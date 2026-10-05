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Месси начал подготовку к прощальному матчу за сборную Аргентины

Дата публикации: 05-10-2026 15:40

Месси начал подготовку к прощальному матчу за сборную Аргентины 

Нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси прибыл на тренировочную базу сборной Аргентины, где национальная команда готовится к очередному матчу. Для 39-летнего футболиста эта встреча должна стать прощальной в составе сборной.

Месси проведёт тренировочный сбор вместе с партнёрами по национальной команде перед матчем против Бенина. Встреча состоится в ночь с 6 на 7 октября в Буэнос-Айресе на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти».

Предстоящая игра имеет особое значение для аргентинского футбола. Месси на протяжении двух десятилетий является одним из главных символов национальной команды, а его международная карьера насыщена крупнейшими достижениями.

За сборную Аргентины Месси выступает с 2005 года. Вместе с национальной командой он выиграл чемпионат мира 2022 года, дважды становился обладателем Кубка Америки — в 2021 и 2024 годах, а также завоевал трофей Финалиссимы в 2022 году.

На чемпионате мира 2026 года аргентинцы вновь дошли до решающего матча турнира. Месси вместе с командой сыграл в финале, где Аргентина уступила сборной Испании со счётом 0:1.

Теперь капитану предстоит провести ещё одну встречу в составе национальной команды. Матч с Бенином пройдёт в Буэнос-Айресе и станет важным событием для болельщиков, которые смогут увидеть Месси на поле в футболке сборной Аргентины.

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