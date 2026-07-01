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Польша — Экстракласса 2026/2027

Общая
Дома
В гостях
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1
Лига чемпионов
Заглембе Л
1 1 0 0 2-0 3 100.0
2
Лига чемпионов
Висла Плоцк
1 1 0 0 2-1 3 100.0
3
Лига Европы
Радомяк
1 1 0 0 2-1 3 100.0
4
Лига конференций
Гурник З
1 1 0 0 2-1 3 100.0
5
Висла Кр
1 1 0 0 2-1 3 100.0
6
Легия
1 1 0 0 1-0 3 100.0
7
Ягеллония
1 1 0 0 1-0 3 100.0
8
Видзев
1 0 1 0 2-2 1 33.3
9
Мотор
1 0 1 0 2-2 1 33.3
10
Лех П
1 0 1 0 0-0 1 33.3
11
Краковия
1 0 1 0 0-0 1 33.3
12
ГКС Катовице
1 0 0 1 1-2 0 0.0
13
Ракув
1 0 0 1 1-2 0 0.0
14
Шлёнск
1 0 0 1 1-2 0 0.0
15
Вечиста Краков
1 0 0 1 1-2 0 0.0
16
Зона вылета
Погонь
1 0 0 1 0-1 0 0.0
17
Зона вылета
Корона
1 0 0 1 0-1 0 0.0
18
Зона вылета
Пяст
1 0 0 1 0-2 0 0.0
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1
Заглембе Л
1 1 0 0 2-0 3 100.0
2
Радомяк
1 1 0 0 2-1 3 100.0
3
Гурник З
1 1 0 0 2-1 3 100.0
4
Висла Кр
1 1 0 0 2-1 3 100.0
5
Ягеллония
1 1 0 0 1-0 3 100.0
6
Видзев
1 0 1 0 2-2 1 33.3
7
Лех П
1 0 1 0 0-0 1 33.3
8
Краковия
0 0 0 0 0-0 0 0.0
9
ГКС Катовице
0 0 0 0 0-0 0 0.0
10
Шлёнск
0 0 0 0 0-0 0 0.0
11
Пяст
0 0 0 0 0-0 0 0.0
12
Висла Плоцк
0 0 0 0 0-0 0 0.0
13
Корона
0 0 0 0 0-0 0 0.0
14
Легия
0 0 0 0 0-0 0 0.0
15
Мотор
0 0 0 0 0-0 0 0.0
16
Вечиста Краков
0 0 0 0 0-0 0 0.0
17
Ракув
1 0 0 1 1-2 0 0.0
18
Погонь
1 0 0 1 0-1 0 0.0
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1
Висла Плоцк
1 1 0 0 2-1 3 100.0
2
Легия
1 1 0 0 1-0 3 100.0
3
Мотор
1 0 1 0 2-2 1 33.3
4
Краковия
1 0 1 0 0-0 1 33.3
5
Ягеллония
0 0 0 0 0-0 0 0.0
6
Лех П
0 0 0 0 0-0 0 0.0
7
Ракув
0 0 0 0 0-0 0 0.0
8
Радомяк
0 0 0 0 0-0 0 0.0
9
Гурник З
0 0 0 0 0-0 0 0.0
10
Заглембе Л
0 0 0 0 0-0 0 0.0
11
Погонь
0 0 0 0 0-0 0 0.0
12
Видзев
0 0 0 0 0-0 0 0.0
13
Висла Кр
0 0 0 0 0-0 0 0.0
14
ГКС Катовице
1 0 0 1 1-2 0 0.0
15
Шлёнск
1 0 0 1 1-2 0 0.0
16
Вечиста Краков
1 0 0 1 1-2 0 0.0
17
Корона
1 0 0 1 0-1 0 0.0
18
Пяст
1 0 0 1 0-2 0 0.0

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