Во вторник, 24 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Арсенал и Боруссия Дортмунд. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Маурицио Мариани. Игра прошла на стадионе «Эмирейтс» в городе Лондон.
Стартовые составы команд
Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Арсенал (схема 4-2-3-1): Кепа Аррисабалага, Бен Уайт, Эзри Конса, Габриэль Магальяйнс, Пьеро Инкапье, Деклан Райс, Майлз Льюис-Скелли, Нони Мадуэке, Мартин Эдегор, Христос Дзолис, Виктор Дьёкереш.
Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Боруссия Дортмунд на сегодняшнюю встречу: Грегор Кобель, Жоан Гаду, Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек, Юлиан Рюэрсон, Джоуи Веерман, Феликс Нмеча, Даниэль Свенссон, Джоб Беллингем, Максимилиан Байер, Фабиу Силва.
Хроника матча и забитые голы
С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.
На 10-й минуте матча команда Арсенал открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Виктор Дьёкереш. Счет стал 1:0.
На 55-й минуте поединка команда Боруссия Дортмунд сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Максимилиан Байер. Счет стал 1:1.
Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:
На 64-й минуте в составе Боруссия Дортмунд поле покинул Максимилиан Байер, а вместо него вышел Константинос Каретсас.
На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Фабиу Силва на поле появился Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд).
На 65-й минуте в составе Арсенал поле покинул Христос Дзолис, а вместо него вышел Эберечи Эзе.
На 65-й минуте произошла еще одна замена: вместо Бен Уайт на поле появился Юрриен Тимбер (Арсенал).
На 65-й минуте в составе Арсенал поле покинул Майлз Льюис-Скелли, а вместо него вышел Бруно Гимарайнс.
На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джоб Беллингем на поле появился Марсель Забитцер (Боруссия Дортмунд).
На 87-й минуте в составе Арсенал поле покинул Виктор Дьёкереш, а вместо него вышел Микель Мерино.
На 89-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жоан Гаду на поле появился Филиппо Мане (Боруссия Дортмунд).
Итог встречи
На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Арсенал и Боруссия Дортмунд завершился вничью со счетом 1:1.
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Предлагаем вашему вниманию запись матча Арсенал - Боруссия Д, который состоялся 24 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига чемпионов 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
24 ноября 2026
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24 ноября 2026
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24 ноября 2026
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24 ноября 2026
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24 ноября 2026
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