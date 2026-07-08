15:52 ()
Свернуть список

Лига конференций 2026/2027

1-й квалификационный раунд
Метка12 Выигрыши Мячи
УНА Штрассен (Люксембург)
Ла Фиорита (Сан-Марино)
УНА Штрассен

Ла Фиорита
1 : 0
Ла Фиорита

УНА Штрассен
0 : 2
2
0
3
0
Эльбасани (Албания)
БАТЭ (Беларусь)
Эльбасани

БАТЭ
1 : 1
БАТЭ

Эльбасани
0 : 0 5 : 4
0
1
1
1
Зиря (Азербайджан)
Торпедо Кт (Грузия)
Зиря

Торпедо Кт
3 : 0
Торпедо Кт

Зиря
0 : 3
2
0
6
0
Коннас Куэй (Уэльс)
Балкани (Косово)
Коннас Куэй

Балкани
0 : 0
Балкани

Коннас Куэй
3 : 2
0
1
2
3
Дифферданж (Люксембург)
Ильвес (Финляндия)
Дифферданж

Ильвес
0 : 0
Ильвес

Дифферданж
3 : 1
0
1
1
3
Атлетик Клуб Эскальдес (Андорра)
Морнар (Черногория)
Атлетик Клуб Эскальдес

Морнар
2 : 1
Морнар

Атлетик Клуб Эскальдес
1 : 2
2
0
4
2
Нымме Калью (Эстония)
Линфилд (Северная Ирландия)
Нымме Калью

Линфилд
1 : 0
Линфилд

Нымме Калью
2 : 2
1
0
3
2
Лиепая (Латвия)
Дечич (Черногория)
Лиепая

Дечич
1 : 0
Дечич

Лиепая
1 : 2
2
0
3
1
Дила (Грузия)
Виртус (Сан-Марино)
Дила

Виртус
3 : 1
Виртус

Дила
1 : 0
1
1
3
2
Алашкерт (Армения)
Елимай (Казахстан)
Алашкерт

Елимай
1 : 1
Елимай

Алашкерт
2 : 2 5 : 6
1
0
3
3
Хегельманн (Литва)
Пайде (Эстония)
Хегельманн

Пайде
1 : 1
Пайде

Хегельманн
3 : 0
0
1
1
4
Марсашлокк (Мальта)
Пюник (Армения)
Марсашлокк

Пюник
0 : 3
Пюник

Марсашлокк
1 : 0
0
2
0
4
Богемианс (Ирландия)
Сент-Джозефс (Гибралтар)
Богемианс

Сент-Джозефс
2 : 0
Сент-Джозефс

Богемианс
0 : 0
1
0
2
0
Динамо Мн (Беларусь)
Силекс (Северная Македония)
Динамо Мн

Силекс
0 : 1
Силекс

Динамо Мн
0 : 1 5 : 6
1
1
1
1
Вележ (Босния и Герцеговина)
Милсами (Молдавия)
Вележ

Милсами
1 : 1
Милсами

Вележ
0 : 1
1
0
2
1
Мондорф-ле-Бен (Люксембург)
Динамо Тб (Грузия)
Мондорф-ле-Бен

Динамо Тб
1 : 2
Динамо Тб

Мондорф-ле-Бен
1 : 1 ДВ
0
1
2
3
Европа (Гибралтар)
Шкендия (Северная Македония)
Европа

Шкендия
0 : 5
Шкендия

Европа
1 : 0
0
2
0
6
Карнарвон Таун (Уэльс)
Левадия (Эстония)
Карнарвон Таун

Левадия
0 : 5
Левадия

Карнарвон Таун
5 : 0
0
2
0
10
Влажния (Албания)
Малишева (Косово)
Влажния

Малишева
2 : 1
Малишева

Влажния
5 : 0
1
1
2
6
Гленторан (Северная Ирландия)
РФШ (Латвия)
Гленторан

РФШ
1 : 2
РФШ

Гленторан
2 : 0
0
2
1
4
Петровац (Черногория)
Жальгирис (Литва)
Петровац

Жальгирис
1 : 3
Жальгирис

Петровац
2 : 1
0
2
2
5
Рунавик (Фарерские острова)
Хамрун Спартанс (Мальта)
Рунавик

