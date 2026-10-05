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Глава Федерации футбола Португалии заявил о необходимости примирить Жезуша и Роналду

Дата публикации: 05-10-2026 15:38

Глава Федерации футбола Португалии заявил о необходимости примирить Жезуша и Роналду 

Президент Федерации футбола Португалии Педру Проэнса прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера национальной команды Жорже Жезуша и нападающего Криштиану Роналду. Функционер назвал произошедшее недопониманием, которое необходимо разрешить внутри команды.

Проэнса подчеркнул, что не намерен вмешиваться в рабочие отношения между тренером и футболистами, однако отдельно отметил значение Роналду для португальского футбола.

«Я не стану ничего пояснять, так как это стандартное общение между специалистом и футболистами. Это сфера ответственности тренера, и глава FPF не касается подобных тем. Он просто величайший игрок в истории. Он отдал португальскому футболу свыше 20 лет. Криштиану Роналду — ключевой элемент нашей национальной идентичности. Мы обязаны выразить ему своё почтение.

Он включён в состав сборной исключительно по спортивным причинам, и это не подлежит сомнению. Он останется в команде, пока его физические возможности это позволяют. Криштиану в курсе этого положения дел», — приводит слова Проэнсы Record.

Глава федерации считает, что возникшая ситуация не должна перерасти в серьёзный конфликт. По его мнению, речь идёт о недопонимании между сторонами, которое можно устранить после завершения текущего цикла матчей.

«Если говорить непосредственно о предмете спора, то это банальное недопонимание, которое необходимо устранить в коллективе. Вчера футболисты, вышедшие к прессе, наглядно показали эту прочную связь с действующим капитаном. Он является частью национальной команды, он наш знаменосец.

Криштиану выводил партнёров на первый из этих четырёх матчей с повязкой. Тренер утверждает, что полагается на него при условии должной физической готовности. Это касается любого исполнителя», — заявил Проэнса.

Функционер также отметил особую роль Роналду в истории португальской сборной. По его словам, нападающий мог завершить международную карьеру после чемпионата мира, однако продолжил выступления за национальную команду.

«Криштиану Роналду — это лицо Португалии на мировой арене, исключительный мастер, который мог повесить бутсы на гвоздь после чемпионата мира, но отказался от этой идеи из-за преданности сборной. Я лично наблюдаю за теми узами, которые соединяют Криштиану с португальским обществом и национальной командой.

Поэтому сейчас, когда эти четыре встречи позади — а было принципиально важно провести их в спокойной обстановке, так как для нас на первом плане стояли игровые вопросы, — у нас будет время и возможность в спокойной обстановке обсудить это недоразумение. А подобные ситуации улаживаются, когда в процессе задействованы все три участника: FPF, главный тренер и спортсмены.

Роналду — это наше достояние, и он будет в распоряжении тренера столько, сколько тот сочтёт нужным», — добавил президент FPF.

Роналду покинул расположение сборной перед матчем 3-го тура Лиги наций с Данией, который завершился со счётом 4:2. Несмотря на заявления Жезуша об отсутствии конфликта, португальские СМИ сообщили о возможном завершении форвардом карьеры в национальной команде.

Ранее также стало известно, что Жезуш согласился на примирительную встречу с Роналду. Кроме того, сообщалось о намерении тренера включить нападающего в заявку сборной Португалии на ноябрьские матчи.

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