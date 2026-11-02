Эрик тен Хаг допустил вылет «Манчестер Юнайтед» из английской Премьер-лиги 

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что клуб не застрахован от вылета из английской Премьер-лиги. Нидерландский специалист обратил внимание на высокую конкуренцию в чемпионате и предупредил: затяжная полоса неудач способна поставить даже команду с сильным составом в крайне тяжёлое положение.

Поводом для разговора стало выступление манкунианцев в нынешнем сезоне. После девяти туров АПЛ команда Майкла Кэррика набрала семь очков и занимает 17-е место. «Юнайтед» находится непосредственно над зоной вылета, опережая соперника по дополнительным показателям. После поражения от «Челси» со счётом 0:2 безвыигрышная серия клуба достигла девяти матчей.

Отвечая на вопрос о вероятности того, что манкунианцы впервые более чем за полвека покинут высший дивизион, тен Хаг не стал исключать такой сценарий.

«В Премьер-лиге такое вполне возможно — уровень команд здесь очень высок. У всех крепкие составы и опытные тренеры. Если однажды что-то пойдёт не так, можно угодить в порочный круг — и тогда ситуация способна стать крайне сложной. До нашего прихода команда на протяжении шести лет не брала ни одного трофея. А теперь взгляните, где она оказалась», — приводит слова специалиста ESPN.

Тен Хаг возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2022 по 2024 год. За это время команда под его руководством выиграла Кубок английской лиги и Кубок Англии. Нидерландец напомнил о своих достижениях на фоне нынешних трудностей бывшего клуба.