Дидье Дешам может возглавить «Манчестер Юнайтед» 

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к бывшему главному тренеру сборной Франции Дидье Дешаму. По информации журналиста Санти Ауна, руководство английского клуба уже связалось с 58-летним специалистом, чтобы выяснить его готовность рассмотреть возможность работы на «Олд Траффорд».

Однако французский тренер не торопится возвращаться к работе и намерен изучить другие предложения. По сведениям источника, контакт со стороны манкунианцев пока не привёл к конкретным договорённостям. Дешам не исключает продолжения тренерской карьеры, но не собирается принимать поспешное решение относительно следующего места работы.

«Манчестер Юнайтед» связался с Дидье Дешамом, но тот не спешит и хочет рассмотреть другие варианты», — написал Ауна в социальной сети X.

Последним местом работы французского специалиста была национальная команда Франции, которую он возглавлял на протяжении 14 лет. Дешам покинул сборную после чемпионата мира 2026 года. За время работы с национальной командой он привёл французов к победе на ЧМ-2018 и выходу в финал мирового первенства 2022 года.

Интерес «Манчестер Юнайтед» к опытному тренеру связан с непростым положением команды. После девяти туров английской Премьер-лиги манкунианцы набрали семь очков и занимают 17-е место. Руководство клуба изучает возможные варианты усиления тренерского штаба, поскольку результаты команды не соответствуют ожиданиям.

Лидером чемпионата Англии на данный момент является лондонский «Арсенал», в активе которого 24 очка.

При этом говорить о назначении Дешама пока преждевременно: специалист рассматривает разные варианты продолжения карьеры, а сам «Манчестер Юнайтед» ещё не определился с окончательным выбором кандидата.