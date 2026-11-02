Де Дзерби назвал сроки восстановления Михаила Мудрика
Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби поделился информацией о состоянии травмированных футболистов команды. По словам итальянского специалиста, Тосин и Лукас Бергвалль могут вернуться в состав ещё до ноябрьской международной паузы, тогда как Михаил Мудрик и Савиньо рассчитывают восстановиться уже после неё.
Де Дзерби уточнил, что участие Тосина и Бергвалля в ближайшей встрече с «Лидсом» пока не гарантировано. Даже если оба футболиста успеют восстановиться к этому матчу, их готовность выйти в стартовом составе вызывает вопросы. При этом тренер надеется, что игроки хотя бы попадут в заявку на игру.
«Тосин и Бергвалль должны вернуться до международной паузы. Возможно, они не будут готовы выйти в стартовом составе с «Лидсом», но, надеюсь, смогут попасть в заявку. Мудрик и Савиньо вернутся уже после перерыва», — приводит слова наставника официальный сайт «Тоттенхэма».
Мудрик получил травму во время одной из тренировок лондонской команды в сентябре. Украинский вингер перешёл в «Тоттенхэм» из «Челси» на правах аренды, предусматривающей возможность последующего выкупа. Дебют футболиста за новую команду состоялся 5 сентября в матче против «Ноттингем Форест»: он вышел на поле на 74-й минуте.
После ноябрьского перерыва на матчи национальных сборных «Тоттенхэм» продолжит выступление в английской Премьер-лиге домашней встречей с «Ипсвичем». Игра запланирована на 21 ноября.
Вингер мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе, получивший повреждение колена в матче с дортмундской «Боруссией», может принять участие в предстоящей...
1xBet анализирует выступления дебютанта сильнейшего клубного турнира Европы. Провальный старт Дебют Сабаха в главном евротурнире состоялся на...
Глобальная беттингокая компания 1xBet рассказывает о центральном матче 9 тура АПЛ, который состоится 1 ноября на «Энфилде». Шанс для Ливерпуля В...
«Интер Майами» одержал волевую победу над «Нью-Инглэнд Революшн» в матче регулярного чемпионата МЛС. Встреча состоялась на стадионе «Джиллетт» в...
«Атлетик» из Бильбао одержал победу над «Реалом Сосьедад» в матче 11-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/2027. Баскское дерби прошло на стадионе...