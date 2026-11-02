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Де Дзерби назвал сроки восстановления Михаила Мудрика

Дата публикации: 02-11-2026 21:01


Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби поделился информацией о состоянии травмированных футболистов команды. По словам итальянского специалиста, Тосин и Лукас Бергвалль могут вернуться в состав ещё до ноябрьской международной паузы, тогда как Михаил Мудрик и Савиньо рассчитывают восстановиться уже после неё.

Де Дзерби уточнил, что участие Тосина и Бергвалля в ближайшей встрече с «Лидсом» пока не гарантировано. Даже если оба футболиста успеют восстановиться к этому матчу, их готовность выйти в стартовом составе вызывает вопросы. При этом тренер надеется, что игроки хотя бы попадут в заявку на игру.

«Тосин и Бергвалль должны вернуться до международной паузы. Возможно, они не будут готовы выйти в стартовом составе с «Лидсом», но, надеюсь, смогут попасть в заявку. Мудрик и Савиньо вернутся уже после перерыва», — приводит слова наставника официальный сайт «Тоттенхэма».

Мудрик получил травму во время одной из тренировок лондонской команды в сентябре. Украинский вингер перешёл в «Тоттенхэм» из «Челси» на правах аренды, предусматривающей возможность последующего выкупа. Дебют футболиста за новую команду состоялся 5 сентября в матче против «Ноттингем Форест»: он вышел на поле на 74-й минуте.

После ноябрьского перерыва на матчи национальных сборных «Тоттенхэм» продолжит выступление в английской Премьер-лиге домашней встречей с «Ипсвичем». Игра запланирована на 21 ноября.

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