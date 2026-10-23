Аугусто объяснил, как «Интер» добился победы над «Шахтёром» в меньшинстве
Защитник миланского «Интера» Карлос Аугусто поделился впечатлениями от победы над украинским «Шахтёром» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась со счётом 1:0, а автором единственного гола стал бразильский футболист.
«Интер» провёл концовку матча вдесятером после удаления защитника Алессандро Бастони на 68-й минуте. Несмотря на численное меньшинство, миланцы сумели удержать преимущество и добиться победы. Аугусто отличился на 77-й минуте.
После игры защитник отметил вклад партнёров в результативную атаку, отдельно выделив Генриха Мхитаряна и Пётра Зелиньски.
«Это был очень важный гол. Мхитарян отдал великолепную передачу, но и Зелиньски тоже отлично проявил себя, начав эту атаку. Должен поздравить всех своих товарищей по команде. Играть вдесятером всегда непросто.
Мы показали, что хотим выиграть этот матч. Мы не испугались, но в Лиге чемпионов все игры проходят именно так. У соперника сильные игроки, поэтому сложно всё время контролировать ход встречи», — приводит слова Аугусто официальный сайт УЕФА.
Таким образом, гол Аугусто принёс «Интеру» три очка в непростом выездном матче. Миланская команда сумела добиться нужного результата, несмотря на удаление Бастони и давление со стороны соперника.
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