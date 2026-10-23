Луис Диас может пропустить шесть недель из-за повреждения задней поверхности бедра
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Луис Диас получил травму в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против лондонского «Арсенала». Встреча состоялась в среду, 21 октября, и завершилась вничью со счётом 2:2. Колумбиец провёл на поле 68 минут, после чего был заменён.
Медицинская служба немецкого клуба диагностировала у 29-летнего футболиста разрыв мышечного пучка на задней поверхности левого бедра. Об этом сообщила пресс-служба «Баварии».
«Луис Диас получил небольшое повреждение — разрыв мышечного пучка на задней поверхности левого бедра — в матче Лиги чемпионов между „Баварией“ и „Арсеналом“, который прошёл в среду вечером. К такому выводу пришла медицинская служба „Баварии“. Из-за травмы 29-летний атакующий игрок пока не сможет принимать участие в матчах», — говорится в официальном заявлении мюнхенцев.
По информации журналиста и инсайдера Флориана Плеттенберга, восстановление Диаса может занять от четырёх до шести недель. Такие предварительные сроки называют внутри клуба.
Из-за повреждения колумбийский футболист рискует пропустить сразу несколько важных встреч. В числе потенциально недоступных для него матчей — игры с «Фрайбургом», «Магдебургом», дортмундской «Боруссией», мадридским «Атлетико», «Майнцем» и «Кёльном».
Окончательные сроки возвращения Диаса на поле будут зависеть от процесса восстановления и дальнейшего состояния футболиста.
Защитник миланского «Интера» Карлос Аугусто поделился впечатлениями от победы над украинским «Шахтёром» в матче 3-го тура общего этапа Лиги...
Глобальный бренд 1xBet представляет анонс одного из самых ожидаемых событий мирового клубного футбола, которое состоится 25 октября на стадионе Camp...
Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился прогнозом на предстоящее Эль-Класико в чемпионате Испании. По мнению экс-футболиста, каталонский...
Защитник «Шахтёра» Валерий Бондарь поделился впечатлениями от матча основного этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера». Украинская команда...
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал критические замечания полузащитника своей команды Бруну Фернандеша после матча 3-го...