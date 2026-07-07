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Лига Чемпионов 2026/2027

1-й квалификационный раунд
Метка12 Выигрыши Мячи
Сабах (Азербайджан)
Нью-Сейнтс (Уэльс)
Сабах

Нью-Сейнтс
2 : 0
Нью-Сейнтс

Сабах
1 : 2
2
0
4
1
Арарат-Армения (Армения)
Рига (Латвия)
Арарат-Армения

Рига
2 : 0
Рига

Арарат-Армения
3 : 2
1
1
4
3
Линкольн (Гибралтар)
Интер Клуб Эскальдес (Андорра)
Линкольн

Интер Клуб Эскальдес
3 : 1
Интер Клуб Эскальдес

Линкольн
1 : 1
1
0
4
2
Кауно Жальгирис (Литва)
Дрита (Косово)
Кауно Жальгирис

Дрита
1 : 1
Дрита

Кауно Жальгирис
2 : 3
1
0
4
3
Вардар (Северная Македония)
КуПС (Финляндия)
Вардар

КуПС
0 : 2
КуПС

Вардар
2 : 3 ДВ
1
1
3
4
Флориана (Мальта)
Шэмрок Роверс (Ирландия)
Флориана

Шэмрок Роверс
2 : 0
Шэмрок Роверс

Флориана
5 : 1
1
1
3
5
Тре Фиори (Сан-Марино)
Ларн (Северная Ирландия)
Тре Фиори

Ларн
0 : 1
Ларн

Тре Фиори
2 : 1
0
2
1
3
Борац Б-Л (Босния и Герцеговина)
Левски (Болгария)
Борац Б-Л

Левски
1 : 1
Левски

Борац Б-Л
4 : 0
0
1
1
5
КИ Клаксвик (Фарерские острова)
Атерт Биссен (Люксембург)
КИ Клаксвик

Атерт Биссен
2 : 1
Атерт Биссен

КИ Клаксвик
1 : 2
2
0
4
2
Викингур Р (Исландия)
Дьёр (Венгрия)
Викингур Р

Дьёр
1 : 0
Дьёр

Викингур Р
2 : 2
1
0
3
2
Кайрат (Казахстан)
Сутьеска (Черногория)
Кайрат

Сутьеска
2 : 1
Сутьеска

Кайрат
0 : 2
2
0
4
1
Флора (Эстония)
Иберия 1999 (Грузия)
Флора

Иберия 1999
2 : 3
Иберия 1999

Флора
2 : 2
0
1
4
5
Петрокуб (Молдавия)
Эгнатия (Албания)
Петрокуб

Эгнатия
1 : 1
Эгнатия

Петрокуб
6 : 1
0
1
2
7
МЛ Витебск (Беларусь)
Университатя Кр (Румыния)
МЛ Витебск

Университатя Кр
1 : 4
Университатя Кр

МЛ Витебск
1 : 0
0
2
1
5
2-й квалификационный раунд
Метка12 Выигрыши Мячи
Сабах (Азербайджан)
КуПС (Финляндия)
Сабах

КуПС
1 : 0
КуПС

Сабах
0 : 2
2
0
3
0
Арарат-Армения (Армения)
Шэмрок Роверс (Ирландия)
Арарат-Армения

Шэмрок Роверс
2 : 0
Шэмрок Роверс

Арарат-Армения
2 : 1
1
1
3
2
Мьельбю (Швеция)
Линкольн (Гибралтар)
Мьельбю

Линкольн
3 : 0
Линкольн

Мьельбю
0 : 0
1
0
3
0
Иберия 1999 (Грузия)
Слован Бр (Словакия)
Иберия 1999

Слован Бр
0 : 2
Слован Бр

Иберия 1999
1 : 1
0
1
1
3
Орхус (Дания)
Лех П (Польша)
Орхус

Лех П
1 : 4
Лех П

Орхус
1 : 4 3 : 4
1
1
5
5
Тун (Швейцария)
Динамо З (Хорватия)
Тун

Динамо З
1 : 1
Динамо З

Тун
3 : 2 ДВ
0
1
3
4
Фенербахче (Турция)
Гурник З (Польша)
Фенербахче

Гурник З
1 : 0
Гурник З

Фенербахче
1 : 1
1
0
2
1
Штурм (Австрия)
Хартс (Шотландия)
Штурм

Хартс
4 : 0
Хартс

Штурм
0 : 2
2
0
6
0
КИ Клаксвик (Фарерские острова)
Кауно Жальгирис (Литва)
КИ Клаксвик

Кауно Жальгирис
0 : 0
Кауно Жальгирис

КИ Клаксвик
1 : 0
0
1
0
1
Ларн (Северная Ирландия)
Црвена Звезда (Сербия)
Ларн

Црвена Звезда
0 : 4
Црвена Звезда

Ларн
5 : 0
0
2
0
9
Викингур Р (Исландия)
Хапоэль Б-Ш (Израиль)
Викингур Р

Хапоэль Б-Ш
2 : 1
Хапоэль Б-Ш

Викингур Р
2 : 0
1
1
2
3
Омония (Кипр)
Кайрат (Казахстан)
Омония

Кайрат
1 : 0
Кайрат

Омония
1 : 0 6 : 5
1
1
1
1
Левски (Болгария)
Университатя Кр (Румыния)
Левски

Университатя Кр
1 : 0
Университатя Кр

Левски
2 : 2
1
0
3
2
Эгнатия (Албания)
Целе (Словения)
Эгнатия

Целе
3 : 3
Целе

Эгнатия
2 : 2 4 : 1
0
1
5
5
3-й квалификационный раунд
Метка12 Выигрыши Мячи
Мьельбю (Швеция)
Слован Бр (Словакия)
Мьельбю

Слован Бр
04.08
Слован Бр

Мьельбю
11.08
0
0
0
0
Арарат-Армения (Армения)
Целе (Словения)
Арарат-Армения

Целе
04.08
Целе

Арарат-Армения
11.08
0
0
0
0
Левски (Болгария)
Кайрат (Казахстан)
Левски

Кайрат
04.08
Кайрат

Левски
11.08
0
0
0
0
Хапоэль Б-Ш (Израиль)
Црвена Звезда (Сербия)
Хапоэль Б-Ш

Црвена Звезда
04.08
Црвена Звезда

Хапоэль Б-Ш
11.08
0
0
0
0
Динамо З (Хорватия)
Кауно Жальгирис (Литва)
Динамо З

Кауно Жальгирис
04.08
Кауно Жальгирис

Динамо З
11.08
0
0
0
0
Юнион (Бельгия)
Будё-Глимт (Норвегия)
Юнион

Будё-Глимт
04.08
Будё-Глимт

Юнион
11.08
0
0
0
0
Олимпиакос (Греция)
НЕК Неймеген (Нидерланды)
Олимпиакос

НЕК Неймеген
04.08
НЕК Неймеген

Олимпиакос
11.08
0
0
0
0
Спарта П (Чехия)
Лион (Франция)
Спарта П

Лион
04.08
Лион

Спарта П
11.08
0
0
0
0
Орхус (Дания)
Сабах (Азербайджан)
Орхус

Сабах
05.08
Сабах

Орхус
11.08
0
0
0
0
Фенербахче (Турция)
Штурм (Австрия)
Фенербахче

Штурм
05.08
Штурм

Фенербахче
11.08
0
0
0
0

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