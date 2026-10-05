Португалия вырвала победу у Норвегии и укрепилась на первом месте в группе 

Дата публикации: 05-10-2026 00:37

Сборная Португалии одержала победу над Норвегией в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в дивизионе A. Встреча состоялась на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Главным арбитром игры был Маурицио Мариани из Италии.

Первой добиться успеха удалось норвежской команде. На 36-й минуте защитник Кристоффер Аер отправил мяч в ворота Португалии и вывел гостей вперёд.

Однако хозяева быстро восстановили равновесие. Уже на 38-й минуте защитник португальской сборной Жоау Канселу забил ответный мяч — 1:1.

После перерыва команды продолжили борьбу за преимущество, но решающий гол удалось забить Португалии. На 79-й минуте форвард Гонсалу Рамуш поразил ворота Норвегии и вывел хозяев вперёд — 2:1.

В концовке Португалия осталась в меньшинстве. На 86-й минуте полузащитник Шику Консейсау получил красную карточку и был удалён с поля. Несмотря на численное преимущество, Норвегия не смогла спасти матч и сравнять счёт.

После четырёх туров Португалия набрала 12 очков и единолично возглавляет группу 4. Норвегия имеет три очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале предыдущего розыгрыша португальцы сыграли с Испанией со счётом 2:2, а затем выиграли серию пенальти — 5:3. Этот трофей стал для Португалии вторым в истории турнира.