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Сафонов, Забарный и Кварацхелия вошли в заявку «ПСЖ» на встречу с «Барселоной»

Дата публикации: 20-10-2026 20:14

Сафонов, Забарный и Кварацхелия вошли в заявку «ПСЖ» на встречу с «Барселоной» 

«Пари Сен-Жермен» опубликовал список футболистов, которые смогут принять участие в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 против «Барселоны». В заявку парижской команды включён российский вратарь Матвей Сафонов. Список игроков размещён на официальном сайте французского клуба.

Встреча состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Главным арбитром назначен англичанин Майкл Оливер из Ашингтона. Начало игры запланировано на 22:00 мск.

В опубликованный список вошли 23 футболиста. Среди них защитники Ашраф Хакими, Лукас Бералдо, Маркиньос, Илья Забарный, Люка Динь, Лукас Эрнандес и Вильям Пачо. В средней линии парижан представлены Фабиан Руис, Витинья, Уоррен Заир-Эмери и Жоау Невеш.

В атакующей группе значатся Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле, Дезире Дуэ и Магнес Аклиуш. Также в заявку включены Ферран Торрес, Мика Годтс, Сенни Маюлу, Дро Фернандес, Кентен Нджанту и Адам Муак. Вратарскую линию, помимо Сафонова, представляют Люка Шевалье.

Матч имеет большое значение для распределения мест в верхней части турнирной таблицы. После двух туров «ПСЖ» набрал шесть очков и занимает первое место в общей таблице Лиги чемпионов. «Барселона» также одержала две победы, имеет шесть очков и располагается на второй строчке.

Таким образом, в очном противостоянии сойдутся лидеры турнира, ещё не терявшие очков на общем этапе. Победа позволит одной из команд получить преимущество в борьбе за более высокую позицию перед следующими турами.

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