Болгария - Исландия (13.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В пятницу, 13 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Болгария и Исландия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Флориан Бадшубнер. Игра прошла на стадионе «Стадион «Христо Ботев»» в городе Пловдив.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Болгария (схема 4-2-3-1): Даниэль Наумов, Йони Стоянов, Стефан Велков, Эмиль Ценов, Християн Петров, Андриан Краев, Илия Груев, Лукас Петков, Георги Русев, Кристиян Балов, Атанас Илиев.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Исландия на сегодняшнюю встречу: Хакон Рафн Вальдимарссон, Виктор Палссон, Стефан Тейтур Тордарсон, Даниэль Гретарссон, Логи Томассон, Микаэль Эллертссон, Хакон Арнар Харальдссон, Исак Бергманн Йоханнессон, Кристалл Мани Ингасон, Андри Гудьонсен, Орри Оускарссон.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 9-й минуте в составе Исландия последовала вынужденная замена: Стефан Тейтур Тордарсон уступил место Хердур Магнуссон.

На 17-й минуте матча команда Исландия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Андри Гудьонсен с пенальти. Счет стал 0:1.

На 21-й минуте поединка команда Исландия сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Орри Оускарссон. Счет стал 0:2.

На 29-й минуте в составе Исландия последовала вынужденная замена: Кристалл Мани Ингасон уступил место Арнор Сигурдссон.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 39-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Хердур Магнуссон (Исландия).

На 45+4-й минуте в карточку арбитра попал Кристиян Балов (Болгария).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Исландия поле покинул Орри Оускарссон, а вместо него вышел Бриньольфур Дарри Виллумссон.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кристиян Балов на поле появился Марин Петков (Болгария).

На 52-й минуте поединка команда Исландия сумела увеличить преимущество до 3 мяча. К этому привел автогол в исполнении Эмиль Ценов. Счет стал 0:3.

На 55-й минуте предупреждение получил Андриан Краев (Болгария).

На 62-й минуте в составе Болгария поле покинул Георги Русев, а вместо него вышел Ивайло Чочев.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Атанас Илиев на поле появился Георги Лазаров (Болгария).

На 66-й минуте в карточку арбитра попал Хакон Арнар Харальдссон (Исландия).

На 68-й минуте поединка команда Исландия сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Андри Гудьонсен. Счет стал 0:4.

На 71-й минуте в составе Исландия поле покинул Исак Бергманн Йоханнессон, а вместо него вышел Гильфи Сигурдссон.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Даниэль Гретарссон на поле появился Арон Гуннарссон (Исландия).

На 79-й минуте поединка команда Исландия сумела увеличить преимущество до 5 мячей. Точным ударом отметился Андри Гудьонсен. Счет стал 0:5.

На 85-й минуте в составе Болгария поле покинул Илия Груев, а вместо него вышел Иван Чавдаров Панков.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лукас Петков на поле появился Димитар Велковски (Болгария).

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Болгария и Исландия завершился с итоговым счетом 0:5 в пользу команды Исландия.

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