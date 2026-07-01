Украина. Премьер Лига 2026/2027
Общая
Дома
В гостях
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|Форма
| 1
Лига чемпионов
ЛНЗ Черкассы
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
| 2
Лига конференций
Заря
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
| 3
Лига конференций
Черноморец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|4
Динамо К
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|5
Карпаты
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|6
Шахтёр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|7
Буковина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|8
Кривбасс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|9
Оболонь-Бровар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|10
Колос
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|11
Металлист 1925
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|12
Верес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
| 13
Стыковая зона
Полесье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
| 14
Стыковая зона
Эпицентр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
| 15
Зона вылета
Кудровка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
| 16
Зона вылета
Левый Берег
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|Форма
|1
ЛНЗ Черкассы
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|2
Заря
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|3
Черноморец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|4
Динамо К
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|5
Карпаты
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|6
Шахтёр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|7
Буковина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|8
Кривбасс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|9
Оболонь-Бровар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|10
Колос
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|11
Металлист 1925
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|12
Верес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|13
Полесье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|14
Эпицентр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|15
Кудровка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|16
Левый Берег
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|Форма
|1
ЛНЗ Черкассы
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|2
Заря
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|3
Черноморец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|4
Динамо К
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|5
Карпаты
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|6
Шахтёр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|7
Буковина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|8
Кривбасс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|9
Оболонь-Бровар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|10
Колос
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|11
Металлист 1925
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|12
Верес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|13
Полесье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|14
Эпицентр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|15
Кудровка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|16
Левый Берег
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0