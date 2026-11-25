Дата публикации: 25-11-2026 00:43

Китай присоединился к культу личности Криштиану Роналду. В Шанхае, в крупнейшем торговом центре города, распахнул свои двери первый в стране филиал музея португальской легенды. Об этом сообщает издание A Bola. Площадь экспозиции составляет почти 3000 квадратных метров — это полноценный развлекательный комплекс, посвящённый жизни одного человека.

Семиметровый «Siuuu»: самая высокая статуя в мире

Ещё до входа в музей посетители понимают масштаб события. У дверей установлена семиметровая статуя 41-летнего Роналду.

- Рекорд: Создатели утверждают, что это самая высокая в мире статуя футболиста в полный рост.

- Поза: Скульптура запечатлела Криштиану в момент его фирменного празднования гола — прыжок с разворотом и крик «Siiii!».

Это идеальный фон для селфи, который уже стал точкой притяжения для тысяч фанатов в Шанхае.

Путешествие во времени: от Мадейры до «Аль-Насра»

Внутри гостей ждёт погружение в 10 тематических зон, которые хронологически следуют за карьерой CR7. Организаторы постарались воссоздать ключевые моменты:

- Комната в «Спортинге»: Воссоздана до мелочей — от розового постельного белья до надписей на стенах, где юный Криштиану клялся стать лучшим в мире.

- Саудовский колорит: Для фанатов из Азии особенно интересны воссозданные раздевалка и туннель стадиона клуба «Аль-Наср».

- Детство: Экспозиции, посвящённые родному острову Мадейра.

Реликвии из Фуншала: 50+ экспонатов

Для создания выставки из родного города Роналду, Фуншала, в Китай спецрейсом доставили более 50 подлинных артефактов. Это не просто копии, а вещи, к которым прикасалась рука Криштиану:

- «Золотой мяч» 2008 года.

- Кубок чемпиона Европы.

- Бутсы, в которых он выходил на поле.

- Легендарная футболка «Реала»: Та самая, в которой он забил свой 350-й гол за «сливочных». На ней красуются автографы Зинедина Зидана и других звёзд «бланкос».

Особенный подарок: футболка с личным автографом

В музее есть и эксклюзив, созданный специально для шанхайской публики. В экспозиции представлена игровая футболка с личной подписью Роналду, которую он подготовил именно для этого филиала. Это подчёркивает, насколько важен для CR7 азиатский рынок и его поклонники в Китае.