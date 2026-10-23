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Луис Диас может пропустить шесть недель из-за повреждения задней поверхности бедра

Дата публикации: 23-10-2026 01:46

Луис Диас может пропустить шесть недель из-за повреждения задней поверхности бедра 

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Луис Диас получил травму в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против лондонского «Арсенала». Встреча состоялась в среду, 21 октября, и завершилась вничью со счётом 2:2. Колумбиец провёл на поле 68 минут, после чего был заменён.

Медицинская служба немецкого клуба диагностировала у 29-летнего футболиста разрыв мышечного пучка на задней поверхности левого бедра. Об этом сообщила пресс-служба «Баварии».

«Луис Диас получил небольшое повреждение разрыв мышечного пучка на задней поверхности левого бедра в матче Лиги чемпионов между „Баварией“ и „Арсеналом“, который прошёл в среду вечером. К такому выводу пришла медицинская служба „Баварии“. Из-за травмы 29-летний атакующий игрок пока не сможет принимать участие в матчах», говорится в официальном заявлении мюнхенцев.

По информации журналиста и инсайдера Флориана Плеттенберга, восстановление Диаса может занять от четырёх до шести недель. Такие предварительные сроки называют внутри клуба.

Из-за повреждения колумбийский футболист рискует пропустить сразу несколько важных встреч. В числе потенциально недоступных для него матчей игры с «Фрайбургом», «Магдебургом», дортмундской «Боруссией», мадридским «Атлетико», «Майнцем» и «Кёльном».

Окончательные сроки возвращения Диаса на поле будут зависеть от процесса восстановления и дальнейшего состояния футболиста.

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