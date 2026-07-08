Лига конференций 2026/2027
1-й квалификационный раунд
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
УНА Штрассен (Люксембург)
Ла Фиорита (Сан-Марино)
УНА Штрассен
Ла Фиорита
1 : 0
Ла Фиорита
УНА Штрассен
0 : 2
2
0
3
0
Эльбасани (Албания)
БАТЭ (Беларусь)
Эльбасани
БАТЭ
1 : 1
БАТЭ
Эльбасани
0 : 0 5 : 4
0
1
1
1
Зиря (Азербайджан)
Торпедо Кт (Грузия)
Зиря
Торпедо Кт
3 : 0
Торпедо Кт
Зиря
0 : 3
2
0
6
0
Коннас Куэй (Уэльс)
Балкани (Косово)
Коннас Куэй
Балкани
0 : 0
Балкани
Коннас Куэй
3 : 2
0
1
2
3
Дифферданж (Люксембург)
Ильвес (Финляндия)
Дифферданж
Ильвес
0 : 0
Ильвес
Дифферданж
3 : 1
0
1
1
3
Атлетик Клуб Эскальдес (Андорра)
Морнар (Черногория)
Атлетик Клуб Эскальдес
Морнар
2 : 1
Морнар
Атлетик Клуб Эскальдес
1 : 2
2
0
4
2
Нымме Калью (Эстония)
Линфилд (Северная Ирландия)
Нымме Калью
Линфилд
1 : 0
Линфилд
Нымме Калью
2 : 2
1
0
3
2
Лиепая (Латвия)
Дечич (Черногория)
Лиепая
Дечич
1 : 0
Дечич
Лиепая
1 : 2
2
0
3
1
Дила (Грузия)
Виртус (Сан-Марино)
Дила
Виртус
3 : 1
Виртус
Дила
1 : 0
1
1
3
2
Алашкерт (Армения)
Елимай (Казахстан)
Алашкерт
Елимай
1 : 1
Елимай
Алашкерт
2 : 2 5 : 6
1
0
3
3
Хегельманн (Литва)
Пайде (Эстония)
Хегельманн
Пайде
1 : 1
Пайде
Хегельманн
3 : 0
0
1
1
4
Марсашлокк (Мальта)
Пюник (Армения)
Марсашлокк
Пюник
0 : 3
Пюник
Марсашлокк
1 : 0
0
2
0
4
Богемианс (Ирландия)
Сент-Джозефс (Гибралтар)
Богемианс
Сент-Джозефс
2 : 0
Сент-Джозефс
Богемианс
0 : 0
1
0
2
0
Динамо Мн (Беларусь)
Силекс (Северная Македония)
Динамо Мн
Силекс
0 : 1
Силекс
Динамо Мн
0 : 1 5 : 6
1
1
1
1
Вележ (Босния и Герцеговина)
Милсами (Молдавия)
Вележ
Милсами
1 : 1
Милсами
Вележ
0 : 1
1
0
2
1
Мондорф-ле-Бен (Люксембург)
Динамо Тб (Грузия)
Мондорф-ле-Бен
Динамо Тб
1 : 2
Динамо Тб
Мондорф-ле-Бен
1 : 1 ДВ
0
1
2
3
Европа (Гибралтар)
Шкендия (Северная Македония)
Европа
Шкендия
0 : 5
Шкендия
Европа
1 : 0
0
2
0
6
Карнарвон Таун (Уэльс)
Левадия (Эстония)
Карнарвон Таун
Левадия
0 : 5
Левадия
Карнарвон Таун
5 : 0
0
2
0
10
Влажния (Албания)
Малишева (Косово)
Влажния
Малишева
2 : 1
Малишева
Влажния
5 : 0