Хамрун Спартанс
1 : 1
Хамрун Спартанс

Рунавик
1 : 2
1
0
3
2
Пенибонт (Уэльс)
Санта-Колома (Андорра)
Пенибонт

Санта-Колома
0 : 1
Санта-Колома

Пенибонт
3 : 0
0
2
0
4
Стьярнан (Исландия)
Викингур Г (Фарерские острова)
Стьярнан

Викингур Г
3 : 1
Викингур Г

Стьярнан
2 : 2
1
0
5
3
Динамо Т (Албания)
Астана (Казахстан)
Динамо Т

Астана
0 : 1
Астана

Динамо Т
1 : 4 ДВ
1
1
4
2
Сараево (Босния и Герцеговина)
Интер Т (Финляндия)
Сараево

Интер Т
1 : 1
Интер Т

Сараево
2 : 1
0
1
2
3
2-й квалификационный раунд
Метка12 Выигрыши Мячи
Гётеборг (Швеция)
Левадия (Эстония)
Гётеборг

Левадия
1 : 2
Левадия

Гётеборг
1 : 3 ДВ
1
1
4
3
Флориана (Мальта)
Дрита (Косово)
Флориана

Дрита
1 : 1
Дрита

Флориана
2 : 1 ДВ
0
1
2
3
Атерт Биссен (Люксембург)
Дьёр (Венгрия)
Атерт Биссен

Дьёр
2 : 6
Дьёр

Атерт Биссен
1 : 1
0
1
3
7
Нефтчи Б (Азербайджан)
Динамо Мн (Беларусь)
Нефтчи Б

Динамо Мн
2 : 4
Динамо Мн

Нефтчи Б
0 : 1
1
1
3
4
Богемианс (Ирландия)
Балкани (Косово)
Богемианс

Балкани
2 : 1
Балкани

Богемианс
3 : 2 4 : 5
1
1
4
4
Истанбул Башакшехир (Турция)
Интер Т (Финляндия)
Истанбул Башакшехир

Интер Т
1 : 1
Интер Т

Истанбул Башакшехир
2 : 0
0
1
1
3
Вардар (Северная Македония)
Рига (Латвия)
Вардар

Рига
2 : 3
Рига

Вардар
5 : 2 ДВ
0
2
4
8
Спартак Тр (Словакия)
ЦСКА 1948 (Болгария)
Спартак Тр

ЦСКА 1948
0 : 0
ЦСКА 1948

Спартак Тр
0 : 0 5 : 3
0
1
0
0
Железничар П (Сербия)
Брага (Португалия)
Железничар П

