15:52 ()
Свернуть список

Кубок России 2026/2027

Предварительный турнир
Групповой турнир
1-й раунд
БоМиК
Фанком Броук Бойз
1 : 2
Анжи
Нефтяник И
1 : 5
Кристалл-МЭЗТ
Салют Белгород
3 : 0
2DROTS
Орёл
2 : 0
Ильпар
Металлург А
1 : 0
Московская застава-Кристалл
Красное Знамя
2 : 3
Кировец-Восхождение
Тосно
0 : 3
СКА-Ростов
Зенит Пз
2 : 2 6 : 5
СШ по футболу
Иркутск
3 : 0 Т
Анри
Динамо-Барнаул
1 : 2
Темп
КДВ
3 : 4
ФК 10
Космос
3 : 2
Группа A
Команда
Группа A
1234ИИВНПМячиОО% очков
1
Спартак М
27.10
05.08
02.09
0 0 0 0 0-0 0 0.0
2
Рубин
19.08
13.10
24.11
0 0 0 0 0-0 0 0.0
3
Оренбург
24.11
02.09
27.10
0 0 0 0 0-0 0 0.0
4
Родина
13.10
04.08
18.08
0 0 0 0 0-0 0 0.0
Группа B
Команда
Группа B
1234ИИВНПМячиОО% очков
1
Краснодар
27.10
05.08
13.10
0 0 0 0 0-0 0 0.0
2
Динамо М
19.08
03.09
24.11
0 0 0 0 0-0 0 0.0
3
Ахмат
24.11
13.10
18.08
0 0 0 0 0-0 0 0.0
4
Факел
01.09
05.08
27.10
0 0 0 0 0-0 0 0.0
Группа C
Команда
Группа C
1234ИИВНПМячиОО% очков
1
Зенит
05.08
24.11
02.09
0 0 0 0 0-0 0 0.0
2
Балтика
27.10
02.09
20.08
0 0 0 0 0-0 0 0.0
3
Крылья Советов
19.08
13.10
27.10
0 0 0 0 0-0 0 0.0
4
Динамо Мх
13.10
24.11
04.08
0 0 0 0 0-0 0 0.0
Группа D
Команда
Группа D
1234ИИВНПМячиОО% очков
1
Локомотив М
04.08
24.11
13.10
0 0 0 0 0-0 0 0.0
2
ЦСКА
27.10
13.10
18.08
0 0 0 0 0-0 0 0.0
3
Ростов
18.08
01.09
27.10
0 0 0 0 0-0 0 0.0
4
Акрон
01.09
24.11
04.08
0 0 0 0 0-0 0 0.0

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close