Кубок России 2026/2027
Предварительный турнир
Групповой турнир
1-й раунд
БоМиК
Фанком Броук Бойз
1 : 2
Анжи
Нефтяник И
1 : 5
Кристалл-МЭЗТ
Салют Белгород
3 : 0
2DROTS
Орёл
2 : 0
Ильпар
Металлург А
1 : 0
Московская застава-Кристалл
Красное Знамя
2 : 3
Кировец-Восхождение
Тосно
0 : 3
СКА-Ростов
Зенит Пз
2 : 2 6 : 5
СШ по футболу
Иркутск
3 : 0 Т
Анри
Динамо-Барнаул
1 : 2
Темп
КДВ
3 : 4
ФК 10
Космос
3 : 2
Группа A
|№
|Команда
Группа A
|1
|2
|3
|4
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
Спартак М
27.10
05.08
02.09
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|2
Рубин
19.08
13.10
24.11
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|3
Оренбург
24.11
02.09
27.10
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|4
Родина
13.10
04.08
18.08
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
Группа B
|№
|Команда
Группа B
|1
|2
|3
|4
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
Краснодар
27.10
05.08
13.10
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|2
Динамо М
19.08
03.09
24.11
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|3
Ахмат
24.11
13.10
18.08
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|4
Факел
01.09
05.08
27.10
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
Группа C
|№
|Команда
Группа C
|1
|2
|3
|4
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
Зенит
05.08
24.11
02.09
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|2
Балтика
27.10
02.09
20.08
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|3
Крылья Советов
19.08
13.10
27.10
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|4
Динамо Мх
13.10
24.11
04.08
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
Группа D
|№
|Команда
Группа D
|1
|2
|3
|4
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
Локомотив М
04.08
24.11
13.10
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|2
ЦСКА
27.10
13.10
18.08
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|3
Ростов
18.08
01.09
27.10
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|4
Акрон
01.09
24.11
04.08
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0