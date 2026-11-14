Лихтенштейн - Азербайджан (13.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В пятницу, 13 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Лихтенштейн и Азербайджан. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Кристо Тохвер. Игра прошла на стадионе «Райнпарк» в городе Вадуц.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Лихтенштейн (схема 3-5-2): Беньямин Бюхель, Ливио Майер, Йенс Хофер, Северин Шлегель, Эмануэль Цюнд, Арон Селе, Марсель Бюхель, Алессио Хаслер, Максимилиан Гёппель, Фабио Луке Нотаро, Алессандро Ло Руссо.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Азербайджан на сегодняшнюю встречу: Эмиль Балаев, Кисмет Алиев, Рахиль Мамедов, Бадави Гусейнов, Рахман Дашдамиров, Рюфат Аббасов, Торал Байрамов, Абдуллах Хайбулаев, Алексей Исаев, Орудж Мамедов, Махир Эмрели.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 26-й минуте матча команда Азербайджан открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Махир Эмрели. Счет стал 0:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 43-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Эмануэль Цюнд (Лихтенштейн).

На 47-й минуте в карточку арбитра попал Марсель Бюхель (Лихтенштейн).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 62-й минуте в составе Лихтенштейн поле покинул Фабио Луке Нотаро, а вместо него вышел Бруно Пойтнер.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Орудж Мамедов на поле появился Руфат Абдуллазада (Азербайджан).

На 73-й минуте в составе Лихтенштейн поле покинул Алессандро Ло Руссо, а вместо него вышел Лиам Кранц.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Алессио Хаслер на поле появился Ферхат Саглам (Лихтенштейн).

На 88-й минуте в составе Лихтенштейн поле покинул Марсель Бюхель, а вместо него вышел Андрин Нетцер.

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Северин Шлегель на поле появился Андреас Малин (Лихтенштейн).

На 89-й минуте в составе Азербайджан поле покинул Торал Байрамов, а вместо него вышел Хаял Алиев.

На 90+2-й минуте предупреждение получил Эмиль Балаев (Азербайджан).

На 90+5-й минуте произошла еще одна замена: вместо Рюфат Аббасов на поле появился Теллур Муталлимов (Азербайджан).

Итог встречи

На 96-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Лихтенштейн и Азербайджан завершился с итоговым счетом 0:1 в пользу команды Азербайджан.

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