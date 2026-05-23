Беларусь. Премьер Лига
Общая
Дома
В гостях
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|Форма
| 1
Лига чемпионов
Динамо Мн
|14
|10
|3
|1
|26-12
|33
|78.6
| 2
Лига конференций
МЛ Витебск
|14
|9
|4
|1
|30-13
|31
|73.8
| 3
Лига конференций
Ислочь
|14
|8
|4
|2
|24-10
|28
|66.7
|4
Гомель
|15
|7
|5
|3
|21-13
|26
|57.8
|5
Динамо-Брест
|15
|7
|3
|5
|24-15
|24
|53.3
|6
Торпедо-БелАЗ
|15
|6
|5
|4
|23-13
|23
|51.1
|7
Минск
|15
|6
|4
|5
|21-20
|22
|48.9
|8
Арсенал Дз
|15
|5
|6
|4
|18-21
|21
|46.7
|9
Неман
|15
|6
|3
|6
|16-15
|21
|46.7
|10
Витебск
|15
|5
|5
|5
|16-16
|20
|44.4
|11
Барановичи
|15
|4
|4
|7
|15-26
|16
|35.6
|12
Славия-Мозырь
|15
|3
|6
|6
|14-22
|15
|33.3
|13
Днепр М
|15
|2
|5
|8
|12-22
|11
|24.4
| 14
Стыковая зона
Белшина
|14
|3
|2
|9
|13-26
|11
|26.2
| 15
Зона вылета
БАТЭ
|14
|1
|6
|7
|9-17
|9
|21.4
| 16
Зона вылета
Нафтан
|14
|1
|3
|10
|10-31
|6
|14.3
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|Форма
|1
Ислочь
|6
|5
|0
|1
|14-3
|15
|83.3
|2
Минск
|9
|4
|3
|2
|16-11
|15
|55.6
|3
Гомель
|7
|4
|2
|1
|13-7
|14
|66.7
|4
Торпедо-БелАЗ
|9
|3
|3
|3
|12-9
|12
|44.4
|5
Динамо Мн
|6
|3
|2
|1
|11-7
|11
|61.1
|6
Витебск
|7
|3
|2
|2
|8-6
|11
|52.4
|7
Белшина
|8
|3
|2
|3
|10-9
|11
|45.8
|8
Динамо-Брест
|7
|3
|1
|3
|12-8
|10
|47.6
|9
Неман
|8
|3
|1
|4
|9-9
|10
|41.7
|10
МЛ Витебск
|6
|2
|3
|1
|9-5
|9
|50.0
|11
Арсенал Дз
|7
|2
|2
|3
|7-10
|8
|38.1
|12
Барановичи
|7
|2
|2
|3
|8-12
|8
|38.1
|13
Днепр М
|7
|1
|3
|3
|6-7
|6
|28.6
|14
Славия-Мозырь
|8
|1
|3
|4
|8-13
|6
|25.0
|15
Нафтан
|8
|1
|3
|4
|4-12
|6
|25.0
|16
БАТЭ
|7
|1
|2
|4
|7-10
|5
|23.8
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|Форма
|1
МЛ Витебск
|8
|7
|1
|0
|21-8
|22
|91.7
|2
Динамо Мн
|8
|7
|1
|0
|15-5
|22
|91.7
|3
Динамо-Брест
|8
|4
|2
|2
|12-7
|14
|58.3
|4
Ислочь
|8
|3
|4
|1
|10-7
|13
|54.2
|5
Арсенал Дз
|8
|3
|4
|1
|11-11
|13
|54.2
|6
Гомель
|8
|3
|3
|2
|8-6
|12
|50.0
|7
Торпедо-БелАЗ
|6
|3
|2
|1
|11-4
|11
|61.1
|8
Неман
|7
|3
|2
|2
|7-6
|11
|52.4
|9
Витебск
|8
|2
|3
|3
|8-10
|9
|37.5
|10
Славия-Мозырь
|7
|2
|3
|2
|6-9
|9
|42.9
|11
Барановичи
|8
|2
|2
|4
|7-14
|8
|33.3
|12
Минск
|6
|2
|1
|3
|5-9
|7
|38.9
|13
Днепр М
|8
|1
|2
|5
|6-15
|5
|20.8
|14
БАТЭ
|7
|0
|4
|3
|2-7
|4
|19.0
|15
Нафтан
|6
|0
|0
|6
|6-19
|0
|0.0
|16
Белшина
|6
|0
|0
|6
|3-17
|0
|0.0