Ротор - КАМАЗ 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 44600
29 Ноября 2026 года в 15:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 20-й тур
Главный судья: Семён Медведев (Екатеринбург, Россия);
Стартовый состав
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Составы команд
Ротор
Волгоград
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
|Дмитрий Владимирович Парфёнов
|Антон Геннадьевич Хазов
История личных встреч
|27.07.2026
|Россия — Лига Pari
|3-й тур
|0 : 2
|14.03.2026
|Россия — Лига Pari
|24-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Россия — Лига Pari
|10-й тур
|3 : 0
|11.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|32-й тур
|0 : 4
|19.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|1 : 0
|06.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|31-й тур
|0 : 2
|25.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|1 : 0
|14.02.2020
|Кубок ФНЛ
|Группа A. 1-й тур
|2 : 2
|02.08.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|22-й тур
|1 : 0
|30.03.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|2-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|19
|49
| 2
Повышение
|Торпедо М
|20
|38
| 3
Плей-офф за повышение
|Урал
|19
|38
| 4
Плей-офф за повышение
|Сочи
|19
|34
|5
|Велес
|20
|32
|6
|Спартак Кс
|19
|29
|7
|Шинник
|19
|28
|8
|Челябинск
|19
|27
|9
|Волга Ул
|20
|25
|10
|Уфа
|19
|23
|11
|Ротор
|19
|22
|12
|Арсенал Т
|19
|21
|13
|СКА-Хабаровск
|20
|20
|14
|КАМАЗ
|19
|18
|15
|Ленинградец
|19
|18
| 16
Зона вылета
|Енисей
|19
|18
| 17
Зона вылета
|Нефтехимик
|19
|17
| 18
Зона вылета
|Текстильщик
|19
|15
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