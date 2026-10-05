Клопп остался доволен Германией после ничьей с Грецией
Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп прокомментировал ничью с Грецией в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.
Несмотря на отсутствие голов, немецкий специалист остался доволен действиями своих подопечных. Клопп особенно выделил первый тайм, отметив уровень футбола, который команда продемонстрировала на этом отрезке.
«Я очень доволен, поскольку знаю, с чего мы начинали. Я очень, очень, очень впечатлён командой. Если и есть какое-то чувство, то это скорее приятное удивление, чем разочарование. Я бы не поверил, что мы способны провести такой первый тайм.
Ребята показали невероятную игру — высший уровень во всех отношениях, за исключением того, что мы не реализовали свои моменты и не заметили, что [в одном из эпизодов] один из наших игроков был лучше расположен у штрафной», — приводит слова Клоппа аккаунт Bayern & Germany в соцсети X.
По словам тренера, после часа игры Германия стала чаще допускать неточности. Одной из причин Клопп назвал плотный график: предыдущий матч команда провела всего три дня назад.
«Примерно на 60-й минуте мы немного растерялись, из-за чего наши действия стали уже не такими точными. Но мы играли всего три дня назад, и сложно поддерживать такой темп на протяжении всех 90 минут против сильной сборной Греции.
Наш контрпрессинг работал превосходно в 90% случаев. Проблема в том, что в те остальные 10%, когда он не срабатывает, ситуация может немного усложниться», — отметил специалист.
Нулевая ничья позволила Греции сохранить второе место в группе 2 Лиги наций. После четырёх туров команда набрала восемь очков. Германия располагается на третьей позиции, имея в активе пять очков.
Источник: Bayern & Germany
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