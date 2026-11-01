Велес - Уфа 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Авангард (Домодедово, Россия), вместимость: 6000
29 Ноября 2026 года в 14:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 20-й тур
Главный судья: Владислав Харитонов (Казань, Россия);
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Составы команд
Велес
Москва
Уфа
Уфа
Главные тренеры
|Алексей Борисович Стукалов
|Омари Михайлович Тетрадзе
История личных встреч
|05.09.2026
|Россия — Лига Pari
|10-й тур
|1 : 1
|11.05.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 13-й тур
|0 : 0
|30.03.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 5-й тур
|2 : 0
|01.10.2023
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 12-й тур
|2 : 0
|06.08.2023
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 4-й тур
|0 : 0
|05.03.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|4 : 1
|13.08.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|19
|49
| 2
Повышение
|Торпедо М
|20
|38
| 3
Плей-офф за повышение
|Урал
|19
|38
| 4
Плей-офф за повышение
|Сочи
|19
|34
|5
|Велес
|20
|32
|6
|Спартак Кс
|19
|29
|7
|Шинник
|19
|28
|8
|Челябинск
|19
|27
|9
|Волга Ул
|20
|25
|10
|Уфа
|19
|23
|11
|Ротор
|19
|22
|12
|Арсенал Т
|19
|21
|13
|СКА-Хабаровск
|20
|20
|14
|КАМАЗ
|19
|18
|15
|Ленинградец
|19
|18
| 16
Зона вылета
|Енисей
|19
|18
| 17
Зона вылета
|Нефтехимик
|19
|17
| 18
Зона вылета
|Текстильщик
|19
|15
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