Брага
0 : 1
Брага

Железничар П
4 : 0
0
2
0
5
Малишева (Косово)
Хайберниан (Шотландия)
Малишева

Хайберниан
2 : 0
Хайберниан

Малишева
4 : 1
1
1
3
4
Лиепая (Латвия)
Аустрия В (Австрия)
Лиепая

Аустрия В
0 : 2
Аустрия В

Лиепая
3 : 1
0
2
1
5
Алашкерт (Армения)
ЧФР Клуж (Румыния)
Алашкерт

ЧФР Клуж
1 : 1
ЧФР Клуж

Алашкерт
3 : 0
0
1
1
4
Паневежис (Литва)
Тобол (Казахстан)
Паневежис

Тобол
1 : 1
Тобол

Паневежис
1 : 1 3 : 2
0
1
2
2
Пайде (Эстония)
Зиря (Азербайджан)
Пайде

Зиря
1 : 0
Зиря

Пайде
1 : 1
1
0
2
1
ХИК (Финляндия)
Колрейн (Северная Ирландия)
ХИК

Колрейн
5 : 0
Колрейн

ХИК
0 : 3
2
0
8
0
Дила (Грузия)
Аполлон Л (Кипр)
Дила

Аполлон Л
0 : 4
Аполлон Л

Дила
3 : 0
0
2
0
7
Дебрецен (Венгрия)
Пюник (Армения)
Дебрецен

Пюник
1 : 0
Пюник

Дебрецен
0 : 0
1
0
1
0
Флора (Эстония)
Нью-Сейнтс (Уэльс)
Флора

Нью-Сейнтс
1 : 0
Нью-Сейнтс

Флора
1 : 0 2 : 4
1
1
1
1
Вараждин (Хорватия)
Градец-Кралове (Чехия)
Вараждин

Градец-Кралове
23.07
Градец-Кралове

Вараждин
30.07
0
0
0
0
ДАК 1904 (Словакия)
Вележ (Босния и Герцеговина)
ДАК 1904

Вележ
1 : 0
Вележ

ДАК 1904
0 : 3
2
0
4
0
АЕК Ларнака (Кипр)
Бейтар (Израиль)
АЕК Ларнака

Бейтар
0 : 1
Бейтар

АЕК Ларнака
2 : 3 4 : 3
1
1
3
3
Ракув (Польша)
Валлетта (Мальта)
Ракув

Валлетта
3 : 1
Валлетта

Ракув
0 : 4
2
0
7
1
РФШ (Латвия)
Вестри (Исландия)
РФШ

Вестри
4 : 1
Вестри

РФШ
1 : 1
1
0
5
2
Динамо Тб (Грузия)
Жальгирис (Литва)
Динамо Тб

Жальгирис
3 : 0
Жальгирис

Динамо Тб
7 : 2
1
1
5
7
ГАИС (Швеция)
Норшелланн (Дания)
ГАИС

Норшелланн
1 : 0
Норшелланн

ГАИС
6 : 0
1
1
1
6
МЛ Витебск (Беларусь)
Сутьеска (Черногория)
МЛ Витебск

Сутьеска
3 : 0
Сутьеска

МЛ Витебск
1 : 2
2
0
5
1
Санта-Колома (Андорра)
Рапид В (Австрия)
Санта-Колома

Рапид В
1 : 3
Рапид В

Санта-Колома
6 : 2
0
2
3
9
Университатя (Румыния)
Бранн (Норвегия)
Университатя

Бранн
2 : 2
Бранн

Университатя
3 : 1
0
1
3
5
Зимбру (Молдавия)
Ноа (Армения)
Зимбру

Ноа
1 : 1
Ноа

Зимбру
2 : 1
0
1
2
3
БАТЭ (Беларусь)
Сьон (Швейцария)
БАТЭ

Сьон
1 : 1
Сьон

БАТЭ
4 : 0
0
1
1
5
Вадуц (Лихтенштейн)
Атлетик Клуб Эскальдес (Андорра)
Вадуц

