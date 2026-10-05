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Нидерланды победили Сербию в матче Лиги наций и укрепились на первом месте в группе

Дата публикации: 05-10-2026 00:34

Нидерланды победили Сербию и укрепились на первом месте в группе 

Сборная Нидерландов одержала победу над Сербией в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027 в дивизионе A. Встреча состоялась на стадионе «Филипс» в Эйндховене и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Главным арбитром игры был Донатас Румшас из Паланги (Литва).

Нидерланды вышли вперёд в середине первого тайма. На 31-й минуте полузащитник Тён Копмейнерс поразил ворота сербской команды и открыл счёт.

Однако преимущество хозяев продержалось всего несколько минут. Уже на 35-й минуте футболист сборной Сербии Михайло Цветкович восстановил равновесие, отправив мяч в сетку. До конца первой половины встречи команды больше не отличались.

После перерыва борьба продолжилась с переменным успехом, но решающий гол удалось забить Нидерландам. На 71-й минуте форвард Джошуа Зиркзее вновь вывел хозяев вперёд. Сербия попыталась отыграться, однако изменить результат до финального свистка не смогла.

Таким образом, Нидерланды одержали вторую победу в матче и сохранили лидерство в группе 2. После четырёх туров команда набрала восемь очков и занимает первое место в таблице.

Сербия пока не смогла заработать очков и располагается на четвёртой строчке группы.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале предыдущего розыгрыша португальская национальная команда сыграла с Испанией со счётом 2:2, после чего победила в серии пенальти — 5:3. Для Португалии этот трофей стал вторым в истории турнира.

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