АДО Ден Хааг - Утрехт 29 Ноября прямая трансляция
29 Ноября 2026 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Стартовый состав
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Составы команд
АДО Ден Хааг
Гаага
Утрехт
Утрехт
|1
|вр
|Килиан Никиема
|2
|зщ
|Отниэль Ратеринк
|22
|зщ
|Лассе Вильхельм
|3
|зщ
|Паскаль Мюлдер
|15
|зщ
|Милан Хокке
|25
|пз
|Юхо Кило
|14
|пз
|Милиан Хименес
|11
|пз
|Эван Роттир
|7
|пз
|Дарил ван Мигем
|27
|нп
|Найджел Томас
|46
|нп
|Янник Эдуардо
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|3
|зщ
|Матисс Дидден
|5
|зщ
|Николас Панайоту
|32
|зщ
|Пер Клостербур
|8
|пз
|Йорис ван Оверем
|38
|пз
|Уалид Агужил
|20
|пз
|Дани де Вит
|10
|пз
|Йоанн Катлин
|80
|нп
|Мариус Брохольм
|9
|нп
|Артём Степанов
Главные тренеры
|Морис Стейн
История личных встреч
|04.04.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 4
|06.12.2020
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 1
|24.01.2020
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|4 : 0
|04.08.2019
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 4
|06.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|5 : 0
|04.11.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|3 : 0
|08.04.2018
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|3 : 3
|11.08.2017
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|0 : 3
|05.03.2017
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 1
|04.12.2016
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|13
|29
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|13
|28
| 3
Лига Европы
|Твенте
|13
|27
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|13
|26
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|13
|25
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|13
|24
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|13
|23
|8
|Камбюр
|13
|18
|9
|Гоу Эхед Иглс
|13
|17
|10
|Гронинген
|14
|16
|11
|ПЕК Зволле
|13
|15
|12
|НЕК Неймеген
|13
|14
|13
|Эксельсиор
|13
|14
|14
|Спарта
|13
|12
|15
|Утрехт
|13
|12
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|13
|10
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|13
|9
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|14
|4
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