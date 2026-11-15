Норвегия - Уэльс (14.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В субботу, 14 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Норвегия и Уэльс. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Олексій Деревінський. Игра прошла на стадионе «Уллевол» в городе Осло.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Норвегия (схема 4-3-3): Эгиль Сельвик, Юлиан Рюэрсон, Кристоффер Айер, Торбьерн Хеггем, Давид Мёллер Вольф, Мартин Эдегор, Сандер Берге, Тело Аасгаард, Оскар Бобб, Эрлинг Холанд, Антонио Нуса.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Уэльс на сегодняшнюю встречу: Карл Дарлоу, Неко Уильямс, Джо Родон, Бен Дэвис, Джей Дасилва, Дэниел Джеймс, Итан Ампаду, Лиам Каллен, Бреннан Джонсон, Харри Уилсон, Льюис Кумас.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 16-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Итан Ампаду (Уэльс).

На 59-й минуте матча команда Норвегия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Антонио Нуса. Счет стал 1:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 64-й минуте в составе Уэльс поле покинул Льюис Кумас, а вместо него вышел Марк Харрис.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Оскар Бобб на поле появился Андреас Шельдеруп (Норвегия).

На 66-й минуте в составе Норвегия поле покинул Тело Аасгаард, а вместо него вышел Патрик Берг.

На 68-й минуте поединка команда Норвегия сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Андреас Шельдеруп. Счет стал 2:0.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лиам Каллен на поле появился Рубин Колвилл (Уэльс).

На 72-й минуте в составе Уэльс поле покинул Дэниел Джеймс, а вместо него вышел Дэвид Брукс.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Неко Уильямс на поле появился Коннор Робертс (Уэльс).

На 79-й минуте поединка команда Уэльс сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Дэвид Брукс. Счет стал 2:1.

На 85-й минуте в составе Норвегия поле покинул Юлиан Рюэрсон, а вместо него вышел Маркус Педерсен.

На 85-й минуте в карточку арбитра попал Коннор Робертс (Уэльс).

На 87-й минуте предупреждение получил Харри Уилсон (Уэльс).

На 88-й минуте поединка команда Норвегия сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Эрлинг Холанд. Счет стал 3:1.

На 90+2-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мартин Эдегор на поле появился Феликс Хорн Мюре (Норвегия).

На 90+2-й минуте в составе Норвегия поле покинул Давид Мёллер Вольф, а вместо него вышел Лео Эстигор.

Итог встречи

На 96-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Норвегия и Уэльс завершился с итоговым счетом 3:1 в пользу команды Норвегия.

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