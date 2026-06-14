Чемпионат Мира 2026
Групповой турнир
Плей-офф
Группа A
|№
|Команда
Группа A
|1
|2
|3
|4
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
Мексика
2 : 0
1 : 0
3 : 0
|3
|3
|0
|0
|6-0
|9
|100.0
|2
ЮАР
0 : 2
1 : 0
1 : 1
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|44.4
|3
Южная Корея
0 : 1
0 : 1
2 : 1
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
|33.3
|4
Чехия
0 : 3
1 : 1
1 : 2
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|11.1
Группа B
|№
|Команда
Группа B
|1
|2
|3
|4
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
Швейцария
2 : 1
4 : 1
1 : 1
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|77.8
|2
Канада
1 : 2
1 : 1
6 : 0
|3
|1
|1
|1
|8-3
|4
|44.4
|3
Босния и Герцеговина
1 : 4
1 : 1
3 : 1
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|44.4
|4
Катар
1 : 1
0 : 6
1 : 3
|3
|0
|1
|2
|2-10
|1
|11.1
Группа C
|№
|Команда
Группа C
|1
|2
|3
|4
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
Бразилия
1 : 1
3 : 0
3 : 0
|3
|2
|1
|0
|7-1
|7
|77.8
|2
Марокко
1 : 1
1 : 0
4 : 2
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|77.8
|3
Шотландия
0 : 3
0 : 1
1 : 0
|3
|1
|0
|2
|1-4
|3
|33.3
|4
Гаити
0 : 3
2 : 4
0 : 1
|3
|0
|0
|3
|2-8
|0
|0.0
Группа D
|№
|Команда
Группа D
|1
|2
|3
|4
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
США
2 : 0
4 : 1
2 : 3
|3
|2
|0
|1
|8-4
|6
|66.7
|2
Австралия
0 : 2
0 : 0
2 : 0
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|44.4
|3
Парагвай
1 : 4
0 : 0
1 : 0
|3
|1
|1
|1
|2-4
|4
|44.4
|4
Турция
3 : 2
0 : 2
0 : 1
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|33.3
Группа E
|№
|Команда
Группа E
|1
|2
|3
|4
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
Германия
2 : 1
1 : 2
7 : 1
|3
|2
|0
|1
|10-4
|6
|66.7
|2
Кот-д'Ивуар
1 : 2
1 : 0
2 : 0
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|66.7
|3
Эквадор
2 : 1
0 : 1
0 : 0
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|44.4
|4
Кюрасао
1 : 7
0 : 2
0 : 0
|3
|0
|1
|2
|1-9
|1
|11.1
Группа F
|№
|Команда
Группа F
|1
|2
|3
|4
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
Нидерланды
2 : 2
5 : 1
3 : 1
|3
|2
|1
|0
|10-4
|7
|77.8
|2
Япония
2 : 2
1 : 1
4 : 0
|3
|1
|2
|0
|7-3
|5
|55.6
|3
Швеция
1 : 5
1 : 1
5 : 1
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|44.4
|4
Тунис
1 : 3
0 : 4
1 : 5
|3
|0
|0
|3
|2-12
|0
|0.0
Группа G
|№
|Команда
Группа G
|1
|2
|3
|4
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
Бельгия
1 : 1
0 : 0
5 : 1
|3
|1
|2
|0
|6-2
|5
|55.6
|2
Египет
1 : 1
1 : 1
3 : 1
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|55.6
|3
Иран
0 : 0
1 : 1
2 : 2
|3
|0
|3
|0
|3-3
|3
|33.3
|4
Новая Зеландия
1 : 5
1 : 3
2 : 2
|3
|0
|1
|2
|4-10
|1
|11.1
Группа H
|№
|Команда
Группа H
|1
|2
|3
|4
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
Испания
0 : 0
1 : 0
4 : 0
|3
|2
|1
|0
|5-0
|7
|77.8
|2
Кабо-Верде
0 : 0
2 : 2
0 : 0
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|33.3
|3
Уругвай
0 : 1
2 : 2
1 : 1
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|22.2
|4
Саудовская Аравия
0 : 4
0 : 0
1 : 1
|3
|0
|2
|1
|1-5
|2
|22.2
Группа I
|№
|Команда
Группа I
|1
|2
|3
|4
