«Сау Криш»: в Шанхае открылся гигантский музей Роналду
Китай присоединился к культу личности Криштиану Роналду. В Шанхае, в крупнейшем торговом центре города, распахнул свои двери первый в стране филиал музея португальской легенды. Об этом сообщает издание A Bola. Площадь экспозиции составляет почти 3000 квадратных метров — это полноценный развлекательный комплекс, посвящённый жизни одного человека.
Семиметровый «Siuuu»: самая высокая статуя в мире
Ещё до входа в музей посетители понимают масштаб события. У дверей установлена семиметровая статуя 41-летнего Роналду.
- Рекорд: Создатели утверждают, что это самая высокая в мире статуя футболиста в полный рост.
- Поза: Скульптура запечатлела Криштиану в момент его фирменного празднования гола — прыжок с разворотом и крик «Siiii!».
Это идеальный фон для селфи, который уже стал точкой притяжения для тысяч фанатов в Шанхае.
Путешествие во времени: от Мадейры до «Аль-Насра»
Внутри гостей ждёт погружение в 10 тематических зон, которые хронологически следуют за карьерой CR7. Организаторы постарались воссоздать ключевые моменты:
- Комната в «Спортинге»: Воссоздана до мелочей — от розового постельного белья до надписей на стенах, где юный Криштиану клялся стать лучшим в мире.
- Саудовский колорит: Для фанатов из Азии особенно интересны воссозданные раздевалка и туннель стадиона клуба «Аль-Наср».
- Детство: Экспозиции, посвящённые родному острову Мадейра.
Реликвии из Фуншала: 50+ экспонатов
Для создания выставки из родного города Роналду, Фуншала, в Китай спецрейсом доставили более 50 подлинных артефактов. Это не просто копии, а вещи, к которым прикасалась рука Криштиану:
- «Золотой мяч» 2008 года.
- Кубок чемпиона Европы.
- Бутсы, в которых он выходил на поле.
- Легендарная футболка «Реала»: Та самая, в которой он забил свой 350-й гол за «сливочных». На ней красуются автографы Зинедина Зидана и других звёзд «бланкос».
Особенный подарок: футболка с личным автографом
В музее есть и эксклюзив, созданный специально для шанхайской публики. В экспозиции представлена игровая футболка с личной подписью Роналду, которую он подготовил именно для этого филиала. Это подчёркивает, насколько важен для CR7 азиатский рынок и его поклонники в Китае.
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