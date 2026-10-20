Болельщики «ПСЖ» устроили ночную акцию у отеля «Барселоны» перед матчем Лиги чемпионов 

Болельщики «ПСЖ» устроили ночную акцию возле отеля, в котором остановились футболисты «Барселоны», накануне очного матча в Лиге чемпионов. Фанаты парижского клуба запускали файеры в ночь перед встречей, пытаясь помешать каталонцам полноценно отдохнуть перед игрой.

Матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится сегодня, 20 октября, в Париже в рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Противостояние привлекает повышенное внимание не только из-за статуса соперников, но и благодаря турнирной ситуации: обе команды выиграли первые два матча и набрали по шесть очков.

На данный момент парижане занимают первое место в общей таблице, а каталонцы располагаются на второй строчке. Поэтому встреча на «Парк де Пренс» может повлиять на распределение позиций среди лидеров турнира.

Дополнительный интерес к матчу связан с успехами «ПСЖ» в предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов. Парижский клуб является действующим победителем соревнования. В финале минувшего розыгрыша команда обыграла лондонский «Арсенал» — 1:1 (4:3 пен.). Также «ПСЖ» выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.

Для «Барселоны» предстоящая игра станет серьёзной проверкой на выезде. Каталонцам предстоит выступить в атмосфере повышенного внимания со стороны местных болельщиков, а ночная акция с использованием пиротехники стала одним из эпизодов, сопровождающих подготовку к принципиальному матчу.

Ожидается, что команды постараются продолжить победную серию на общем этапе. При равенстве очков результат очной встречи может иметь важное значение для борьбы за лидерство в турнирной таблице.