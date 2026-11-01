Ростов - Краснодар 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000 29 Ноября 2026 года в 15:15 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига , 16-й тур Главный судья: Андрей Прокопов (Ярославль, Россия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Ростов Ростов-на-Дону Краснодар Краснодар Главные тренеры Дмитрий Сергеевич Кириченко Мурад Олегович Мусаев История личных встреч 29.08.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 6-й тур 1 : 0 11.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 3 : 4 ДВ 28.02.2026 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур 2 : 1 27.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур 0 : 0 05.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 4 : 2 16.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур 0 : 1 14.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур 2 : 0 06.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 3 : 2 08.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур 2 : 1 07.10.2023 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур 3 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Динамо М 15 32 2 Зенит 15 31 3 Спартак М 15 30 4 Краснодар 15 27 5 ЦСКА 15 26 6 Рубин 16 24 7 Ростов 15 22 8 Балтика 15 20 9 Крылья Советов 15 18 10 Оренбург 15 17 11 Ахмат 15 17 12 Динамо Мх 15 17 13 Стыковая зона Локомотив М 15 14 14 Стыковая зона Родина 15 12 15 Зона вылета Акрон 16 12 16 Зона вылета Факел 15 9