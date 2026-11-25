Во вторник, 24 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Арсенал и Боруссия Дортмунд. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Маурицио Мариани. Игра прошла на стадионе «Эмирейтс» в городе Лондон.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Арсенал (схема 4-2-3-1): Кепа Аррисабалага, Бен Уайт, Эзри Конса, Габриэль Магальяйнс, Пьеро Инкапье, Деклан Райс, Майлз Льюис-Скелли, Нони Мадуэке, Мартин Эдегор, Христос Дзолис, Виктор Дьёкереш.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Боруссия Дортмунд на сегодняшнюю встречу: Грегор Кобель, Жоан Гаду, Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек, Юлиан Рюэрсон, Джоуи Веерман, Феликс Нмеча, Даниэль Свенссон, Джоб Беллингем, Максимилиан Байер, Фабиу Силва.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 10-й минуте матча команда Арсенал открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Виктор Дьёкереш. Счет стал 1:0.

На 55-й минуте поединка команда Боруссия Дортмунд сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Максимилиан Байер. Счет стал 1:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 64-й минуте в составе Боруссия Дортмунд поле покинул Максимилиан Байер, а вместо него вышел Константинос Каретсас.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Фабиу Силва на поле появился Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд).

На 65-й минуте в составе Арсенал поле покинул Христос Дзолис, а вместо него вышел Эберечи Эзе.

На 65-й минуте произошла еще одна замена: вместо Бен Уайт на поле появился Юрриен Тимбер (Арсенал).

На 65-й минуте в составе Арсенал поле покинул Майлз Льюис-Скелли, а вместо него вышел Бруно Гимарайнс.

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джоб Беллингем на поле появился Марсель Забитцер (Боруссия Дортмунд).

На 87-й минуте в составе Арсенал поле покинул Виктор Дьёкереш, а вместо него вышел Микель Мерино.

На 89-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жоан Гаду на поле появился Филиппо Мане (Боруссия Дортмунд).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Арсенал и Боруссия Дортмунд завершился вничью со счетом 1:1.

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