Ливерпуль - Манчестер Сити (11.10.2026) | Чемпионат Англии 2026/27

В воскресенье, 11 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Футбольный клуб «Ливерпуль» и Манчестер Сити. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 18:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Крис Каванах. Игра прошла на стадионе «Энфилд» в городе Ливерпуль.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Футбольный клуб «Ливерпуль» (схема 4-2-3-1): Алиссон, Рональд Араухо, Жереми Жаке, Вирджил ван Дейк, Милош Керкез, Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер, Виктор Муньос, Флориан Вирц, Брэдли Баркола, Льюис Кумас.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Манчестер Сити на сегодняшнюю встречу: Джанлуиджи Доннарумма, Матеус Нунес, Рубен Диаш, Марк Гехи, Нико О'Райли, Эллиот Андерсон, Энцо Фернандес, Илиман Ндиай, Раян Шерки, Антуан Семеньо, Эрлинг Холанд.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 8-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Рональд Араухо (Футбольный клуб «Ливерпуль»).

На 47-й минуте в карточку арбитра попал Райан Гравенберх (Футбольный клуб «Ливерпуль»).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 56-й минуте в составе Манчестер Сити поле покинул Илиман Ндиай, а вместо него вышел Жереми Доку.

На 58-й минуте предупреждение получил Нико О'Райли (Манчестер Сити).

На 62-й минуте Райан Гравенберх (Футбольный клуб «Ливерпуль») получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

На 65-й минуте матча команда Манчестер Сити открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Эрлинг Холанд. Счет стал 0:1.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Флориан Вирц на поле появился Трей Ньони (Футбольный клуб «Ливерпуль»).

На 66-й минуте в составе Манчестер Сити поле покинул Нико О'Райли, а вместо него вышел Йошко Гвардиол.

На 68-й минуте поединка команда Манчестер Сити сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Жереми Доку. Счет стал 0:2.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Рональд Араухо на поле появился Джереми Фримпонг (Футбольный клуб «Ливерпуль»).

На 75-й минуте в составе Футбольный клуб «Ливерпуль» поле покинул Льюис Кумас, а вместо него вышел Рио Нгумоха.

На 78-й минуте поединка команда Манчестер Сити сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Раян Шерки. Счет стал 0:3.

На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эрлинг Холанд на поле появился Аллан (Манчестер Сити).

На 80-й минуте в составе Манчестер Сити поле покинул Энцо Фернандес, а вместо него вышел Аюб Буадди.

На 86-й минуте предупреждение получил Аюб Буадди (Манчестер Сити).

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жереми Жаке на поле появился Джо Гомес (Футбольный клуб «Ливерпуль»).

На 88-й минуте в составе Футбольный клуб «Ливерпуль» поле покинул Брэдли Баркола, а вместо него вышел Федерико Кьеза.

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Вирджил ван Дейк (Футбольный клуб «Ливерпуль»).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Футбольный клуб «Ливерпуль» и Манчестер Сити завершился с итоговым счетом 0:3 в пользу команды Манчестер Сити.

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