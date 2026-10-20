Сафонов, Забарный и Кварацхелия вошли в заявку «ПСЖ» на встречу с «Барселоной»
«Пари Сен-Жермен» опубликовал список футболистов, которые смогут принять участие в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 против «Барселоны». В заявку парижской команды включён российский вратарь Матвей Сафонов. Список игроков размещён на официальном сайте французского клуба.
Встреча состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Главным арбитром назначен англичанин Майкл Оливер из Ашингтона. Начало игры запланировано на 22:00 мск.
В опубликованный список вошли 23 футболиста. Среди них — защитники Ашраф Хакими, Лукас Бералдо, Маркиньос, Илья Забарный, Люка Динь, Лукас Эрнандес и Вильям Пачо. В средней линии парижан представлены Фабиан Руис, Витинья, Уоррен Заир-Эмери и Жоау Невеш.
В атакующей группе значатся Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле, Дезире Дуэ и Магнес Аклиуш. Также в заявку включены Ферран Торрес, Мика Годтс, Сенни Маюлу, Дро Фернандес, Кентен Нджанту и Адам Муак. Вратарскую линию, помимо Сафонова, представляют Люка Шевалье.
Матч имеет большое значение для распределения мест в верхней части турнирной таблицы. После двух туров «ПСЖ» набрал шесть очков и занимает первое место в общей таблице Лиги чемпионов. «Барселона» также одержала две победы, имеет шесть очков и располагается на второй строчке.
Таким образом, в очном противостоянии сойдутся лидеры турнира, ещё не терявшие очков на общем этапе. Победа позволит одной из команд получить преимущество в борьбе за более высокую позицию перед следующими турами.
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о договорённостях с руководством английского клуба, которые предшествовали его...
Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с национальной командой Узбекистана в рамках ноябрьской международной паузы. Встреча состоится...
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пытался добиться смягчения дисциплинарного наказания, сославшись на свои заслуги перед футболом и...
Турецкий журналист Бурак Эрен призвал «Галатасарай» активизировать работу по возможному трансферу полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка. По...
«Ливерпуль» изучает возможность подписания двух центральных полузащитников — Алекса Скотта из «Борнмута» и Ламина Камара, выступающего за «Монако»....