Люксембург - Эстония (13.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В пятницу, 13 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Люксембург и Эстония. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Ишмаэль Барбара. Игра прошла на стадионе «Стадион Люксембург» в городе Люксембург.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Люксембург (схема 4-1-4-1): Антони Морис, Лоран Янс, Вахид Селимович, Тим Холл, Флориан Боне, Матиас Олесен, Винсент Тилль, Себастьен Тилль, Томаш де Соуза Морейра, Хамза Кадамани, Айман Дардари.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Эстония на сегодняшнюю встречу: Карл Хейн, Расмус Пеэтсон, Максим Паскочи, Эрко Йонне Тоугьяс, Кароль Метс, Микаэль Шёнинг-Ларсен, Маттиас Кяйт, Кевор Палуметс, Рокко Роберт Шейн, Маттиас Мяннилаан, Патрик Кристал.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 42-й минуте матча команда Эстония открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Максим Паскочи. Счет стал 0:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 58-й минуте в составе Люксембург поле покинул Себастьен Тилль, а вместо него вышел Энцо дус Сантус.

На 58-й минуте произошла еще одна замена: вместо Айман Дардари на поле появился Омар Натами (Люксембург).

На 58-й минуте в составе Люксембург поле покинул Тим Холл, а вместо него вышел Энес Махмутович.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 61-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Омар Натами (Люксембург).

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Маттиас Мяннилаан на поле появился Мартен-Крис Паальберг (Эстония).

На 78-й минуте в составе Эстония поле покинул Рокко Роберт Шейн, а вместо него вышел Карел Мустмаа.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Винсент Тилль на поле появился Джейсон Видейра Перейра (Люксембург).

На 79-й минуте в составе Люксембург поле покинул Флориан Боне, а вместо него вышел Патрик Маседу Батишта.

На 80-й минуте в карточку арбитра попал Джейсон Видейра Перейра (Люксембург).

На 90+5-й минуте предупреждение получил Лоран Янс (Люксембург).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Люксембург и Эстония завершился с итоговым счетом 0:1 в пользу команды Эстония.

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