1
1
2
6
Гленторан (Северная Ирландия)
РФШ (Латвия)
Гленторан
РФШ
1 : 2
РФШ
Гленторан
2 : 0
0
2
1
4
Петровац (Черногория)
Жальгирис (Литва)
Петровац
Жальгирис
1 : 3
Жальгирис
Петровац
2 : 1
0
2
2
5
Рунавик (Фарерские острова)
Хамрун Спартанс (Мальта)
Рунавик
Хамрун Спартанс
1 : 1
Хамрун Спартанс
Рунавик
1 : 2
1
0
3
2
Пенибонт (Уэльс)
Санта-Колома (Андорра)
Пенибонт
Санта-Колома
0 : 1
Санта-Колома
Пенибонт
3 : 0
0
2
0
4
Стьярнан (Исландия)
Викингур Г (Фарерские острова)
Стьярнан
Викингур Г
3 : 1
Викингур Г
Стьярнан
2 : 2
1
0
5
3
Динамо Т (Албания)
Астана (Казахстан)
Динамо Т
Астана
0 : 1
Астана
Динамо Т
1 : 4 ДВ
1
1
4
2
Сараево (Босния и Герцеговина)
Интер Т (Финляндия)
Сараево
Интер Т
1 : 1
Интер Т
Сараево
2 : 1
0
1
2
3
2-й квалификационный раунд
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
Гётеборг (Швеция)
Левадия (Эстония)
Гётеборг
Левадия
1 : 2
Левадия
Гётеборг
1 : 3 ДВ
1
1
4
3
Флориана (Мальта)
Дрита (Косово)
Флориана
Дрита
1 : 1
Дрита
Флориана
2 : 1 ДВ
0
1
2
3
Атерт Биссен (Люксембург)
Дьёр (Венгрия)
Атерт Биссен
Дьёр
2 : 6
Дьёр
Атерт Биссен
1 : 1
0
1
3
7
Нефтчи Б (Азербайджан)
Динамо Мн (Беларусь)
Нефтчи Б
Динамо Мн
2 : 4
Динамо Мн
Нефтчи Б
0 : 1
1
1
3
4
Богемианс (Ирландия)
Балкани (Косово)
Богемианс
Балкани
2 : 1
Балкани
Богемианс
3 : 2 4 : 5
1
1
4
4
Истанбул Башакшехир (Турция)
Интер Т (Финляндия)
Истанбул Башакшехир
Интер Т
1 : 1
Интер Т
Истанбул Башакшехир
2 : 0
0
1
1
3
Вардар (Северная Македония)
Рига (Латвия)
Вардар
Рига
2 : 3
Рига
Вардар
5 : 2 ДВ
0
2
4
8
Спартак Тр (Словакия)
ЦСКА 1948 (Болгария)
Спартак Тр
ЦСКА 1948
0 : 0
ЦСКА 1948
Спартак Тр
0 : 0 5 : 3
0
1
0
0
Железничар П (Сербия)
Брага (Португалия)
Железничар П
Брага
0 : 1
Брага
Железничар П
4 : 0
0
2
0
5
Малишева (Косово)
Хайберниан (Шотландия)
Малишева
Хайберниан
2 : 0
Хайберниан
Малишева
4 : 1
1
1
3
4
Лиепая (Латвия)
Аустрия В (Австрия)
Лиепая
Аустрия В
0 : 2
Аустрия В
Лиепая
3 : 1
0
2
1
5
Алашкерт (Армения)
ЧФР Клуж (Румыния)
Алашкерт
ЧФР Клуж
1 : 1
ЧФР Клуж
Алашкерт
3 : 0
0
1
1
4
Паневежис (Литва)
Тобол (Казахстан)
Паневежис
Тобол
1 : 1
Тобол
Паневежис
1 : 1 3 : 2
0
1
2
2
Пайде (Эстония)
