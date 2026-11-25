Манчестер Сити - Наполи (24.11.2026) | Лига чемпионов 2026/27 Дата публикации: 25-11-2026

Во вторник, 24 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Манчестер Сити и ССК Наполи. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Иштван Ковач. Игра прошла на стадионе «Этихад» в городе Манчестер. Стартовые составы команд Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Манчестер Сити (схема 4-2-3-1): Джанлуиджи Доннарумма, Матеус Нунес, Марк Гехи, Йошко Гвардиол, Нико О'Райли, Эллиот Андерсон, Аюб Буадди, Раян Шерки, Энцо Фернандес, Аллан, Эрлинг Холанд. Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав ССК Наполи на сегодняшнюю встречу: Ваня Милинкович-Савич, Леонардо Спинаццола, Сэм Бёкема, Амир Ррахмани, Матиас Оливера, Маттео Политано, Кевин Де Брёйне, Билли Гилмор, Скотт Мактоминей, Ноа Ланг, Расмус Хёйлунн. Хроника матча и забитые голы С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба. Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки: На 55-й минуте в составе Манчестер Сити поле покинул Аллан, а вместо него вышел Жереми Доку. На 55-й минуте матча команда ССК Наполи открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Расмус Хёйлунн. Счет стал 0:1. На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Энцо Фернандес на поле появился Илиман Ндиай (Манчестер Сити). На 67-й минуте поединка команда Манчестер Сити сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Аюб Буадди. Счет стал 1:1. На 75-й минуте в составе ССК Наполи поле покинул Расмус Хёйлунн, а вместо него вышел Жоване. На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кевин Де Брёйне на поле появился Франк Ангисса (ССК Наполи). На 76-й минуте поединка команда ССК Наполи сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Ноа Ланг. Счет стал 1:2. Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 82-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Марк Гехи (Манчестер Сити). На 86-й минуте поединка команда Манчестер Сити сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Раян Шерки. Счет стал 2:2. Итог встречи На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Манчестер Сити и ССК Наполи завершился вничью со счетом 2:2. Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!

Предлагаем вашему вниманию запись матча Манчестер Сити - Наполи, который состоялся 24 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига чемпионов 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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