» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победила «Бавария» — 2:1.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Галатасарай
Ювентус
5 : 2 3 : 2 ДВ
Монако
ПСЖ
2 : 3 2 : 2
Бенфика
Реал Мадрид
0 : 1 2 : 1
Боруссия Д
Аталанта
2 : 0 4 : 1
Команда12
Карабах
Ньюкасл Юнайтед
1 : 6 3 : 2
Олимпиакос
Байер
0 : 2 0 : 0
Брюгге
Атлетико М
3 : 3 4 : 1
Будё-Глимт
Интер М
3 : 1 1 : 2
1/8 финала
Команда12
Галатасарай
Ливерпуль
1 : 0 4 : 0
Аталанта
Бавария
1 : 6 4 : 1
Атлетико М
Тоттенхэм Хотспур
5 : 2 3 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Барселона
1 : 1 7 : 2
Команда12
Байер
Арсенал
1 : 1 2 : 0
ПСЖ
Челси
5 : 2 0 : 3
Реал Мадрид
Манчестер Сити
3 : 0 1 : 2
Будё-Глимт
Спортинг
3 : 0 5 : 0 ДВ
1/4 финала
Команда12
Спортинг
Арсенал
0 : 1 15.04
Реал Мадрид
Бавария
1 : 2 15.04
Команда12
ПСЖ
Ливерпуль
2 : 0 0 : 2
Барселона
Атлетико М
0 : 2 1 : 2
1/2 финала
Команда12
ПСЖ
Winner QF 2
28.0406.05
Команда12
Атлетико М
Winner QF 4
29.0405.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
30.05