Зиря (Азербайджан)
Пайде
Зиря
1 : 0
Зиря
Пайде
1 : 1
1
0
2
1
ХИК (Финляндия)
Колрейн (Северная Ирландия)
ХИК
Колрейн
5 : 0
Колрейн
ХИК
0 : 3
2
0
8
0
Дила (Грузия)
Аполлон Л (Кипр)
Дила
Аполлон Л
0 : 4
Аполлон Л
Дила
3 : 0
0
2
0
7
Дебрецен (Венгрия)
Пюник (Армения)
Дебрецен
Пюник
1 : 0
Пюник
Дебрецен
0 : 0
1
0
1
0
Флора (Эстония)
Нью-Сейнтс (Уэльс)
Флора
Нью-Сейнтс
1 : 0
Нью-Сейнтс
Флора
1 : 0 2 : 4
1
1
1
1
Вараждин (Хорватия)
Градец-Кралове (Чехия)
Вараждин
Градец-Кралове
23.07
Градец-Кралове
Вараждин
30.07
0
0
0
0
ДАК 1904 (Словакия)
Вележ (Босния и Герцеговина)
ДАК 1904
Вележ
1 : 0
Вележ
ДАК 1904
0 : 3
2
0
4
0
АЕК Ларнака (Кипр)
Бейтар (Израиль)
АЕК Ларнака
Бейтар
0 : 1
Бейтар
АЕК Ларнака
2 : 3 4 : 3
1
1
3
3
Ракув (Польша)
Валлетта (Мальта)
Ракув
Валлетта
3 : 1
Валлетта
Ракув
0 : 4
2
0
7
1
РФШ (Латвия)
Вестри (Исландия)
РФШ
Вестри
4 : 1
Вестри
РФШ
1 : 1
1
0
5
2
Динамо Тб (Грузия)
Жальгирис (Литва)
Динамо Тб
Жальгирис
3 : 0
Жальгирис
Динамо Тб
7 : 2
1
1
5
7
ГАИС (Швеция)
Норшелланн (Дания)
ГАИС
Норшелланн
1 : 0
Норшелланн
ГАИС
6 : 0
1
1
1
6
МЛ Витебск (Беларусь)
Сутьеска (Черногория)
МЛ Витебск
Сутьеска
3 : 0
Сутьеска
МЛ Витебск
1 : 2
2
0
5
1
Санта-Колома (Андорра)
Рапид В (Австрия)
Санта-Колома
Рапид В
1 : 3
Рапид В
Санта-Колома
6 : 2
0
2
3
9
Университатя (Румыния)
Бранн (Норвегия)
Университатя
Бранн
2 : 2
Бранн
Университатя
3 : 1
0
1
3
5
Зимбру (Молдавия)
Ноа (Армения)
Зимбру
Ноа
1 : 1
Ноа
Зимбру
2 : 1
0
1
2
3
БАТЭ (Беларусь)
Сьон (Швейцария)
БАТЭ
Сьон
1 : 1
Сьон
БАТЭ
4 : 0
0
1
1
5
Вадуц (Лихтенштейн)
Атлетик Клуб Эскальдес (Андорра)
Вадуц
Атлетик Клуб Эскальдес
4 : 0
Атлетик Клуб Эскальдес
Вадуц
0 : 2
2
0
6
0
ФКСБ (Румыния)
Ауда (Латвия)
ФКСБ
Ауда
2 : 3
Ауда
ФКСБ
4 : 1
0
2
3
7
Войводина (Сербия)
Аякс (Нидерланды)
Войводина
Аякс
1 : 4
Аякс
Войводина
4 : 1
0
2
2
8
Полесье (Украина)
Копенгаген (Дания)
Полесье
Копенгаген
3 : 3
Копенгаген
Полесье
2 : 1
0
1
4
5
Алюминий (Словения)
Динамо Т (Албания)
Алюминий
Динамо Т
1 : 1
Динамо Т
Алюминий
3 : 0
0
1
1
4
Пакш (Венгрия)
Панатинаикос (Греция)
Пакш
Панатинаикос
1 : 2
Панатинаикос
Пакш
2 : 2
0
1
3
4
Вараждин (Хорватия)
