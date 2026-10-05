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Германия потеряла очки в матче с Грецией в Лиге наций

Дата публикации: 05-10-2026 00:35

Германия потеряла очки в матче с Грецией в Лиге наций 

Сборные Греции и Германии не смогли выявить победителя в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027 в дивизионе A. Встреча состоялась на стадионе «Тумба» в Салониках и завершилась без забитых мячей — 0:0. Главным арбитром игры был Клеман Тюрпен из Уллена (Франция).

Германия могла открыть счёт в первом тайме. На 32-й минуте нападающий Жонатан Буркардт отправил мяч в ворота сборной Греции. Однако гол не был засчитан после вмешательства системы VAR. Арбитры зафиксировали нарушение в центре поля, которое произошло до результативной атаки.

После этого команды продолжили искать возможности для взятия ворот, однако добиться успеха ни Греции, ни Германии не удалось. До финального свистка счёт так и остался 0:0.

После четырёх туров Греция набрала восемь очков и занимает второе место в группе 2. Столько же очков в активе Нидерландов, которые располагаются на первой позиции. Германия с пятью баллами находится на третьей строчке, а Сербия замыкает таблицу без набранных очков.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале предыдущего розыгрыша португальцы сыграли с Испанией со счётом 2:2, а затем выиграли серию пенальти — 5:3. Этот успех стал для Португалии вторым в истории турнира.

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