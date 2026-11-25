Дата публикации: 25-11-2026 00:40

В испанском футболе разгорается серьёзный управленческий кризис. Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль покинул ключевые посты в руководстве чемпионата. Как сообщил авторитетный журналист Бен Джейкобс, Хиль сложил с себя полномочия члена совета директоров и вице-президента Ла Лиги.

Скандал на миллион: как Тебас разозлил клубы

Отставка Хиля — это не просто кадровая перестановка, а следствие крупного конфликта. На прошлой неделе президент Ла Лиги Хавьер Тебас созвал экстренное собрание клубов, на котором сделал шокирующее признание.

Тебас заявил, что лично финансировал и продвигал Союз европейских клубов (UEC) — организацию, которая часто выступает конкурентом или противовесом самой Ла Лиге в европейских переговорах. По данным источников, сумма этих вливаний превысила 1 миллион евро.

Испанские клубы восприняли это как предательство: президент лиги тратит деньги (вероятно, общие средства) на стороннюю структуру, не согласовав это с теми, кто его выбрал.

«В ярости»: реакция «Атлетико» и других

Новость о тайном спонсорстве вызвала бурю негодования.

- «Атлетико»: Как один из самых влиятельных клубов, «матрасники» через своего представителя Хиля дали понять, что не потерпят таких решений за их спиной.

- Остальные клубы: По словам Джейкобса, «многие другие клубы рассматривают свои юридические позиции». Это означает, что они готовятся к судебным искам или требованию финансовой отчётности от Тебаса.

Официальная версия: «Он больше не мажоритарий»

Ожидается, что Ла Лига попытается сгладить углы и представит уход Хиля как формальность. Официальная причина, которую озвучит руководство лиги: Мигель Анхель Хиль перестал быть мажоритарным владельцем «Атлетико» (контрольный пакет акций сейчас у семьи Симеоне/Мартинеса).

Однако, по мнению инсайдеров, это лишь предлог. Истинная причина — политический демарш. Хиль, как представитель взбешённого клуба, не мог больше сидеть за одним столом с Тебасом после его «миллионного» признания.

Что дальше?

Ситуация в Ла Лиге накалена до предела. Отставка Хиля — это открытый вызов Тебасу. Теперь президенту лиги придётся оправдываться перед остальными 19 клубами, куда ушли деньги и почему он действовал втайне. Это может стоить ему кресла, если клубы решат вынести вотум недоверия.