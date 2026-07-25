Россия — Премьер лига 2026/2027
Общая
Дома
В гостях
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|Форма
|1
Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|100.0
|2
Спартак М
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|100.0
|3
Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|100.0
|4
Динамо Мх
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100.0
|5
Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100.0
|6
ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100.0
|7
Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33.3
|8
Локомотив М
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33.3
|9
Динамо М
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33.3
|10
Крылья Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33.3
|11
Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0.0
|12
Ростов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0.0
| 13
Стыковая зона
Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0.0
| 14
Стыковая зона
Рубин
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|0.0
| 15
Зона вылета
Родина
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|0.0
| 16
Зона вылета
Акрон
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|0.0
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|Форма
|1
Спартак М
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|100.0
|2
Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100.0
|3
ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100.0
|4
Локомотив М
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33.3
|5
Динамо М
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33.3
|6
Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|7
Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|8
Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|9
Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|10
Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|11
Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|12
Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|13
Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|14
Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0.0
|15
Рубин
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|0.0
|16
Акрон
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|0.0
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|Форма
|1
Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|100.0
|2
Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|100.0
|3
Динамо Мх
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100.0
|4
Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33.3
|5
Крылья Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33.3
|6
Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|7
Динамо М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|8
Локомотив М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|9
Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|10
Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|11
Спартак М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|12
Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|13
ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|14
Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0.0
|15
Ростов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0.0
|16
Родина
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|0.0