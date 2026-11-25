Во вторник, 24 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Слован Братислава и Реал Бетис. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Жером Брисар. Игра прошла на стадионе «Тегельне поле» в городе Братислава.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Слован Братислава (схема 4-1-4-1): Доминик Такач, Сезар Блэкман, Кенан Байрич, Светозар Маркович, Сандро Круз, Петер Покорны, Тигран Барсегян, Дайки Мацуока, Рахим Ибрагим, Нино Марчелли, Андраж Шпорар.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Реал Бетис на сегодняшнюю встречу: Альваро Вальес, Анхель Ортис, Диего Льоренте, Валентин Гомес, Фран Гарсия, Нельсон Деосса, Факундо Берналь, Антони, Иско, Абдессамад Эззалзули, Кучо Эрнандес.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 7-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Факундо Берналь (Реал Бетис).

На 29-й минуте в карточку арбитра попал Рахим Ибрагим (Слован Братислава).

На 43-й минуте матча команда Реал Бетис открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Кучо Эрнандес. Счет стал 0:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Реал Бетис поле покинул Факундо Берналь, а вместо него вышел Марк Рока.

На 57-й минуте поединка команда Реал Бетис сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Кучо Эрнандес. Счет стал 0:2.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Иско на поле появился Альваро Фидальго (Реал Бетис).

На 63-й минуте в составе Реал Бетис поле покинул Кучо Эрнандес, а вместо него вышел Трой Пэрротт.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Нино Марчелли на поле появился Аласана Ираджанг (Слован Братислава).

На 70-й минуте в составе Слован Братислава поле покинул Рахим Ибрагим, а вместо него вышел Кристиан Мартинес.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Антони на поле появился Айтор Руибаль (Реал Бетис).

На 75-й минуте в составе Слован Братислава поле покинул Андраж Шпорар, а вместо него вышел Адам Григер.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Тигран Барсегян на поле появился Алексей Марош (Слован Братислава).

На 87-й минуте в составе Реал Бетис поле покинул Абдессамад Эззалзули, а вместо него вышел Родриго Рикельме.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Слован Братислава и Реал Бетис завершился с итоговым счетом 0:2 в пользу команды Реал Бетис.

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