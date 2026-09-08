«Реал Сосьедад» в меньшинстве удержал победу над «Эльче»

Дата публикации: 08-09-2026 01:10

«Реал Сосьедад» одержал непростую победу над «Эльче» в матче четвёртого тура испанской Ла Лиги. Команда из Сан-Себастьяна дважды позволила сопернику сравнять счёт, но в самой концовке всё же забила решающий мяч. Встреча на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Главным арбитром был Мигель Анхель Ортис Арьяс.

Старт матча получился успешным для «Реала Сосьедада». Уже на 11-й минуте Джоб Очиенг воспользовался своим шансом и отправил мяч в ворота хозяев. Ещё до перерыва баскский клуб увеличил разницу. На 31-й минуте Янхель Эррера забил второй гол своей команды.

После перерыва ситуация для гостей резко осложнилась. На 64-й минуте защитник «Реала Сосьедада» Хон Мартин получил красную карточку, после чего его команда осталась в меньшинстве.

«Эльче» сумел воспользоваться численным преимуществом. Уже через три минуты Тома Лемар сократил отставание, а на 74-й минуте Фер Ниньо восстановил равенство — 2:2.

Казалось, что хозяева смогут завершить камбэк и заработать очко, однако последнее слово осталось за гостями. На 90-й минуте Лука Сучич вновь вывел «Реал Сосьедад» вперёд и принёс своей команде победу.

Российский полузащитник «Реала Сосьедада» Арсен Захарян участия во встрече не принял.

После пяти матчей команда из Сан-Себастьяна набрала семь очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. У «Эльче» остаётся одно очко после четырёх игр, что соответствует 19-й позиции.

В следующем туре «Эльче» 12 сентября сыграет на выезде с «Атлетиком» из Бильбао. «Реал Сосьедад» днём позже примет мадридский «Атлетико».