Атлетик Клуб Эскальдес
4 : 0
Атлетик Клуб Эскальдес

Вадуц
0 : 2
2
0
6
0
ФКСБ (Румыния)
Ауда (Латвия)
ФКСБ

Ауда
2 : 3
Ауда

ФКСБ
4 : 1
0
2
3
7
Войводина (Сербия)
Аякс (Нидерланды)
Войводина

Аякс
1 : 4
Аякс

Войводина
4 : 1
0
2
2
8
Полесье (Украина)
Копенгаген (Дания)
Полесье

Копенгаген
3 : 3
Копенгаген

Полесье
2 : 1
0
1
4
5
Алюминий (Словения)
Динамо Т (Албания)
Алюминий

Динамо Т
1 : 1
Динамо Т

Алюминий
3 : 0
0
1
1
4
Пакш (Венгрия)
Панатинаикос (Греция)
Пакш

Панатинаикос
1 : 2
Панатинаикос

Пакш
2 : 2
0
1
3
4
Вараждин (Хорватия)
Яблонец (Чехия)
Вараждин

Яблонец
3 : 2
Яблонец

Вараждин
2 : 0
1
1
3
4
Жилина (Словакия)
ГКС Катовице (Польша)
Жилина

ГКС Катовице
2 : 1
ГКС Катовице

Жилина
3 : 1
1
1
3
4
Хапоэль Т-А (Израиль)
Лудогорец (Болгария)
Хапоэль Т-А

Лудогорец
2 : 0
Лудогорец

Хапоэль Т-А
2 : 2
1
0
4
2
ЛНЗ Черкассы (Украина)
Гент (Бельгия)
ЛНЗ Черкассы

Гент
0 : 0
Гент

ЛНЗ Черкассы
0 : 0 4 : 2
0
1
0
0
Борац Б-Л (Босния и Герцеговина)
Петрокуб (Молдавия)
Борац Б-Л

Петрокуб
3 : 0
Петрокуб

Борац Б-Л
3 : 3
1
0
6
3
Лугано (Швейцария)
Дукагини (Косово)
Лугано

Дукагини
1 : 0
Дукагини

Лугано
1 : 5
2
0
6
1
Мазервелл (Шотландия)
ХБ Торсхавн (Фарерские острова)
Мазервелл

ХБ Торсхавн
2 : 0
ХБ Торсхавн

Мазервелл
0 : 3
2
0
5
0
Шелбурн (Ирландия)
Нымме Калью (Эстония)
Шелбурн

Нымме Калью
5 : 2
Нымме Калью

Шелбурн
2 : 1
1
1
6
4
Браво (Словения)
Шкендия (Северная Македония)
Браво

Шкендия
2 : 1
Шкендия

Браво
3 : 1
1
1
3
4
Рунавик (Фарерские острова)
Копер (Словения)
Рунавик

Копер
0 : 2
Копер

Рунавик
1 : 3 3 : 4
1
1
3
3
Риека (Хорватия)
Дерри Сити (Северная Ирландия)
Риека

Дерри Сити
1 : 0
Дерри Сити

Риека
0 : 1
2
0
2
0
Партизан (Сербия)
УНА Штрассен (Люксембург)
Партизан

УНА Штрассен
4 : 0
УНА Штрассен

Партизан
0 : 1
2
0
5
0
Стьярнан (Исландия)
Ильвес (Финляндия)
Стьярнан

Ильвес
1 : 0
Ильвес

Стьярнан
2 : 1 5 : 4
1
1
2
2
Валюр (Исландия)
Зриньски (Босния и Герцеговина)
Валюр

Зриньски
1 : 0
Зриньски

Валюр
2 : 2
1
0
3
2
3-й квалификационный раунд
Метка12 Выигрыши Мячи
Хапоэль Т-А (Израиль)
ГКС Катовице (Польша)
Хапоэль Т-А

