Нефтехимик - Нижний Новгород 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия), вместимость: 3000
29 Ноября 2026 года в 15:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 20-й тур
Главный судья: Артур Сагдиев (Набережные Челны, Россия);
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Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Роберт Геннадьевич Евдокимов
|Вадим Вячеславович Гаранин
История личных встреч
|08.08.2026
|Россия — Лига Pari
|5-й тур
|5 : 1
|25.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|24-й тур
|0 : 1
|16.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|0 : 1
|27.10.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|0 : 1
|13.07.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|2-й тур
|1 : 1
|31.05.2016
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|27-й тур
|1 : 1
|26.10.2015
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|17-й тур
|1 : 0
|09.09.2015
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|9-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|19
|49
| 2
Повышение
|Торпедо М
|20
|38
| 3
Плей-офф за повышение
|Урал
|19
|38
| 4
Плей-офф за повышение
|Сочи
|19
|34
|5
|Велес
|20
|32
|6
|Спартак Кс
|19
|29
|7
|Шинник
|19
|28
|8
|Челябинск
|19
|27
|9
|Волга Ул
|20
|25
|10
|Уфа
|19
|23
|11
|Ротор
|19
|22
|12
|Арсенал Т
|19
|21
|13
|СКА-Хабаровск
|20
|20
|14
|КАМАЗ
|19
|18
|15
|Ленинградец
|19
|18
| 16
Зона вылета
|Енисей
|19
|18
| 17
Зона вылета
|Нефтехимик
|19
|17
| 18
Зона вылета
|Текстильщик
|19
|15
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