Удинезе - Фиорентина 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
29 Ноября 2026 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Удинезе
Удине
Фиорентина
Флоренция
|40
|вр
|Мадука Окойе
|14
|зщ
|Джеймс Абанква
|16
|зщ
|Маттео Пальма
|28
|зщ
|Умар Соле
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|4
|пз
|Санди Ловрич
|11
|пз
|Хассан Камара
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|24
|пз
|Якуб Пётровски
|10
|нп
|Николо Дзаньоло
|43
|вр
|Давид де Хеа
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|3
|зщ
|Раду Дрэгушин
|17
|зщ
|Жоау Мариу
|6
|зщ
|Лука Раньери
|27
|пз
|Шер Ндур
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|4
|пз
|Марко Брешианини
|32
|нп
|Матео Пеллегрино
|30
|нп
|Франко Мастантуоно
|25
|нп
|Альё Нжие
Главные тренеры
|Коста Руньяич
|Паоло Дзанетти
|Фабио Гроссо
|Паоло Ваноли
История личных встреч
|02.03.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|3 : 0
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|5 : 1
|25.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|2 : 3
|23.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|14.01.2024
|Италия - Серия А
|20-й тур
|2 : 2
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|2 : 0
|31.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 4-й тур
|1 : 0
|27.04.2022
|Италия - Серия А
|20-й тур
|0 : 4
|26.09.2021
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лацио
|12
|32
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|12
|30
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|12
|29
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|12
|27
| 5
Лига Европы
|Комо
|12
|26
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|12
|21
|7
|Фрозиноне
|12
|20
|8
|Болонья
|13
|19
|9
|Наполи
|12
|18
|10
|Дженоа
|12
|16
|11
|Кальяри
|12
|16
|12
|Аталанта
|12
|15
|13
|Торино
|12
|14
|14
|Лечче
|12
|10
|15
|Монца
|12
|10
|16
|Фиорентина
|12
|9
|17
|Парма
|12
|8
| 18
Зона вылета
|Сассуоло
|12
|8
| 19
Зона вылета
|Венеция
|13
|7
| 20
Зона вылета
|Удинезе
|12
|6
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