15:52 ()
Свернуть список

Россия — Премьер лига 2026/2027

Общая
Дома
В гостях
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1
Зенит
1 1 0 0 5-0 3 100.0
2
Спартак М
1 1 0 0 3-0 3 100.0
3
Краснодар
1 1 0 0 3-1 3 100.0
4
Динамо Мх
1 1 0 0 2-1 3 100.0
5
Оренбург
1 1 0 0 2-1 3 100.0
6
ЦСКА
1 1 0 0 2-1 3 100.0
7
Ахмат
1 0 1 0 1-1 1 33.3
8
Локомотив М
1 0 1 0 1-1 1 33.3
9
Динамо М
1 0 1 0 0-0 1 33.3
10
Крылья Советов
1 0 1 0 0-0 1 33.3
11
Балтика
1 0 0 1 1-2 0 0.0
12
Ростов
1 0 0 1 1-2 0 0.0
13
Стыковая зона
Факел
1 0 0 1 1-2 0 0.0
14
Стыковая зона
Рубин
1 0 0 1 1-3 0 0.0
15
Зона вылета
Родина
1 0 0 1 0-3 0 0.0
16
Зона вылета
Акрон
1 0 0 1 0-5 0 0.0
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1
Спартак М
1 1 0 0 3-0 3 100.0
2
Оренбург
1 1 0 0 2-1 3 100.0
3
ЦСКА
1 1 0 0 2-1 3 100.0
4
Локомотив М
1 0 1 0 1-1 1 33.3
5
Динамо М
1 0 1 0 0-0 1 33.3
6
Ахмат
0 0 0 0 0-0 0 0.0
7
Балтика
0 0 0 0 0-0 0 0.0
8
Динамо Мх
0 0 0 0 0-0 0 0.0
9
Зенит
0 0 0 0 0-0 0 0.0
10
Краснодар
0 0 0 0 0-0 0 0.0
11
Крылья Советов
0 0 0 0 0-0 0 0.0
12
Родина
0 0 0 0 0-0 0 0.0
13
Ростов
0 0 0 0 0-0 0 0.0
14
Факел
1 0 0 1 1-2 0 0.0
15
Рубин
1 0 0 1 1-3 0 0.0
16
Акрон
1 0 0 1 0-5 0 0.0
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1
Зенит
1 1 0 0 5-0 3 100.0
2
Краснодар
1 1 0 0 3-1 3 100.0
3
Динамо Мх
1 1 0 0 2-1 3 100.0
4
Ахмат
1 0 1 0 1-1 1 33.3
5
Крылья Советов
1 0 1 0 0-0 1 33.3
6
Акрон
0 0 0 0 0-0 0 0.0
7
Динамо М
0 0 0 0 0-0 0 0.0
8
Локомотив М
0 0 0 0 0-0 0 0.0
9
Оренбург
0 0 0 0 0-0 0 0.0
10
Рубин
0 0 0 0 0-0 0 0.0
11
Спартак М
0 0 0 0 0-0 0 0.0
12
Факел
0 0 0 0 0-0 0 0.0
13
ЦСКА
0 0 0 0 0-0 0 0.0
14
Балтика
1 0 0 1 1-2 0 0.0
15
Ростов
1 0 0 1 1-2 0 0.0
16
Родина
1 0 0 1 0-3 0 0.0

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close