ГКС Катовице
06.08
ГКС Катовице

Хапоэль Т-А
13.08
0
0
0
0
Риека (Хорватия)
Ильвес (Финляндия)
Риека

Ильвес
06.08
Ильвес

Риека
13.08
0
0
0
0
Яблонец (Чехия)
РФШ (Латвия)
Яблонец

РФШ
06.08
РФШ

Яблонец
13.08
0
0
0
0
Дебрецен (Венгрия)
Копенгаген (Дания)
Дебрецен

Копенгаген
06.08
Копенгаген

Дебрецен
13.08
0
0
0
0
Пайде (Эстония)
Рапид В (Австрия)
Пайде

Рапид В
06.08
Рапид В

Пайде
13.08
0
0
0
0
Бранн (Норвегия)
Аполлон Л (Кипр)
Бранн

Аполлон Л
06.08
Аполлон Л

Бранн
13.08
0
0
0
0
Богемианс (Ирландия)
Мидтьюлланн (Дания)
Богемианс

Мидтьюлланн
06.08
Мидтьюлланн

Богемианс
13.08
0
0
0
0
ХИК (Финляндия)
Мазервелл (Шотландия)
ХИК

Мазервелл
06.08
Мазервелл

ХИК
13.08
0
0
0
0
Ракув (Польша)
Хаммарбю (Швеция)
Ракув

Хаммарбю
06.08
Хаммарбю

Ракув
13.08
0
0
0
0
Динамо К (Украина)
Карабах (Азербайджан)
Динамо К

Карабах
06.08
Карабах

Динамо К
13.08
0
0
0
0
ЧФР Клуж (Румыния)
Тромсё (Норвегия)
ЧФР Клуж

Тромсё
06.08
Тромсё

ЧФР Клуж
13.08
0
0
0
0
Хайберниан (Шотландия)
Шкендия (Северная Македония)
Хайберниан

Шкендия
06.08
Шкендия

Хайберниан
13.08
0
0
0
0
Бейтар (Израиль)
Аустрия В (Австрия)
Бейтар

Аустрия В
06.08
Аустрия В

Бейтар
13.08
0
0
0
0
Брага (Португалия)
Динамо Мн (Беларусь)
Брага

Динамо Мн
06.08
Динамо Мн

Брага
13.08
0
0
0
0
Гётеборг (Швеция)
Гент (Бельгия)
Гётеборг

Гент
06.08
Гент

Гётеборг
13.08
0
0
0
0
Шериф (Молдавия)
Санкт-Галлен (Швейцария)
Шериф

Санкт-Галлен
06.08
Санкт-Галлен

Шериф
13.08
0
0
0
0
Ноа (Армения)
Сьон (Швейцария)
Ноа

Сьон
06.08
Сьон

Ноа
13.08
0
0
0
0
Аякс (Нидерланды)
Шелбурн (Ирландия)
Аякс

Шелбурн
06.08
Шелбурн

Аякс
13.08
0
0
0
0
Валюр (Исландия)
Норшелланн (Дания)
Валюр

Норшелланн
06.08
Норшелланн

Валюр
13.08
0
0
0
0
Ауда (Латвия)
Динамо Т (Албания)
Ауда

Динамо Т
06.08
Динамо Т

Ауда
13.08
0
0
0
0
Панатинаикос (Греция)
ЦСКА 1948 (Болгария)
Панатинаикос

ЦСКА 1948
06.08
ЦСКА 1948

Панатинаикос
13.08
0
0
0
0
Борац Б-Л (Босния и Герцеговина)
МЛ Витебск (Беларусь)
Борац Б-Л

МЛ Витебск
06.08
МЛ Витебск

Борац Б-Л
13.08
0
0
0
0
Жальгирис (Литва)
Хайдук (Хорватия)
Жальгирис

Хайдук
06.08
Хайдук

Жальгирис
13.08
0
0
0
0
Партизан (Сербия)
Тобол (Казахстан)
Партизан

Тобол
06.08
Тобол

Партизан
13.08
0
0
0
0
Интер Т (Финляндия)
Вадуц (Лихтенштейн)
Интер Т

Вадуц
06.08
Вадуц

Интер Т
13.08
0
0
0
0
Тре Фиори (Сан-Марино)
Дрита (Косово)
Тре Фиори

Дрита
06.08
Дрита

Тре Фиори
13.08
0
0
0
0
Флора (Эстония)
Интер Клуб Эскальдес (Андорра)
Флора

Интер Клуб Эскальдес
06.08
Интер Клуб Эскальдес

Флора
13.08
0
0
0
0
Рига (Латвия)
Дьёр (Венгрия)
Рига

Дьёр
06.08
Дьёр

Рига
13.08
0
0
0
0
Твенте (Нидерланды)
ДАК 1904 (Словакия)
Твенте

ДАК 1904
06.08
ДАК 1904

Твенте
13.08
0
0
0
0
Лугано (Швейцария)
Рунавик (Фарерские острова)
Лугано

Рунавик
06.08
Рунавик

Лугано
13.08
0
0
0
0

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close