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Роналду вернулся в Эр-Рияд менее чем за час до начала матча Португалии

Дата публикации: 05-10-2026 00:39

Роналду вернулся в Эр-Рияд менее чем за час до начала матча Португалии 

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вернулся в Саудовскую Аравию в день матча сборной Португалии с Норвегией в 4-м туре Лиги наций. По данным A Bola, 41-летний футболист днём вылетел из Мадрида и приземлился в Эр-Рияде менее чем за час до начала встречи. На момент публикации материала команды играли со счётом 1:1.

Кадрами поездки поделилась супруга футболиста Джорджина Родригес. Она опубликовала несколько фотографий в социальных сетях. На одном из снимков Роналду запечатлён в салоне личного самолёта — форвард играет за столом вместе с тремя дочерьми. Ещё одна фотография была сделана уже в аэропорту Эр-Рияда после прилёта.

Роналду ранее покинул расположение национальной команды перед матчем 3-го тура Лиги наций с Данией, который завершился победой Португалии со счётом 4:2. Решение форварда стало поводом для обсуждений в португальских СМИ. При этом главный тренер сборной Жорже Жезуш заявлял об отсутствии конфликта с капитаном команды.

Некоторые португальские издания также сообщали о возможном намерении Роналду завершить выступления за национальную сборную. Кроме того, появлялась информация о том, что Жезуш согласился провести с форвардом встречу, которая должна была стать шагом к примирению.

Теперь Роналду вернулся в Эр-Рияд, где продолжит подготовку к выступлениям за «Аль-Наср».

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