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
Франция
4 : 1
3 : 1
3 : 0
|3
|3
|0
|0
|10-2
|9
|100.0
|2
Норвегия
1 : 4
3 : 2
4 : 1
|3
|2
|0
|1
|8-7
|6
|66.7
|3
Сенегал
1 : 3
2 : 3
5 : 0
|3
|1
|0
|2
|8-6
|3
|33.3
|4
Ирак
0 : 3
1 : 4
0 : 5
|3
|0
|0
|3
|1-12
|0
|0.0
Группа J
|№
|Команда
Группа J
|1
|2
|3
|4
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
Аргентина
2 : 0
3 : 0
3 : 1
|3
|3
|0
|0
|8-1
|9
|100.0
|2
Австрия
0 : 2
3 : 3
3 : 1
|3
|1
|1
|1
|6-6
|4
|44.4
|3
Алжир
0 : 3
3 : 3
2 : 1
|3
|1
|1
|1
|5-7
|4
|44.4
|4
Иордания
1 : 3
1 : 3
1 : 2
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|0.0
Группа K
|№
|Команда
Группа K
|1
|2
|3
|4
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
Колумбия
0 : 0
1 : 0
3 : 1
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|77.8
|2
Португалия
0 : 0
1 : 1
5 : 0
|3
|1
|2
|0
|6-1
|5
|55.6
|3
ДР Конго
0 : 1
1 : 1
3 : 1
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|44.4
|4
Узбекистан
1 : 3
0 : 5
1 : 3
|3
|0
|0
|3
|2-11
|0
|0.0
Группа L
|№
|Команда
Группа L
|1
|2
|3
|4
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
Англия
4 : 2
0 : 0
2 : 0
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|77.8
|2
Хорватия
2 : 4
2 : 1
1 : 0
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|66.7
|3
Гана
0 : 0
1 : 2
1 : 0
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|44.4
|4
Панама
0 : 2
0 : 1
0 : 1
|3
|0
|0
|3
|0-4
|0
|0.0
Германия
1 : 1 3 : 4
Парагвай
Франция
3 : 0
Швеция
ЮАР
0 : 1
Канада
Нидерланды
1 : 1 2 : 3
Марокко
Португалия
2 : 1
Хорватия
Испания
3 : 0
Австрия
США
2 : 0
Босния и Герцеговина
Бельгия
3 : 2 ДВ
Сенегал
Бразилия
2 : 1
Япония
Кот-д'Ивуар
1 : 2
Норвегия
Мексика
2 : 0
Эквадор
Англия
2 : 1
ДР Конго
Аргентина
3 : 2 ДВ
Кабо-Верде
Австралия
1 : 1 2 : 4
Египет
Швейцария
2 : 0
Алжир
Колумбия
1 : 0
Гана
Парагвай
0 : 1
Франция
Канада
0 : 3
Марокко
Португалия
0 : 1
Испания
США
1 : 4
Бельгия
Бразилия
1 : 2
Норвегия
Мексика
2 : 3
Англия
Аргентина
3 : 2
Египет
Швейцария
0 : 0 4 : 3
Колумбия
Франция
2 : 0
Марокко
Испания
2 : 1
Бельгия
Норвегия
1 : 2 ДВ
Англия
Аргентина
3 : 1 ДВ
Швейцария
Франция
0 : 2
Испания
Англия
1 : 2
Аргентина
Испания
1 : 0 ДВ
Аргентина
Франция
4 : 6
За 3-е место
Англия
1/16 финала
|Метка
A03
ЮАР
Канада
0 : 1
A09
Бразилия
Япония
2 : 1
A01
Германия
Парагвай
1 : 1 3 : 4
A04
Нидерланды
Марокко
1 : 1 2 : 3
A10
Кот-д'Ивуар
Норвегия
1 : 2
A02
Франция
Швеция
3 : 0
A11
Мексика
Эквадор
2 : 0
A12
Англия
ДР Конго
2 : 1
A08
Бельгия
Сенегал
3 : 2 ДВ
A07
США
Босния и Герцеговина
2 : 0
A06
Испания
Австрия
3 : 0
A05
Португалия
Хорватия
2 : 1
A15
Швейцария
Алжир
2 : 0
A14
Австралия
Египет
1 : 1 2 : 4
A13
Аргентина
Кабо-Верде
3 : 2 ДВ
A16
Колумбия
Гана
1 : 0
1/8 финала
|Метка
B02
Канада
Марокко
0 : 3
B01
Парагвай
Франция
0 : 1
B05
Бразилия
Норвегия
1 : 2
B06
Мексика
Англия
2 : 3
B03
Португалия
Испания
0 : 1
B04
США
Бельгия
1 : 4
B07
Аргентина
Египет
3 : 2
B08
Швейцария
Колумбия
0 : 0 4 : 3
1/4 финала
|Метка
QF1
Франция
Марокко
2 : 0
QF2
Испания
Бельгия
2 : 1
QF3
Норвегия
Англия
1 : 2 ДВ
QF4
Аргентина
Швейцария
3 : 1 ДВ
1/2 финала
|Метка
SF1
Франция
Испания
0 : 2
SF2
Англия
Аргентина
1 : 2
За 3-е место
|Метка
F3
Франция
Англия
4 : 6
Финал
|Метка
F1
Испания
Аргентина
1 : 0 ДВ