Лига Чемпионов 2026/2027
1-й квалификационный раунд
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
Сабах (Азербайджан)
Нью-Сейнтс (Уэльс)
Сабах
Нью-Сейнтс
2 : 0
Нью-Сейнтс
Сабах
1 : 2
2
0
4
1
Арарат-Армения (Армения)
Рига (Латвия)
Арарат-Армения
Рига
2 : 0
Рига
Арарат-Армения
3 : 2
1
1
4
3
Линкольн (Гибралтар)
Интер Клуб Эскальдес (Андорра)
Линкольн
Интер Клуб Эскальдес
3 : 1
Интер Клуб Эскальдес
Линкольн
1 : 1
1
0
4
2
Кауно Жальгирис (Литва)
Дрита (Косово)
Кауно Жальгирис
Дрита
1 : 1
Дрита
Кауно Жальгирис
2 : 3
1
0
4
3
Вардар (Северная Македония)
КуПС (Финляндия)
Вардар
КуПС
0 : 2
КуПС
Вардар
2 : 3 ДВ
1
1
3
4
Флориана (Мальта)
Шэмрок Роверс (Ирландия)
Флориана
Шэмрок Роверс
2 : 0
Шэмрок Роверс
Флориана
5 : 1
1
1
3
5
Тре Фиори (Сан-Марино)
Ларн (Северная Ирландия)
Тре Фиори
Ларн
0 : 1
Ларн
Тре Фиори
2 : 1
0
2
1
3
Борац Б-Л (Босния и Герцеговина)
Левски (Болгария)
Борац Б-Л
Левски
1 : 1
Левски
Борац Б-Л
4 : 0
0
1
1
5
КИ Клаксвик (Фарерские острова)
Атерт Биссен (Люксембург)
КИ Клаксвик
Атерт Биссен
2 : 1
Атерт Биссен
КИ Клаксвик
1 : 2
2
0
4
2
Викингур Р (Исландия)
Дьёр (Венгрия)
Викингур Р
Дьёр
1 : 0
Дьёр
Викингур Р
2 : 2
1
0
3
2
Кайрат (Казахстан)
Сутьеска (Черногория)
Кайрат
Сутьеска
2 : 1
Сутьеска
Кайрат
0 : 2
2
0
4
1
Флора (Эстония)
Иберия 1999 (Грузия)
Флора
Иберия 1999
2 : 3
Иберия 1999
Флора
2 : 2
0
1
4
5
Петрокуб (Молдавия)
Эгнатия (Албания)
Петрокуб
Эгнатия
1 : 1
Эгнатия
Петрокуб
6 : 1
0
1
2
7
МЛ Витебск (Беларусь)
Университатя Кр (Румыния)
МЛ Витебск
Университатя Кр
1 : 4
Университатя Кр
МЛ Витебск
1 : 0
0
2
1
5
2-й квалификационный раунд
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
Сабах (Азербайджан)
КуПС (Финляндия)
Сабах
КуПС
1 : 0
КуПС
Сабах
0 : 2
2
0
3
0
Арарат-Армения (Армения)
Шэмрок Роверс (Ирландия)
Арарат-Армения
Шэмрок Роверс
2 : 0
Шэмрок Роверс
Арарат-Армения
2 : 1
1
1
3
2
Мьельбю (Швеция)
Линкольн (Гибралтар)
Мьельбю
Линкольн
3 : 0
Линкольн
Мьельбю
0 : 0
1
0
3
0
Иберия 1999 (Грузия)
Слован Бр (Словакия)
Иберия 1999
Слован Бр
0 : 2
Слован Бр
Иберия 1999
1 : 1
0
1
1
3
Орхус (Дания)
Лех П (Польша)
Орхус
Лех П
1 : 4
Лех П
Орхус
1 : 4 3 : 4
1
1
5
5
Тун (Швейцария)
Динамо З (Хорватия)
Тун
Динамо З
1 : 1
Динамо З
Тун
3 : 2 ДВ
0
1
3
4
Фенербахче (Турция)
Гурник З (Польша)
Фенербахче
Гурник З
1 : 0
Гурник З
Фенербахче
1 : 1
1
0
2
1
Штурм (Австрия)
Хартс (Шотландия)
Штурм
Хартс
4 : 0
Хартс
Штурм
0 : 2
2
0
6
0
КИ Клаксвик (Фарерские острова)
Кауно Жальгирис (Литва)
КИ Клаксвик
Кауно Жальгирис
0 : 0
Кауно Жальгирис
КИ Клаксвик
1 : 0
0
1
0
1
Ларн (Северная Ирландия)
Црвена Звезда (Сербия)
Ларн
Црвена Звезда
0 : 4
Црвена Звезда
Ларн
5 : 0
0
2
0
9
Викингур Р (Исландия)
Хапоэль Б-Ш (Израиль)
Викингур Р
Хапоэль Б-Ш
2 : 1
Хапоэль Б-Ш
Викингур Р
2 : 0
1
1
2
3
Омония (Кипр)
Кайрат (Казахстан)
Омония
Кайрат
1 : 0
Кайрат
Омония
1 : 0 6 : 5
1
1
1
1
Левски (Болгария)
Университатя Кр (Румыния)
Левски
Университатя Кр
1 : 0
Университатя Кр
Левски
2 : 2
1
0
3
2
Эгнатия (Албания)
Целе (Словения)
Эгнатия
Целе
3 : 3
Целе
Эгнатия
2 : 2 4 : 1
0
1
5
5
3-й квалификационный раунд
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
Мьельбю (Швеция)
Слован Бр (Словакия)
Мьельбю
Слован Бр
04.08
Слован Бр
Мьельбю
11.08
0
0
0
0
Арарат-Армения (Армения)
Целе (Словения)
Арарат-Армения
Целе
04.08
Целе
Арарат-Армения
11.08
0
0
0
0
Левски (Болгария)
Кайрат (Казахстан)
Левски
Кайрат
04.08
Кайрат
Левски
11.08
0
0
0
0
Хапоэль Б-Ш (Израиль)
Црвена Звезда (Сербия)
Хапоэль Б-Ш
Црвена Звезда
04.08
Црвена Звезда
Хапоэль Б-Ш
11.08
0
0
0
0
Динамо З (Хорватия)
Кауно Жальгирис (Литва)
Динамо З
Кауно Жальгирис
04.08
Кауно Жальгирис
Динамо З
11.08
0
0
0
0
Юнион (Бельгия)
Будё-Глимт (Норвегия)
Юнион
Будё-Глимт
04.08
Будё-Глимт
Юнион
11.08
0
0
0
0
Олимпиакос (Греция)
НЕК Неймеген (Нидерланды)
Олимпиакос
НЕК Неймеген
04.08
НЕК Неймеген
Олимпиакос
11.08
0
0
0
0
Спарта П (Чехия)
Лион (Франция)
Спарта П
Лион
04.08
Лион
Спарта П
11.08
0
0
0
0
Орхус (Дания)
Сабах (Азербайджан)
Орхус
Сабах
05.08
Сабах
Орхус
11.08
0
0
0
0
Фенербахче (Турция)
Штурм (Австрия)
Фенербахче
Штурм
05.08
Штурм
Фенербахче
11.08
0
0
0
0