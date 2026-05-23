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Беларусь. Премьер Лига

Общая
Дома
В гостях
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1
Лига чемпионов
Динамо Мн
14 10 3 1 26-12 33 78.6
2
Лига конференций
МЛ Витебск
14 9 4 1 30-13 31 73.8
3
Лига конференций
Ислочь
14 8 4 2 24-10 28 66.7
4
Гомель
15 7 5 3 21-13 26 57.8
5
Динамо-Брест
15 7 3 5 24-15 24 53.3
6
Торпедо-БелАЗ
15 6 5 4 23-13 23 51.1
7
Минск
15 6 4 5 21-20 22 48.9
8
Арсенал Дз
15 5 6 4 18-21 21 46.7
9
Неман
15 6 3 6 16-15 21 46.7
10
Витебск
15 5 5 5 16-16 20 44.4
11
Барановичи
15 4 4 7 15-26 16 35.6
12
Славия-Мозырь
15 3 6 6 14-22 15 33.3
13
Днепр М
15 2 5 8 12-22 11 24.4
14
Стыковая зона
Белшина
14 3 2 9 13-26 11 26.2
15
Зона вылета
БАТЭ
14 1 6 7 9-17 9 21.4
16
Зона вылета
Нафтан
14 1 3 10 10-31 6 14.3
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1
Ислочь
6 5 0 1 14-3 15 83.3
2
Минск
9 4 3 2 16-11 15 55.6
3
Гомель
7 4 2 1 13-7 14 66.7
4
Торпедо-БелАЗ
9 3 3 3 12-9 12 44.4
5
Динамо Мн
6 3 2 1 11-7 11 61.1
6
Витебск
7 3 2 2 8-6 11 52.4
7
Белшина
8 3 2 3 10-9 11 45.8
8
Динамо-Брест
7 3 1 3 12-8 10 47.6
9
Неман
8 3 1 4 9-9 10 41.7
10
МЛ Витебск
6 2 3 1 9-5 9 50.0
11
Арсенал Дз
7 2 2 3 7-10 8 38.1
12
Барановичи
7 2 2 3 8-12 8 38.1
13
Днепр М
7 1 3 3 6-7 6 28.6
14
Славия-Мозырь
8 1 3 4 8-13 6 25.0
15
Нафтан
8 1 3 4 4-12 6 25.0
16
БАТЭ
7 1 2 4 7-10 5 23.8
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1
МЛ Витебск
8 7 1 0 21-8 22 91.7
2
Динамо Мн
8 7 1 0 15-5 22 91.7
3
Динамо-Брест
8 4 2 2 12-7 14 58.3
4
Ислочь
8 3 4 1 10-7 13 54.2
5
Арсенал Дз
8 3 4 1 11-11 13 54.2
6
Гомель
8 3 3 2 8-6 12 50.0
7
Торпедо-БелАЗ
6 3 2 1 11-4 11 61.1
8
Неман
7 3 2 2 7-6 11 52.4
9
Витебск
8 2 3 3 8-10 9 37.5
10
Славия-Мозырь
7 2 3 2 6-9 9 42.9
11
Барановичи
8 2 2 4 7-14 8 33.3
12
Минск
6 2 1 3 5-9 7 38.9
13
Днепр М
8 1 2 5 6-15 5 20.8
14
БАТЭ
7 0 4 3 2-7 4 19.0
15
Нафтан
6 0 0 6 6-19 0 0.0
16
Белшина
6 0 0 6 3-17 0 0.0

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