Яблонец (Чехия)
Вараждин
Яблонец
3 : 2
Яблонец
Вараждин
2 : 0
1
1
3
4
Жилина (Словакия)
ГКС Катовице (Польша)
Жилина
ГКС Катовице
2 : 1
ГКС Катовице
Жилина
3 : 1
1
1
3
4
Хапоэль Т-А (Израиль)
Лудогорец (Болгария)
Хапоэль Т-А
Лудогорец
2 : 0
Лудогорец
Хапоэль Т-А
2 : 2
1
0
4
2
ЛНЗ Черкассы (Украина)
Гент (Бельгия)
ЛНЗ Черкассы
Гент
0 : 0
Гент
ЛНЗ Черкассы
0 : 0 4 : 2
0
1
0
0
Борац Б-Л (Босния и Герцеговина)
Петрокуб (Молдавия)
Борац Б-Л
Петрокуб
3 : 0
Петрокуб
Борац Б-Л
3 : 3
1
0
6
3
Лугано (Швейцария)
Дукагини (Косово)
Лугано
Дукагини
1 : 0
Дукагини
Лугано
1 : 5
2
0
6
1
Мазервелл (Шотландия)
ХБ Торсхавн (Фарерские острова)
Мазервелл
ХБ Торсхавн
2 : 0
ХБ Торсхавн
Мазервелл
0 : 3
2
0
5
0
Шелбурн (Ирландия)
Нымме Калью (Эстония)
Шелбурн
Нымме Калью
5 : 2
Нымме Калью
Шелбурн
2 : 1
1
1
6
4
Браво (Словения)
Шкендия (Северная Македония)
Браво
Шкендия
2 : 1
Шкендия
Браво
3 : 1
1
1
3
4
Рунавик (Фарерские острова)
Копер (Словения)
Рунавик
Копер
0 : 2
Копер
Рунавик
1 : 3 3 : 4
1
1
3
3
Риека (Хорватия)
Дерри Сити (Северная Ирландия)
Риека
Дерри Сити
1 : 0
Дерри Сити
Риека
0 : 1
2
0
2
0
Партизан (Сербия)
УНА Штрассен (Люксембург)
Партизан
УНА Штрассен
4 : 0
УНА Штрассен
Партизан
0 : 1
2
0
5
0
Стьярнан (Исландия)
Ильвес (Финляндия)
Стьярнан
Ильвес
1 : 0
Ильвес
Стьярнан
2 : 1 5 : 4
1
1
2
2
Валюр (Исландия)
Зриньски (Босния и Герцеговина)
Валюр
Зриньски
1 : 0
Зриньски
Валюр
2 : 2
1
0
3
2
3-й квалификационный раунд
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
Хапоэль Т-А (Израиль)
ГКС Катовице (Польша)
Хапоэль Т-А
ГКС Катовице
06.08
ГКС Катовице
Хапоэль Т-А
13.08
0
0
0
0
Риека (Хорватия)
Ильвес (Финляндия)
Риека
Ильвес
06.08
Ильвес
Риека
13.08
0
0
0
0
Яблонец (Чехия)
РФШ (Латвия)
Яблонец
РФШ
06.08
РФШ
Яблонец
13.08
0
0
0
0
Дебрецен (Венгрия)
Копенгаген (Дания)
Дебрецен
Копенгаген
06.08
Копенгаген
Дебрецен
13.08
0
0
0
0
Пайде (Эстония)
Рапид В (Австрия)
Пайде
Рапид В
06.08
Рапид В
Пайде
13.08
0
0
0
0
Бранн (Норвегия)
Аполлон Л (Кипр)
Бранн
Аполлон Л
06.08
Аполлон Л
Бранн
13.08
0
0
0
0
Богемианс (Ирландия)
Мидтьюлланн (Дания)
Богемианс
Мидтьюлланн
06.08
Мидтьюлланн
Богемианс
13.08
0
0
0
0
