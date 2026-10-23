Барселона – Реал Мадрид: Эль-Класико с явным фаворитом

Дата публикации: 23-10-2026 01:40

Глобальный бренд 1xBet представляет анонс одного из самых ожидаемых событий мирового клубного футбола, которое состоится 25 октября на стадионе Camp Nou.

Барселона: впечатляющий старт и безоговорочное лидерство

Барселона начала очередной сезон Ла Лиги серией из девяти побед, повторив рекорд мадридского Реала 58-летней давности. Но особенно поражает то, каким образом каталонцы достигли этого показателя. Подопечные Ханси Флика в среднем забивали 4,33 гола за игру. И даже обеспечив себе безопасный гандикап, «Сине-гранатовые» не прекращали атаковать - чаще всего успешно. Результаты отдельных матчей вызывают восхищение – 7:2 с Расингом, 5:2 с Райо Вальекано и Бетисом, 5:0 с Эльче.

В топ-3 бомбардиров чемпионата Испании входят Рафинья (12 голов) и Ламин Ямаль (8). Причем в активе бразильского капитана больше забитых мячей, чем у футболистов Хетафе и Атлетика Бильбао вместе взятых.

Авантюрный стиль игры современной Барсы с высокой линией обороны оставляет соперникам много пространства для быстрых атак, что с лихвой перекрывается запредельно высокой результативностью.

Барселона возглавляет турнирную таблицу с 27 очками и опережает идущий на втором месте Атлетико Мадрид на пять очков.

Выбыл ли Реал из чемпионской гонки?

Перед началом сезона в долгосрочных ставках на будущего чемпиона Ла Лиги Барселона с коэффициентом 1.81 имела небольшое преимущество над Реалом (2.16). Но после девяти туров между вечными конкурентами образовалась гигантская пропасть. Котировка на «Сливочных» повысилась до 5.05, а на «Сине-гранатовых» снизилась до 1.21.

Оборона мадридцев, которая пестрит громкими именами, сыграла всего два матча на ноль. Оба испанских гранда пропустили по девять мячей, но при этом «Королевский клуб» забил на 16 голов меньше. Реал с 21 очком занимает третье место, находясь в окружении земляков из Атлетико и Бетиса, которым проиграл в очных противостояниях.

Недавние личные встречи

В минувшем сезоне Барселона и Реал трижды играли между собой. В матчах Ла Лиги побеждали хозяева – 2:1 на Santiago Bernabeu и 2:0 на Camp Nou, а финал Суперкубка Испании на нейтральном поле завершился в пользу каталонцев (3:2).

На что поставить?

Котировки на основные исходы выглядят следующим образом: П1 – 1.58, Х – 5.29, П2 – 5.13. Вероятность прохода прогноза «обе забьют (да)» составляет 75%. Базовая планка тотала поднята до отметки 4 гола – на вариант больше или меньше можно поставить с одинаковым коэффициентом 1.86.

Чего ожидать от ближайшего Эль-Класико?

Сегодня потенциальный выигрыш хозяев котируется как никогда низко, хотя еще недавно минимальный коэффициент на П1 на Camp Nou составлял 1.85.

Предстоящий матч сохранит культовый статус, но почти наверняка пройдет по такому сценарию – Реал забьет, сколько сможет, а Барселона – сколько захочет. В итоге каталонцы с высокой долей вероятности одержат десятую победу подряд и установят новый рекорд Ла Лиги в дуэли с самым принципиальным соперником.

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