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Чемпионат Мира 2026

Групповой турнир
Плей-офф
Группа A
Команда
Группа A
1234ИИВНПМячиОО% очков
1
Мексика
2 : 0
1 : 0
3 : 0
3 3 0 0 6-0 9 100.0
2
ЮАР
0 : 2
1 : 0
1 : 1
3 1 1 1 2-3 4 44.4
3
Южная Корея
0 : 1
0 : 1
2 : 1
3 1 0 2 2-3 3 33.3
4
Чехия
0 : 3
1 : 1
1 : 2
3 0 1 2 2-6 1 11.1
Группа B
Команда
Группа B
1234ИИВНПМячиОО% очков
1
Швейцария
2 : 1
4 : 1
1 : 1
3 2 1 0 7-3 7 77.8
2
Канада
1 : 2
1 : 1
6 : 0
3 1 1 1 8-3 4 44.4
3
Босния и Герцеговина
1 : 4
1 : 1
3 : 1
3 1 1 1 5-6 4 44.4
4
Катар
1 : 1
0 : 6
1 : 3
3 0 1 2 2-10 1 11.1
Группа C
Команда
Группа C
1234ИИВНПМячиОО% очков
1
Бразилия
1 : 1
3 : 0
3 : 0
3 2 1 0 7-1 7 77.8
2
Марокко
1 : 1
1 : 0
4 : 2
3 2 1 0 6-3 7 77.8
3
Шотландия
0 : 3
0 : 1
1 : 0
3 1 0 2 1-4 3 33.3
4
Гаити
0 : 3
2 : 4
0 : 1
3 0 0 3 2-8 0 0.0
Группа D
Команда
Группа D
1234ИИВНПМячиОО% очков
1
США
2 : 0
4 : 1
2 : 3
3 2 0 1 8-4 6 66.7
2
Австралия
0 : 2
0 : 0
2 : 0
3 1 1 1 2-2 4 44.4
3
Парагвай
1 : 4
0 : 0
1 : 0
3 1 1 1 2-4 4 44.4
4
Турция
3 : 2
0 : 2
0 : 1
3 1 0 2 3-5 3 33.3
Группа E
Команда
Группа E
1234ИИВНПМячиОО% очков
1
Германия
2 : 1
1 : 2
7 : 1
3 2 0 1 10-4 6 66.7
2
Кот-д'Ивуар
1 : 2
1 : 0
2 : 0
3 2 0 1 4-2 6 66.7
3
Эквадор
2 : 1
0 : 1
0 : 0
3 1 1 1 2-2 4 44.4
4
Кюрасао
1 : 7
0 : 2
0 : 0
3 0 1 2 1-9 1 11.1
Группа F
Команда
Группа F
1234ИИВНПМячиОО% очков
1
Нидерланды
2 : 2
5 : 1
3 : 1
3 2 1 0 10-4 7 77.8
2
Япония
2 : 2
1 : 1
4 : 0
3 1 2 0 7-3 5 55.6
3
Швеция
1 : 5
1 : 1
5 : 1
3 1 1 1 7-7 4 44.4
4
Тунис
1 : 3
0 : 4
1 : 5
3 0 0 3 2-12 0 0.0
Группа G
Команда
Группа G
1234ИИВНПМячиОО% очков
1
Бельгия
1 : 1
0 : 0
5 : 1
3 1 2 0 6-2 5 55.6
2
Египет
1 : 1
1 : 1
3 : 1
3 1 2 0 5-3 5 55.6
3
Иран
0 : 0
1 : 1
2 : 2
3 0 3 0 3-3 3 33.3
4
Новая Зеландия
1 : 5
1 : 3
2 : 2
3 0 1 2 4-10 1 11.1
Группа H
Команда
Группа H
1234ИИВНПМячиОО% очков
1
Испания
0 : 0
1 : 0
4 : 0
3 2 1 0 5-0 7 77.8
2
Кабо-Верде
0 : 0
2 : 2
0 : 0
3 0 3 0 2-2 3 33.3
3
Уругвай
0 : 1
2 : 2
1 : 1
3 0 2 1 3-4 2 22.2
4
Саудовская Аравия
0 : 4
0 : 0
1 : 1
3 0 2 1 1-5 2 22.2
Группа I
Команда
Группа I
1234ИИВНПМячиОО% очков
1
Франция
4 : 1
3 : 1
3 : 0
3 3 0 0 10-2 9 100.0
2
Норвегия
1 : 4
3 : 2
4 : 1
3 2 0 1 8-7 6 66.7
3
Сенегал
1 : 3
2 : 3
5 : 0
3 1 0 2 8-6 3 33.3
4
Ирак
0 : 3
1 : 4
0 : 5
3 0 0 3 1-12 0 0.0
Группа J
Команда
Группа J
1234ИИВНПМячиОО% очков
1
Аргентина
2 : 0
3 : 0
3 : 1
3 3 0 0 8-1 9 100.0
2
Австрия
0 : 2
3 : 3
3 : 1
3 1 1 1 6-6 4 44.4
3
Алжир
0 : 3
3 : 3
2 : 1
3 1 1 1 5-7 4 44.4
4
Иордания
1 : 3
1 : 3
1 : 2
3 0 0 3 3-8 0 0.0
Группа K
Команда
Группа K
1234ИИВНПМячиОО% очков
1
Колумбия
0 : 0
1 : 0
3 : 1
3 2 1 0 4-1 7 77.8
2
Португалия
0 : 0
1 : 1
5 : 0
3 1 2 0 6-1 5 55.6
3
ДР Конго
0 : 1
1 : 1
3 : 1
3 1 1 1 4-3 4 44.4
4
Узбекистан
1 : 3
0 : 5
1 : 3
3 0 0 3 2-11 0 0.0
Группа L
Команда
Группа L
1234ИИВНПМячиОО% очков
1
Англия
4 : 2
0 : 0
2 : 0
3 2 1 0 6-2 7 77.8
2
Хорватия
2 : 4
2 : 1
1 : 0
3 2 0 1 5-5 6 66.7
3
Гана
0 : 0
1 : 2
1 : 0
3 1 1 1 2-2 4 44.4
4
Панама
0 : 2
0 : 1
0 : 1
3 0 0 3 0-4 0 0.0
Германия
1 : 1 3 : 4
Парагвай
Франция
3 : 0
Швеция
ЮАР
0 : 1
Канада
Нидерланды
1 : 1 2 : 3
Марокко
Португалия
2 : 1
Хорватия
Испания
3 : 0
Австрия
США
2 : 0
Босния и Герцеговина
Бельгия
3 : 2 ДВ
Сенегал
Бразилия
2 : 1
Япония
Кот-д'Ивуар
1 : 2
Норвегия
Мексика
2 : 0
Эквадор
Англия
2 : 1
ДР Конго
Аргентина
3 : 2 ДВ
Кабо-Верде
Австралия
1 : 1 2 : 4
Египет
Швейцария
2 : 0
Алжир
Колумбия
1 : 0
Гана
Парагвай
0 : 1
Франция
Канада
0 : 3
Марокко
Португалия
0 : 1
Испания
США
1 : 4
Бельгия
Бразилия
1 : 2
Норвегия
Мексика
2 : 3
Англия
Аргентина
3 : 2
Египет
Швейцария
0 : 0 4 : 3
Колумбия
Франция
2 : 0
Марокко
Испания
2 : 1
Бельгия
Норвегия
1 : 2 ДВ
Англия
Аргентина
3 : 1 ДВ
Швейцария
Франция
0 : 2
Испания
Англия
1 : 2
Аргентина
Испания
1 : 0 ДВ
Аргентина
Франция
4 : 6
Англия
За 3-е место
1/16 финала
Метка
A03
ЮАР
Канада
0 : 1
A09
Бразилия
Япония
2 : 1
A01
Германия
Парагвай
1 : 1 3 : 4
A04
Нидерланды
Марокко
1 : 1 2 : 3
A10
Кот-д'Ивуар
Норвегия
1 : 2
A02
Франция
Швеция
3 : 0
A11
Мексика
Эквадор
2 : 0
A12
Англия
ДР Конго
2 : 1
A08
Бельгия
Сенегал
3 : 2 ДВ
A07
США
Босния и Герцеговина
2 : 0
A06
Испания
Австрия
3 : 0
A05
Португалия
Хорватия
2 : 1
A15
Швейцария
Алжир
2 : 0
A14
Австралия
Египет
1 : 1 2 : 4
A13
Аргентина
Кабо-Верде
3 : 2 ДВ
A16
Колумбия
Гана
1 : 0
1/8 финала
Метка
B02
Канада
Марокко
0 : 3
B01
Парагвай
Франция
0 : 1
B05
Бразилия
Норвегия
1 : 2
B06
Мексика
Англия
2 : 3
B03
Португалия
Испания
0 : 1
B04
США
Бельгия
1 : 4
B07
Аргентина
Египет
3 : 2
B08
Швейцария
Колумбия
0 : 0 4 : 3
1/4 финала
Метка
QF1
Франция
Марокко
2 : 0
QF2
Испания
Бельгия
2 : 1
QF3
Норвегия
Англия
1 : 2 ДВ
QF4
Аргентина
Швейцария
3 : 1 ДВ
1/2 финала
Метка
SF1
Франция
Испания
0 : 2
SF2
Англия
Аргентина
1 : 2
За 3-е место
Метка
F3
Франция
Англия
4 : 6
Финал
Метка
F1
Испания
Аргентина
1 : 0 ДВ

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