ХИК (Финляндия)
Мазервелл (Шотландия)
ХИК
Мазервелл
06.08
Мазервелл
ХИК
13.08
0
0
0
0
Ракув (Польша)
Хаммарбю (Швеция)
Ракув
Хаммарбю
06.08
Хаммарбю
Ракув
13.08
0
0
0
0
Динамо К (Украина)
Карабах (Азербайджан)
Динамо К
Карабах
06.08
Карабах
Динамо К
13.08
0
0
0
0
ЧФР Клуж (Румыния)
Тромсё (Норвегия)
ЧФР Клуж
Тромсё
06.08
Тромсё
ЧФР Клуж
13.08
0
0
0
0
Хайберниан (Шотландия)
Шкендия (Северная Македония)
Хайберниан
Шкендия
06.08
Шкендия
Хайберниан
13.08
0
0
0
0
Бейтар (Израиль)
Аустрия В (Австрия)
Бейтар
Аустрия В
06.08
Аустрия В
Бейтар
13.08
0
0
0
0
Брага (Португалия)
Динамо Мн (Беларусь)
Брага
Динамо Мн
06.08
Динамо Мн
Брага
13.08
0
0
0
0
Гётеборг (Швеция)
Гент (Бельгия)
Гётеборг
Гент
06.08
Гент
Гётеборг
13.08
0
0
0
0
Шериф (Молдавия)
Санкт-Галлен (Швейцария)
Шериф
Санкт-Галлен
06.08
Санкт-Галлен
Шериф
13.08
0
0
0
0
Ноа (Армения)
Сьон (Швейцария)
Ноа
Сьон
06.08
Сьон
Ноа
13.08
0
0
0
0
Аякс (Нидерланды)
Шелбурн (Ирландия)
Аякс
Шелбурн
06.08
Шелбурн
Аякс
13.08
0
0
0
0
Валюр (Исландия)
Норшелланн (Дания)
Валюр
Норшелланн
06.08
Норшелланн
Валюр
13.08
0
0
0
0
Ауда (Латвия)
Динамо Т (Албания)
Ауда
Динамо Т
06.08
Динамо Т
Ауда
13.08
0
0
0
0
Панатинаикос (Греция)
ЦСКА 1948 (Болгария)
Панатинаикос
ЦСКА 1948
06.08
ЦСКА 1948
Панатинаикос
13.08
0
0
0
0
Борац Б-Л (Босния и Герцеговина)
МЛ Витебск (Беларусь)
Борац Б-Л
МЛ Витебск
06.08
МЛ Витебск
Борац Б-Л
13.08
0
0
0
0
Жальгирис (Литва)
Хайдук (Хорватия)
Жальгирис
Хайдук
06.08
Хайдук
Жальгирис
13.08
0
0
0
0
Партизан (Сербия)
Тобол (Казахстан)
Партизан
Тобол
06.08
Тобол
Партизан
13.08
0
0
0
0
Интер Т (Финляндия)
Вадуц (Лихтенштейн)
Интер Т
Вадуц
06.08
Вадуц
Интер Т
13.08
0
0
0
0
Тре Фиори (Сан-Марино)
Дрита (Косово)
Тре Фиори
Дрита
06.08
Дрита
Тре Фиори
13.08
0
0
0
0
Флора (Эстония)
Интер Клуб Эскальдес (Андорра)
Флора
Интер Клуб Эскальдес
06.08
Интер Клуб Эскальдес
Флора
13.08
0
0
0
0
Рига (Латвия)
Дьёр (Венгрия)
Рига
Дьёр
06.08
Дьёр
Рига
13.08
0
0
0
0
Твенте (Нидерланды)
ДАК 1904 (Словакия)
Твенте
ДАК 1904
06.08
ДАК 1904
Твенте
13.08
0
0
0
0
Лугано (Швейцария)
Рунавик (Фарерские острова)
Лугано
Рунавик
06.08
Рунавик
Лугано
13.08
0
0
0
0