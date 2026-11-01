Эвертон - Ливерпуль 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия), вместимость: 52888
29 Ноября 2026 года в 15:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Ливерпуль
Ливерпуль
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|4
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|5
|зщ
|Майкл Кин
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|45
|пз
|Харрисон Армстронг
|8
|пз
|Кирнан Дьюсбери-Холл
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|34
|пз
|Мерлин Рёль
|10
|пз
|Джек Грилиш
|11
|нп
|Тьерно Барри
|1
|вр
|Алисон Бекер
|33
|зщ
|Рональд Араухо
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|6
|зщ
|Милош Керкез
|5
|зщ
|Жереми Жаке
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|7
|пз
|Флориан Вирц
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|73
|пз
|Рио Нгумоа
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|9
|нп
|Александер Исак
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Андони Ираола
История личных встреч
|19.04.2026
|Англия — Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 2
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|12.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|13.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|24.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 0
|01.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|11
|28
| 2
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|11
|22
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|11
|22
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|11
|21
| 5
Лига Европы
|Борнмут
|11
|18
| 6
Лига Европы
|Брентфорд
|11
|17
| 7
Лига конференций
|Лидс Юнайтед
|11
|17
|8
|Челси
|12
|16
|9
|Эвертон
|11
|16
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|11
|15
|11
|Халл Сити
|11
|14
|12
|Астон Вилла
|11
|14
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|13
|14
|Ноттингем Форест
|12
|12
|15
|Ковентри Сити
|11
|12
|16
|Фулхэм
|11
|11
|17
|Ипсвич Таун
|11
|11
| 18
Зона вылета
|Сандерленд
|11
|9
| 19
Зона вылета
|Манчестер Юнайтед
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|11
|7
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