Дидье Дешам может возглавить «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к бывшему главному тренеру сборной Франции Дидье Дешаму. По информации журналиста Санти Ауна, руководство английского клуба уже связалось с 58-летним специалистом, чтобы выяснить его готовность рассмотреть возможность работы на «Олд Траффорд».
Однако французский тренер не торопится возвращаться к работе и намерен изучить другие предложения. По сведениям источника, контакт со стороны манкунианцев пока не привёл к конкретным договорённостям. Дешам не исключает продолжения тренерской карьеры, но не собирается принимать поспешное решение относительно следующего места работы.
«Манчестер Юнайтед» связался с Дидье Дешамом, но тот не спешит и хочет рассмотреть другие варианты», — написал Ауна в социальной сети X.
Последним местом работы французского специалиста была национальная команда Франции, которую он возглавлял на протяжении 14 лет. Дешам покинул сборную после чемпионата мира 2026 года. За время работы с национальной командой он привёл французов к победе на ЧМ-2018 и выходу в финал мирового первенства 2022 года.
Интерес «Манчестер Юнайтед» к опытному тренеру связан с непростым положением команды. После девяти туров английской Премьер-лиги манкунианцы набрали семь очков и занимают 17-е место. Руководство клуба изучает возможные варианты усиления тренерского штаба, поскольку результаты команды не соответствуют ожиданиям.
Лидером чемпионата Англии на данный момент является лондонский «Арсенал», в активе которого 24 очка.
При этом говорить о назначении Дешама пока преждевременно: специалист рассматривает разные варианты продолжения карьеры, а сам «Манчестер Юнайтед» ещё не определился с окончательным выбором кандидата.
Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн после подписания нового соглашения с клубом возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов...
Мюнхенская «Бавария» договорилась о продлении контракта с нападающим Гарри Кейном. Об этом сообщила пресс-служба немецкого клуба. Новое соглашение с...
Амбициозная команда из небольшого 80-тысячного городка продолжает успешно выступать в Серии А и недавно выиграла свой дебютный матч в главном клубном...
Полуфинальный матч второго дивизиона чемпионата штата Минас-Жерайс среди команд до 20 лет между «Уберландией» и «Маморе» завершился массовой дракой...
Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью остался доволен выступлением Винисиуса Жуниора в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов...