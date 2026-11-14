Косово - Израиль (14.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В субботу, 14 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Косово и Израиль. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 17:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Иван Кружляк. Игра прошла на стадионе «Стадион Фадиль Вокри» в городе Приштина.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Косово (схема 5-4-1): Амир Саипи, Мергим Войвода, Илир Красники, Крешник Хайризи, Линдрит Камбери, Дион Галлапени, Эдон Жегрова, Леон Авдуллаху, Велдин Ходжа, Милот Рашица, Ведат Мурики.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Израиль на сегодняшнюю встречу: Даниэль Перец, Эли Даса, Идан Нахмиас, Раз Шломо, Никита Стоянов, Лиэль Абада, Дор Перец, Нив Иехошуа, Этан Азулай, Оскар Глух, Идан Токломати.

Хроника матча

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба. Однако забитых мячей зрители так и не увидели.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 20-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Велдин Ходжа (Косово).

На 26-й минуте в карточку арбитра попал Эли Даса (Израиль).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 62-й минуте в составе Израиль поле покинул Идан Токломати, а вместо него вышел Омри Гандельман.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эли Даса на поле появился Илай Фейнгольд (Израиль).

На 62-й минуте предупреждение получил Илай Фейнгольд (Израиль).

На 66-й минуте Велдин Ходжа (Косово) получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

На 68-й минуте в составе Косово поле покинул Милот Рашица, а вместо него вышел Батон Заберджа.

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ведат Мурики на поле появился Фисник Аслани (Косово).

На 70-й минуте в составе Израиль поле покинул Этан Азулай, а вместо него вышел Дор Тургеман.

На 74-й минуте предупреждение получил Омри Гандельман (Израиль).

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Идан Нахмиас на поле появился Ярден Шуа (Израиль).

На 82-й минуте в составе Косово поле покинул Эдон Жегрова, а вместо него вышел Дион Какури.

На 90+2-й минуте в карточку арбитра попал Раз Шломо (Израиль).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Косово и Израиль завершился вничью со счетом 0:0.

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