«Лацио» победил «Удинезе» и поднялся на третье место в Серии А

Дата публикации: 08-09-2026 01:08

«Лацио» одержал волевую победу над «Удинезе» в матче третьего тура чемпионата Италии сезона-2026/2027. Встреча на стадионе «Блюэнерджи» в Удине завершилась со счётом 2:1 в пользу римской команды. Главным арбитром матча был Париде Тремолада.

Первый тайм прошёл без голов, а зрители увидели развязку уже после перерыва. На 49-й минуте хозяева смогли открыть счёт. Йеспер Карлстрём воспользовался своим моментом и вывел «Удинезе» вперёд.

Римлянам потребовалось некоторое время, чтобы восстановить равновесие. На 75-й минуте «Лацио» всё же добился своего — Давиде Фраттези отправил мяч в ворота и сделал счёт 1:1.

Ничейный результат продержался до последних минут встречи. «Лацио» продолжал искать возможность для решающей атаки и в итоге сумел вырвать победу. На 88-й минуте Альберт Гудмундссон забил второй мяч своей команды, установив окончательный результат — 2:1.

Таким образом, «Лацио» оформил вторую победу в трёх стартовых турах Серии А. Римский клуб набрал девять очков и занимает третью строчку турнирной таблицы.

«Удинезе» после поражения остался с четырьмя очками. Команда располагается на 10-м месте в чемпионате Италии.