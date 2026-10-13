Аль-Наср - Нефтчи Фергана (12.10.2026) | Элитная Лига Чемпионов АФК 2026/27

В понедельник, 12 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Ан-Наср и Нефтчи Фергана. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:15 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Ма Нин. Игра прошла на стадионе «Аль-Авваль Парк» в городе Эр-Рияд.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Ан-Наср (схема 4-4-2): Бенто, Наваф Бушал, Мохамед Симакан, Иньиго Мартинес, Авад Аман, Кингсли Коман, Саму Кошта, Анжело, Садио Мане, Жуан Феликс, Криштиану Роналду.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Нефтчи Фергана на сегодняшнюю встречу: Ботирали Эргашев, Коффи Куао, Мишел Аугусту, Анвар Гофуров, Боян Цигер, Иброхимхалил Юлдошев, Аброрбек Исмоилов, Икром Алибоев, Джамшид Искандеров, Ян Сассе, Маркус Форсс.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 13-й минуте в составе Ан-Наср последовала вынужденная замена: Кингсли Коман уступил место Айман Яхья.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 17-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Иброхимхалил Юлдошев (Нефтчи Фергана).

На 30-й минуте в карточку арбитра попал Анвар Гофуров (Нефтчи Фергана).

На 33-й минуте матча команда Ан-Наср открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Анжело. Счет стал 1:0.

На 42-й минуте поединка команда Ан-Наср сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Криштиану Роналду. Счет стал 2:0.

На 45-й минуте предупреждение получил Маркус Форсс (Нефтчи Фергана).

На 45-й минуте в карточку арбитра попал Иньиго Мартинес (Ан-Наср).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Иброхимхалил Юлдошев на поле появился Фаррух Сайфиев (Нефтчи Фергана).

На 46-й минуте в составе Нефтчи Фергана поле покинул Ян Сассе, а вместо него вышел Алишер Одилов.

На 51-й минуте поединка команда Нефтчи Фергана сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Алишер Одилов. Счет стал 2:1.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Аброрбек Исмоилов на поле появился Асилбек Джумаев (Нефтчи Фергана).

На 63-й минуте в составе Нефтчи Фергана поле покинул Маркус Форсс, а вместо него вышел Стипе Перица.

На 65-й минуте Икром Алибоев (Нефтчи Фергана) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мишел Аугусту на поле появился Ратиньо (Нефтчи Фергана).

На 72-й минуте в составе Ан-Наср поле покинул Мохамед Симакан, а вместо него вышел Надер Аль-Шарари.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Айман Яхья на поле появился Абдулла Аль-Хайбари (Ан-Наср).

На 78-й минуте поединка команда Ан-Наср сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. К этому привел автогол в исполнении Анвар Гофуров. Счет стал 3:1.

На 81-й минуте в составе Ан-Наср поле покинул Садио Мане, а вместо него вышел Абдулла Аль-Хамдан.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Ан-Наср и Нефтчи Фергана завершился с итоговым счетом 3:1 в пользу команды Ан-Наср.

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