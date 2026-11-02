Гарри Кейн назвал качество Месси, которое хотел бы добавить к своей игре 

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн считает, что даже на нынешнем этапе карьеры у него остаются возможности для совершенствования. При этом 33-летний футболист признался: сейчас он ощущает себя наиболее разносторонним игроком за всё время выступлений на профессиональном уровне.

Кейн отметил, что желание развиваться не исчезнет до тех пор, пока он не примет решение завершить карьеру. Англичанин доволен своим физическим и психологическим состоянием, а также тем, как понимает игру и действует на поле. Среди сильных сторон форвард выделил выбор позиции, работу с пространством, умение увлекать за собой защитников и реализацию голевых моментов.

«Конечно! Всегда найдутся аспекты, которые хочется улучшить — так будет до самого дня, когда я решу завершить карьеру, в этом нет никаких сомнений. При этом я считаю, что ещё никогда не был настолько разносторонним игроком. Выходя на поле, я чувствую, что нахожусь на пике возможностей — и в физическом, и в психологическом плане», — приводит слова футболиста L’Équipe.

Форвард добавил, что особенно хорошо собственный прогресс замечает во время тренировок. По его ощущениям, нынешний уровень игры позволяет ему приносить команде пользу в разных ситуациях, а не ограничиваться исключительно завершением атак. Кейн также подчеркнул, что ему интересно, сможет ли он продолжить совершенствоваться в ближайшие годы.

Отдельно англичанина спросили, какое качество другого обладателя «Золотого мяча» он хотел бы перенять. Ответ оказался связан с Лионелем Месси.

«Если бы прямо сейчас у меня появилась левая нога Месси, остановить меня было бы практически невозможно!» — с улыбкой заявил Кейн.

Напомним, 26 октября 2026 года нападающий «Баварии» получил «Золотой мяч» по итогам сезона. Церемония вручения награды состоялась в Лондоне.