Грузия - Венгрия (14.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В субботу, 14 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Грузия и Венгрия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Ондржей Берка. Игра прошла на стадионе «Стадион имени Бориса Пайчадзе» в городе Тбилиси.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Грузия (схема 4-2-3-1): Георгий Мамардашвили, Отар Какабадзе, Саба Гогличидзе, Лаша Двали, Лука Лочошвили, Ника Гагнидзе, Анзор Меквабишвили, Георгий Цитаишвили, Георгий Чакветадзе, Гиорги Квернадзе, Георгий Микаутадзе.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Венгрия на сегодняшнюю встречу: Балаж Тот, Аттила Осват, Вилли Орбан, Марк Чингер, Милош Керкез, Милан Виталиш, Андраш Шефер, Роланд Шаллаи, Доминик Собослаи, Жольт Надь, Барнабаш Варга.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 18-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Вилли Орбан (Венгрия).

На 51-й минуте в карточку арбитра попал Милан Виталиш (Венгрия).

На 60-й минуте предупреждение получил Георгий Цитаишвили (Грузия).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 61-й минуте в составе Венгрия поле покинул Жольт Надь, а вместо него вышел Арон Чонгваи.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Георгий Цитаишвили на поле появился Зурико Давиташвили (Грузия).

На 70-й минуте в составе Венгрия поле покинул Аттила Осват, а вместо него вышел Бендегуз Болла.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Милан Виталиш на поле появился Раймунд Тот (Венгрия).

На 73-й минуте матча команда Венгрия открыла счет в игре. Мяч в свои ворота срезал Лаша Двали. Счет стал 0:1.

На 77-й минуте в составе Грузия поле покинул Георгий Чакветадзе, а вместо него вышел Буду Зивзивадзе.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лаша Двали на поле появился Иракли Азарови (Грузия).

На 77-й минуте в составе Грузия поле покинул Ника Гагнидзе, а вместо него вышел Иракли Егоян.

На 85-й минуте поединка команда Венгрия сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Барнабаш Варга. Счет стал 0:2.

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Барнабаш Варга на поле появился Акош Сендреи (Венгрия).

На 86-й минуте в составе Венгрия поле покинул Роланд Шаллаи, а вместо него вышел Милан Петё.

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Гиорги Квернадзе на поле появился Георгий Гулиашвили (Грузия).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Грузия и Венгрия завершился с итоговым счетом 0:2 в пользу команды Венгрия.

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