Ювентус - Венеция 22 Ноября прямая трансляция
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
22 Ноября 2026 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Альберто Арена (Торре-дель-Греко, Италия);
Стартовый состав
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Составы команд
Ювентус
Турин
Венеция
Венеция
|25
|вр
|Гульельмо Викарио
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|3
|зщ
|Бремер
|32
|зщ
|Хуан Давид Кабаль Мурильо
|2
|зщ
|Зеки Челик
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
|12
|пз
|Дуглас Луис
|13
|пз
|Жереми Бога
|9
|нп
|Рандаль Коло Муани
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
|1
|вр
|Филип Станкович
|2
|зщ
|Матиас Морено
|25
|зщ
|Редуан Халал
|15
|зщ
|Жуан Жесус
|70
|зщ
|Паскуале Маццокки
|18
|пз
|Антуан Эно
|71
|пз
|Кике Перес
|26
|пз
|Тома Башич
|19
|пз
|Симон Зом
|10
|нп
|Джон Йебоа
|45
|нп
|Акор Адамс
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Давиде Никола
История личных встреч
|25.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|2 : 3
|14.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 2
|01.05.2022
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 1
|11.12.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лацио
|11
|29
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|11
|28
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|11
|27
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|11
|24
| 5
Лига Европы
|Комо
|11
|23
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|11
|20
|7
|Ювентус
|11
|18
|8
|Болонья
|11
|17
|9
|Кальяри
|11
|16
|10
|Наполи
|11
|15
|11
|Торино
|11
|14
|12
|Аталанта
|11
|14
|13
|Дженоа
|11
|13
|14
|Лечче
|11
|10
|15
|Фиорентина
|11
|9
|16
|Парма
|11
|8
|17
|Сассуоло
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Монца
|11
|7
| 19
Зона вылета
|Венеция
|11
|6
| 20
Зона вылета
|Удинезе
|11
|5
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