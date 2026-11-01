Эвертон - Ливерпуль 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия), вместимость: 52888 29 Ноября 2026 года в 15:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига , 12-й тур Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Эвертон Ливерпуль Ливерпуль Ливерпуль 1 вр Джордан Пикфорд 4 зщ Джеррэд Брэнтуэйт 5 зщ Майкл Кин 16 зщ Виталий Миколенко 15 зщ Джейк О'Брайен 45 пз Харрисон Армстронг 8 пз Кирнан Дьюсбери-Холл 37 пз Джеймс Гарнер 34 пз Мерлин Рёль 10 пз Джек Грилиш 11 нп Тьерно Барри 1 вр Алисон Бекер 33 зщ Рональд Араухо 4 зщ Вирджил ван Дейк 6 зщ Милош Керкез 5 зщ Жереми Жаке 10 пз Алексис Мак Аллистер 7 пз Флориан Вирц 8 пз Доминик Собослаи 73 пз Рио Нгумоа 29 нп Брэдли Баркола 9 нп Александер Исак Главные тренеры Дэвид Мойес Андони Ираола История личных встреч 19.04.2026 Англия — Премьер-лига 33-й тур 1 : 2 20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур 2 : 1 02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур 1 : 0 12.02.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур 2 : 2 24.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 2 : 0 21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур 2 : 0 13.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур 2 : 0 03.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур 0 : 0 24.04.2022 Англия - Премьер-лига 34-й тур 2 : 0 01.12.2021 Англия - Премьер-лига 14-й тур 1 : 4 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Арсенал 11 28 2 Лига чемпионов Брайтон энд Хоув Альбион 11 22 3 Лига чемпионов Манчестер Сити 11 22 4 Лига чемпионов Ливерпуль 11 21 5 Лига Европы Борнмут 11 18 6 Лига Европы Брентфорд 11 17 7 Лига конференций Лидс Юнайтед 11 17 8 Челси 12 16 9 Эвертон 11 16 10 Тоттенхэм Хотспур 11 15 11 Халл Сити 11 14 12 Астон Вилла 11 14 13 Ньюкасл Юнайтед 11 13 14 Ноттингем Форест 12 12 15 Ковентри Сити 11 12 16 Фулхэм 11 11 17 Ипсвич Таун 11 11 18 Зона вылета Сандерленд 11 9 19 Зона вылета Манчестер Юнайтед 11 8 20 Зона вылета Кристал Пэлас 11 7