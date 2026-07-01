Польша — Экстракласса 2026/2027
Общая
Дома
В гостях
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|Форма
| 1
Лига чемпионов
Заглембе Л
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100.0
| 2
Лига чемпионов
Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100.0
| 3
Лига Европы
Радомяк
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100.0
| 4
Лига конференций
Гурник З
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100.0
|5
Висла Кр
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100.0
|6
Легия
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100.0
|7
Ягеллония
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100.0
|8
Видзев
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33.3
|9
Мотор
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33.3
|10
Лех П
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33.3
|11
Краковия
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33.3
|12
ГКС Катовице
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0.0
|13
Ракув
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0.0
|14
Шлёнск
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0.0
|15
Вечиста Краков
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0.0
| 16
Зона вылета
Погонь
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0.0
| 17
Зона вылета
Корона
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0.0
| 18
Зона вылета
Пяст
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0.0
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|Форма
|1
Заглембе Л
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100.0
|2
Радомяк
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100.0
|3
Гурник З
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100.0
|4
Висла Кр
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100.0
|5
Ягеллония
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100.0
|6
Видзев
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33.3
|7
Лех П
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33.3
|8
Краковия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|9
ГКС Катовице
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|10
Шлёнск
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|11
Пяст
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|12
Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|13
Корона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|14
Легия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|15
Мотор
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|16
Вечиста Краков
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|17
Ракув
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0.0
|18
Погонь
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0.0
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|Форма
|1
Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100.0
|2
Легия
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100.0
|3
Мотор
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33.3
|4
Краковия
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33.3
|5
Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|6
Лех П
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|7
Ракув
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|8
Радомяк
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|9
Гурник З
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|10
Заглембе Л
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|11
Погонь
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|12
Видзев
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|13
Висла Кр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|14
ГКС Катовице
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0.0
|15
Шлёнск
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0.0
|16
Вечиста Краков
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0.0
|17
Корона
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0.0
|18
Пяст
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0.0