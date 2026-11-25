Во вторник, 24 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Реал Мадрид и ПСВ. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Эспен Эскос. Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в городе Мадрид.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Реал Мадрид (схема 4-3-3): Тибо Куртуа, Федерико Вальверде, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Марк Кукурелья, Бернарду Силва, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер, Ян Диоманде, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав ПСВ на сегодняшнюю встречу: Матей Коварж, Сержиньо Дест, Лютшарель Гертрюйда, Армандо Обиспо, Филип Костич, Иван Перишич, Кодай Сано, Пауль Ваннер, Рубен ван Боммел, Гус Тиль, Свен Мейнанс.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 30-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Орельен Тчуамени (Реал Мадрид).

На 32-й минуте матча команда ПСВ открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Иван Перишич с пенальти. Счет стал 0:1.

На 42-й минуте в карточку арбитра попал Филип Костич (ПСВ).

На 44-й минуте предупреждение получил Антонио Рюдигер (Реал Мадрид).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Реал Мадрид поле покинул Антонио Рюдигер, а вместо него вышел Ибраима Конате.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Орельен Тчуамени на поле появился Джуд Беллингем (Реал Мадрид).

На 46-й минуте в составе Реал Мадрид поле покинул Эдер Милитао, а вместо него вышел Дин Хёйсен.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Иван Перишич на поле появился Эсмир Байрактаревич (ПСВ).

На 50-й минуте поединка команда Реал Мадрид сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Федерико Вальверде. Счет стал 1:1.

На 60-й минуте поединка команда Реал Мадрид сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Джуд Беллингем. Счет стал 2:1.

На 64-й минуте поединка команда Реал Мадрид сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Килиан Мбаппе. Счет стал 3:1.

На 70-й минуте в составе ПСВ поле покинул Пауль Ваннер, а вместо него вышел Ноа Фернандес.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Филип Костич на поле появился Ярек Гонсёровский (ПСВ).

На 70-й минуте в составе Реал Мадрид поле покинул Арда Гюлер, а вместо него вышел Эдуарду Камавинга.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кодай Сано на поле появился Райан Фламинго (ПСВ).

На 80-й минуте в составе Реал Мадрид поле покинул Ян Диоманде, а вместо него вышел Браим Диас.

На 81-й минуте в карточку арбитра попал Эдуарду Камавинга (Реал Мадрид).

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Рубен ван Боммел на поле появился Айони Сантос (ПСВ).

На 84-й минуте поединка команда Реал Мадрид сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Килиан Мбаппе. Счет стал 4:1.

На 87-й минуте поединка команда Реал Мадрид сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Винисиус Жуниор. Счет стал 5:1.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Реал Мадрид и ПСВ завершился с итоговым счетом 5:1 в пользу команды Реал Мадрид.

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