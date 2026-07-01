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Украина. Премьер Лига 2026/2027

Общая
Дома
В гостях
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1
Лига чемпионов
ЛНЗ Черкассы
0 0 0 0 0-0 0 0.0
2
Лига конференций
Заря
0 0 0 0 0-0 0 0.0
3
Лига конференций
Черноморец
0 0 0 0 0-0 0 0.0
4
Динамо К
0 0 0 0 0-0 0 0.0
5
Карпаты
0 0 0 0 0-0 0 0.0
6
Шахтёр
0 0 0 0 0-0 0 0.0
7
Буковина
0 0 0 0 0-0 0 0.0
8
Кривбасс
0 0 0 0 0-0 0 0.0
9
Оболонь-Бровар
0 0 0 0 0-0 0 0.0
10
Колос
0 0 0 0 0-0 0 0.0
11
Металлист 1925
0 0 0 0 0-0 0 0.0
12
Верес
0 0 0 0 0-0 0 0.0
13
Стыковая зона
Полесье
0 0 0 0 0-0 0 0.0
14
Стыковая зона
Эпицентр
0 0 0 0 0-0 0 0.0
15
Зона вылета
Кудровка
0 0 0 0 0-0 0 0.0
16
Зона вылета
Левый Берег
0 0 0 0 0-0 0 0.0
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1
ЛНЗ Черкассы
0 0 0 0 0-0 0 0.0
2
Заря
0 0 0 0 0-0 0 0.0
3
Черноморец
0 0 0 0 0-0 0 0.0
4
Динамо К
0 0 0 0 0-0 0 0.0
5
Карпаты
0 0 0 0 0-0 0 0.0
6
Шахтёр
0 0 0 0 0-0 0 0.0
7
Буковина
0 0 0 0 0-0 0 0.0
8
Кривбасс
0 0 0 0 0-0 0 0.0
9
Оболонь-Бровар
0 0 0 0 0-0 0 0.0
10
Колос
0 0 0 0 0-0 0 0.0
11
Металлист 1925
0 0 0 0 0-0 0 0.0
12
Верес
0 0 0 0 0-0 0 0.0
13
Полесье
0 0 0 0 0-0 0 0.0
14
Эпицентр
0 0 0 0 0-0 0 0.0
15
Кудровка
0 0 0 0 0-0 0 0.0
16
Левый Берег
0 0 0 0 0-0 0 0.0
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1
ЛНЗ Черкассы
0 0 0 0 0-0 0 0.0
2
Заря
0 0 0 0 0-0 0 0.0
3
Черноморец
0 0 0 0 0-0 0 0.0
4
Динамо К
0 0 0 0 0-0 0 0.0
5
Карпаты
0 0 0 0 0-0 0 0.0
6
Шахтёр
0 0 0 0 0-0 0 0.0
7
Буковина
0 0 0 0 0-0 0 0.0
8
Кривбасс
0 0 0 0 0-0 0 0.0
9
Оболонь-Бровар
0 0 0 0 0-0 0 0.0
10
Колос
0 0 0 0 0-0 0 0.0
11
Металлист 1925
0 0 0 0 0-0 0 0.0
12
Верес
0 0 0 0 0-0 0 0.0
13
Полесье
0 0 0 0 0-0 0 0.0
14
Эпицентр
0 0 0 0 0-0 0 0.0
15
Кудровка
0 0 0 0 0-0 0 0.0
16
Левый Берег
0 0 0 0 0-0 0 0.0

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